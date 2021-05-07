Người đàn bà U60 khiến nam giới mê mệt vì quá đẹp, bikini khoét sâu ‘đường nào ra đường đó’, mướt mát như gái còn son

Gần đây trên trang cá nhân của mình hotmom Văn Thùy Dương chia sẻ bài viết với caption "Chào U60! ...tôi sắp tới rồi ạ!" kèm theo đó là hình ảnh cô diện bikini đốt mắt người nhìn với thân hình bốc lửa cùng nhan sắc gợi cảm, cuốn hút không khác thời xuân sắc là bao.

Bức ảnh chụp cùng chồng con gần đây nhất trên trang cá nhân của cô hiệu phó Văn Thùy Dương đã khiến cư dân mạng cùng nhiều người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng, trước sắc vóc "không hề thay đổi" so với hồi còn xuân sắc của cô. Dù đã ngót ghét U60 nhưng hot mom này vẫn "chăm chỉ" diện bộ bikini sexy, khoe trọn hình thể săn chắc cùng đôi chân dài miên man, thẳng tắp. Ngay sau khi tung "bộ" ảnh chào đón tuổi mới, Văn Thùy Dương nhận được không ít lời khen ngợi từ cư dân mạng, nhiều chị em còn tỏ ra ganh tị trước sắc vóc của bà mẹ 4 con này.

Cô Văn Thùy Dương rất trẻ trung dù cô thông báo mình sắp sang tuổi U60 - Ảnh: FBNV Cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi cô vẫn sở hữu da dẻ hồng hào, săn chắc, thân hình thon thả, linh hoạt - Ảnh: FBNV Không chỉ bảo dưỡng vóc dáng như hồi còn trẻ, nhan sắc của cô Văn Thùy Dương cũng được cho là trẻ hơn tuổi thật, vẫn có dấu hiệu "lão hóa" nhưng vẻ xinh đẹp, rạng rỡ thì không hề mất đi. Trên thực tế, từ độ tuổi 40 trở đi, phụ nữ thường dễ tăng cân, khó về dáng, làn da bắt đầu chảy xệ, tích mỡ và vóc dáng kém nuột nà, thế nhưng với cô Văn Thùy Dương có lẽ là ngoại lệ. Cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi cô vẫn sở hữu da dẻ hồng hào, săn chắc, thân hình thon thả, linh hoạt và thậm chí khó tìm thấy cả những vết rạn hay nếp nhăn do "thời gian chóng qua".

Bí quyết bảo dưỡng nhan sắc của cô Văn Thùy Dương chính là tạm gác công việc, dành nhiều thời gian cho gia đình - Ảnh: FBNV Ông xã cô Văn Thùy Dương cũng thường xuyên đưa vợ cùng các con ra ngoài dạo chơi - Ảnh: FBNV Khi được hỏi về bí quyết, cô hiệu phó Văn Thùy Dương đã chia sẻ, cô hạn chế hết mức tinh bột trong bữa ăn hàng ngày, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao vừa sức. Cô cũng bộc bạch, ở tuổi ngoài 50 tinh thần có chút thay đổi, thường xuyên nóng giận, bực dọc. Những lúc này cô thường cùng ông xã và các con đi dạo, gia đình thường xuyên có những chuyến du lịch cùng nhau để thư giãn, thoải mái tinh thần. Tinh thần thoải mái tự khắc sẽ trẻ khỏe, xinh đẹp. Dù đã gần U60 nhưng không thể phủ nhận cô vẫn xinh đẹp, rạng ngời bên cạnh ông xã - Ảnh: FBNV Cô Văn Thùy Dương thường xuyên có những chuyến du lịch cùng chồng để thư giãn tinh thần - Ảnh: FBNV 2 nhóc tì Cơm - Canh cũng nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của cư dân mạng - Ảnh: FBNV Trên trang Facebook cá nhân, mẹ chồng ca nương Kiều Anh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc cùng chồng con, 2 nhóc tì Cơm - Canh cũng nhờ đó mà nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng gia đình đầm ấm mới là bí quyết chính giúp cô ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ hơn.

Hoa hậu Khánh Vân mang câu chuyện chống xâm hại tình dục trẻ em gái ra đấu trường quốc tế Trước thềm cuộc thi Miss Universe, Hoa hậu Khánh Vân bày tỏ mong muốn được bảo vệ và đấu tranh cho các trẻ em gái, phụ nữ là nạn nhân của nạn xâm hại tình dục thông qua tiếng nói của mình tại đấu trường quốc tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ba-u60-khien-nam-gioi-me-met-vi-qua-dep-bikini-khoet-sau-duong-nao-ra-duong-do-muot-mat-nhu-gai-con-son-404343.html