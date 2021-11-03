Ngọc Trinh 'đổi gió', hóa 'nàng thơ' với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào giữa loạt biến căng như dây đàn

Hậu trường 03/11/2021 08:02

Ngọc Trinh bất ngờ hóa 'nàng thơ' trong bộ ảnh cực xịn, khiến dân tình không khỏi trầm trồ khen xinh. Thờ ơ với đàn em khi liên tục bị réo tên trên mọi mặt trận của MXH.

Ngọc Trinh luôn là một trong những cái tên 'hót hòn họt' trong nhiều năm nay. Là một người đẹp sở hữu vòng eo đẹp nức nở, có tiếng của Vbiz nên mọi hành động của cô nàng luôn được công chúng quan tâm. Có thể nói, mỹ nhân gốc Trà Vinh luôn khiến dư luận phải xôn xao du chỉ đăng tải một trạng thái ngắn.

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'Nữ hoàng nội y' bất ngờ tung bộ ảnh cực ngọt ngào, dịu dàng khiến dân tình rần rần phải liên tục thả tim. Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân của mình nữ hoàng nội y đã gây chú ý khi đăng nguyên album ảnh khoe nhan sắc "cực phẩm" của mình. Dù đã bước sang độ tuổi hơn 30 nhưng người đẹp luôn biết cách thu hút mọi ánh nhìn. Vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào trong bộ ảnh mới đã giúp cho "gà cưng" nhà Vũ Khắc Tiệp ghi điểm trong mắt fan hâm mộ.

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Người đẹp hóa thành 'nàng thơ' cực ngọt ngào trong chiếc váy ngủ hồng trắng cực xinh. Ảnh: FBNV

Những hình ảnh 'mới tinh' của Ngọc Trinh đã khiến dân tình rần rần đều phải liên tục thả tim và dành những lời có cánh cho cô nàng. 

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Dù chụp ở góc nào thì người đẹp vẫn có thể cân được, với góc nghiêng 'thần thánh' Ngọc Trinh đã khiến bao người phải say đắm. Ảnh: FBNV

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ, gợi cảm, Ngọc Trinh luôn làm khán giả phải "nóng mắt" mỗi khi tung những bức hình như vậy. Thế nhưng, trong bộ ảnh lần này dân tình lại khá bất ngờ khi người đẹp lại xuất hiện với tạo hình dịu dàng dàng, nữ tính khiên ai nấy đều thích thú.

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Dù liên tục bị đàn em réo trên trên mọi mặt trận nhưng Ngọc Trinh dường như không quan tâm và cô vẫn vui vẻ làm việc. Ảnh: FBNV

Bên cạnh nhan sắc và body của Ngọc Trinh thì dân tình cũng đang rất "hóng" động thái của người đẹp giữa những ồn ào xoay quanh việc một đàn em được cho là đang đá xéo cô nàng trên khắp các trang MXH. Tuy nhiên, Ngọc Trinh không mấy quan tâm đến những 'drama' đấy.

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Món quà của con gái lớn - diễn viên Khánh Trinh đã khiến Hoàng Mập trằn trọc cả đêm.

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