Ngọc Trinh tiếp tục gây phản cảm khi “chửi thề” trong lúc chụp ảnh, thoải mái đăng luôn lên trang 6 triệu follow

Hậu trường 14/01/2022 15:14

Không chỉ “lỡ” miệng chửi thề vì bị vấp té trong lúc thả dáng chụp ảnh, Ngọc Trinh sau đó cũng không ngần ngại tự tay đăng luôn đoạn video “full âm thanh” lên trang 6 triệu người theo dõi của mình.

Ngọc Trinh hiện một trong những người nổi tiếng có số lượng người theo dõi cao nhất nhì trên MXH instagram. Trên trang của mình, người đẹp thường xuyên chia sẻ rất nhiều video ghi lại khoảnh khắc thường ngày của mình. Mới đây, người đẹp Trà Vinh khoe hậu trường của một buổi chụp ảnh.

Ngọc Trinh tiếp tục gây phản cảm khi “chửi thề” trong lúc chụp ảnh, thoải mái đăng luôn lên trang 6 triệu follow - Ảnh 1

Đáng chú ý nhất là khi đang thả dáng trên các bậc thang. Cô nàng mặc áo blouse viền ren, quần short da, áo blazer độn vai và boots như một quý cô đích thực và tạo dáng trên bậc thang với thần thái vô cùng sang chảnh. Tuy nhiên, vì bị sảy chân, Ngọc Trinh bất ngờ chửi thề rõ to.

Ngọc Trinh tiếp tục gây phản cảm khi “chửi thề” trong lúc chụp ảnh, thoải mái đăng luôn lên trang 6 triệu follow - Ảnh 2

 

Ngọc Trinh tiếp tục gây phản cảm khi “chửi thề” trong lúc chụp ảnh, thoải mái đăng luôn lên trang 6 triệu follow - Ảnh 3

Sau khi văng tục, Ngọc Trinh đã bật cười, lấy tay che miệng và lảo đảo bước xuống cầu thang. Có vẻ thấy sự việc khá hài hước, người đẹp sau đó đã không ngại ngùng đăng luôn lên trang đoạn video “full to rõ tiếng chửi thề” của mình. Đây cũng không phải lần đầu “nữ hoàng nội y” lỡ miệng văng tục và đăng lên trang cá nhân của mình.

Ngọc Trinh tiếp tục gây phản cảm khi “chửi thề” trong lúc chụp ảnh, thoải mái đăng luôn lên trang 6 triệu follow - Ảnh 4
Khi đang đứng trên xích đu trong bộ bikini gợi cảm, Ngọc Trinh trượt chân ngã xuống và phát âm ra câu chửi thề.

Dù không hoạt động nghệ thuật nhiều, tuy nhiên, Ngọc Trinh vẫn luôn nằm trong top những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng trên MXH. Không chỉ thường xuyên đăng tải những bộ ảnh diện nội y, khoe thân quá đà, việc Ngọc Trinh còn liên tục đăng tải những clip chửi thề tràn lan trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng ngao ngán vì bản thân cô là người nổi tiếng, có nhiều người theo dõi là giới trẻ.

Ngọc Trinh tiếp tục gây phản cảm khi “chửi thề” trong lúc chụp ảnh, thoải mái đăng luôn lên trang 6 triệu follow - Ảnh 5

 

Ngọc Trinh tiếp tục gây phản cảm khi “chửi thề” trong lúc chụp ảnh, thoải mái đăng luôn lên trang 6 triệu follow - Ảnh 6

Tuy nhiên, về phía người hâm mộ của nữ hoàng nội y lại cho rằng việc này chỉ chứng minh Ngọc Trinh có lối sống chân chất, thân thiện chứ không hề cố gắng biến mình thành công chúa, có lời hay ý đẹp nhưng bản chất lại khác với con người thể hiện ra bên ngoài.

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