Ngọc Trinh 'đổi gió', hóa 'nàng thơ' với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào giữa loạt biến căng như dây đàn

Ngọc Trinh luôn là một trong những cái tên 'hót hòn họt' trong nhiều năm nay. Là một người đẹp sở hữu vòng eo đẹp nức nở, có tiếng của Vbiz nên mọi hành động của cô nàng luôn được công chúng quan tâm. Có thể nói, mỹ nhân gốc Trà Vinh luôn khiến dư luận phải xôn xao du chỉ đăng tải một trạng thái ngắn.

'Nữ hoàng nội y' bất ngờ tung bộ ảnh cực ngọt ngào, dịu dàng khiến dân tình rần rần phải liên tục thả tim. Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân của mình nữ hoàng nội y đã gây chú ý khi đăng nguyên album ảnh khoe nhan sắc "cực phẩm" của mình. Dù đã bước sang độ tuổi hơn 30 nhưng người đẹp luôn biết cách thu hút mọi ánh nhìn. Vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào trong bộ ảnh mới đã giúp cho "gà cưng" nhà Vũ Khắc Tiệp ghi điểm trong mắt fan hâm mộ.