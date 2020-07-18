Ngọc Trinh đưa ra quyết định mới trong vụ kiện hàng xóm, cái kết nào cho kẻ quay lén?

Hiện tại các clip và hình ảnh bị quay lén đã được người hàng xóm xóa, Ngọc Trinh cho biết sẽ không tiếp tục kiện người này.

Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh vừa đưa ra thông báo mới nhất về vụ kiện hàng xóm bởi hành vi quay lén, xâm phạm quyền riêng tư. Hiện người này đã lẳng lặng xóa hết tất cả các clip, hình ảnh đã quay khỏi trang cá nhân. Khi hàng xóm đã biết sửa sai kịp thời, Ngọc Trinh cũng cho qua mọi chuyện và chính thức thông báo ngừng kiện.

Hàng xóm đặt camera quay lén nhà Ngọc Trinh với mục đích 'hóng mặc bikini' - Ảnh: Internet

Chân dài Trà Vinh viết: "Nếu từ đầu bạn chịu hợp tác và đừng thách thức thì chuyện đã quá đơn giản. Thấy bạn đã xóa hết những hình ảnh xâm phạm quyền riêng tư nên lần này Trinh sẽ báo luật sư ngưng khởi kiện bạn".

Tuy nhiên, Ngọc Trinh cũng cảnh cáo rằng nếu người này còn tiếp tục có hành động tương tự, thì cô sẽ nộp đơn kiện. "Đây là một lời răn đe của Trinh dành cho bạn, nếu bạn còn tiếp tục thì hồ sơ khởi kiện và bằng chứng đã được phía luật sư chuẩn bị sẵn sàng có thể nộp lên tòa bất kỳ lúc nào", cô thông báo.

Trước đó, cô công khai gương mặt người này và thông báo sẽ kiện - Ảnh: FB

Cách xử lý của Ngọc Trinh nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Có thể nói, đây là một hành động thông minh của "Nữ hoàng nội y". Cô khiến những ai có ý định "động chạm" đến mình phải dè chừng.



Ngọc Trinh được khen vì cách xử lý khôn khéo - Ảnh: Internet

Ngày 16/7 vừa qua, Ngọc Trinh tức giận đăng tải bài viết khi bị xâm phạm quyền riêng tư. Theo đó, một người hàng xóm đã đặt máy quay nhằm theo dõi mọi hoạt động của mỹ nhân "Vòng eo 56". Chưa hết, người này còn tung clip lên mạng và dùng lời lẽ khiếm nhã với "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-dua-ra-quyet-dinh-moi-trong-vu-kien-hang-xom-cai-ket-nao-cho-ke-quay-len-370111.html