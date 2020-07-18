Ngọc Trinh đưa ra quyết định mới trong vụ kiện hàng xóm, cái kết nào cho kẻ quay lén?

Hậu trường 18/07/2020 13:40

Hiện tại các clip và hình ảnh bị quay lén đã được người hàng xóm xóa, Ngọc Trinh cho biết sẽ không tiếp tục kiện người này.

Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh vừa đưa ra thông báo mới nhất về vụ kiện hàng xóm bởi hành vi quay lén, xâm phạm quyền riêng tư. Hiện người này đã lẳng lặng xóa hết tất cả các clip, hình ảnh đã quay khỏi trang cá nhân. Khi hàng xóm đã biết sửa sai kịp thời, Ngọc Trinh cũng cho qua mọi chuyện và chính thức thông báo ngừng kiện.

Ngọc Trinh đưa ra quyết định mới trong vụ kiện hàng xóm, cái kết nào cho kẻ quay lén? - Ảnh 1
Hàng xóm đặt camera quay lén nhà Ngọc Trinh với mục đích 'hóng mặc bikini' - Ảnh: Internet

Chân dài Trà Vinh viết: "Nếu từ đầu bạn chịu hợp tác và đừng thách thức thì chuyện đã quá đơn giản. Thấy bạn đã xóa hết những hình ảnh xâm phạm quyền riêng tư nên lần này Trinh sẽ báo luật sư ngưng khởi kiện bạn".

Tuy nhiên, Ngọc Trinh cũng cảnh cáo rằng nếu người này còn tiếp tục có hành động tương tự, thì cô sẽ nộp đơn kiện. "Đây là một lời răn đe của Trinh dành cho bạn, nếu bạn còn tiếp tục thì hồ sơ khởi kiện và bằng chứng đã được phía luật sư chuẩn bị sẵn sàng có thể nộp lên tòa bất kỳ lúc nào", cô thông báo.

Ngọc Trinh đưa ra quyết định mới trong vụ kiện hàng xóm, cái kết nào cho kẻ quay lén? - Ảnh 2
Trước đó, cô công khai gương mặt người này và thông báo sẽ kiện - Ảnh: FB

Cách xử lý của Ngọc Trinh nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Có thể nói, đây là một hành động thông minh của "Nữ hoàng nội y". Cô khiến những ai có ý định "động chạm" đến mình phải dè chừng.

Ngọc Trinh đưa ra quyết định mới trong vụ kiện hàng xóm, cái kết nào cho kẻ quay lén? - Ảnh 3
Ngọc Trinh được khen vì cách xử lý khôn khéo - Ảnh: Internet

Ngày 16/7 vừa qua, Ngọc Trinh tức giận đăng tải bài viết khi bị xâm phạm quyền riêng tư. Theo đó, một người hàng xóm đã đặt máy quay nhằm theo dõi mọi hoạt động của mỹ nhân "Vòng eo 56". Chưa hết, người này còn tung clip lên mạng và dùng lời lẽ khiếm nhã với "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp.

Ngọc Trinh ẩn ý chuyện "có chồng", Vũ Khắc Tiệp liền bình luận gây chú ý

Ngọc Trinh ẩn ý chuyện "có chồng", Vũ Khắc Tiệp liền bình luận gây chú ý

Chuyện tình cảm của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh luôn là điều khiến dân tình tò mò.

Xem thêm
Từ khóa:   người mẫu Ngọc Trinh Ngọc Trinh bị quay lén Vũ Khắc Tiệp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026