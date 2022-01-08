Chào đón năm mới 2022, ekip của “nữ hoàng nội y” vẫn thể hiện được độ “bạo” vốn có khi không ngần ngại tung bộ ảnh thời trang nội y cực hoành tráng. Theo tiết lộ của một thành viên trong ekip, để có thể thực hiện được bộ ảnh này, Ngọc Trinh đã quyết định set up toàn bộ bối cảnh chụp và thuê thêm 4 chiếc siêu xe làm đạo cụ. Chính vì vậy, tổng số tiền cô đã bỏ ra để có được những hình ảnh này khoảng 300 triệu đồng.

Nhằm tôn lên vẻ đẹp của những bộ nội y sexy, quyến rũ và muốn đưa sản phẩm này ra thời trang đường phố, người mẫu gốc Trà Vinh đã khoác lên mình những bộ trang phục rất gợi cảm, nóng bỏng, khoe triệt để đường cong cơ thể. Không còn làn da “trắng như trứng gà bóc” trước đây, lần này Ngọc Trinh lột xác với hình ảnh bốc lửa, đốt mắt người nhìn bên làn da nâu rám nắng.

Những điểm mạnh chí mạng như ngực, đùi, hông…đều được cô nàng hightlight bóng loáng, sexy hết cỡ. Ngọc Trinh của hiện tại bỗng dưng cá tính đến lạ. Vẫn là mẫu áo tắm bé ngang bàn tay o ép ngực đầy nhưng lối makeup tông nude, kiểu tóc tết cao, đặc biệt là màu da nâu đã khiến cô nàng như thay da đổi thịt: bốc lửa, nóng bỏng, mang đậm hơi hướng gái Mỹ.

Ngọc Trinh vô cùng hài lòng với ý tưởng này và cho rằng mình đã được thỏa sức đam mê

Với sự táo bạo của những bộ đồ, bản thân người thực hiện ý tưởng này cho Ngọc Trinh cũng bày tỏ sự lo lắng rằng không biết nó sẽ trở thành xu hướng thời trang mới, hay "bị chửi" vì phản cảm. Ngược lại, nữ hoàng nội y thì vẫn vô tư và cảm thấy thích thú khi thực hiện concept này: "Trinh luôn muốn đi đầu, vừa độc vừa lạ. Còn chuyện có bị chửi không thì cũng mặc kệ thôi các bạn ha, vì đã được thoả sức đam mê của mình rồi".

Ngọc Trinh không hề quan tâm việc mình có bị chửi hay không khi diện đồ nội y táo bạo này

Hiện tại, phần lớn bộ ảnh đã được "nữ hoàng nội y" chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi vóc dáng của cô nàng, là nhiều ý kiến cho rằng những bộ đồ này rất khó để áp dụng trong thực tế và có phần gợi cảm quá đà. Không ít người còn cho rằng, dám khoác lên mình những bộ đồ hở bạo này lên người để xuống phố chỉ có thể là Ngọc Trinh.