Ngọc Sơn hé lộ mức cát-sê 'khủng' của Hồ Văn Cường trong lần tái xuất trở lại sân khấu âm nhạc

"Không phải là mang theo những chương trình của Ngọc Sơn mà chính là chương trình của Cường, có tên riêng đàng hoàng, có sự trân trọng, hát nhiều bài và hát hay" - Nam danh ca bộc bạch.

Sau khi Phi Nhung qua đời, ồn ào về tiền cát-sê của Hồ Văn Cường vẫn là đề tài nóng, được dư luận bàn tán sôi nổi. Trước những lùm xùm bủa vây, giọng ca nhí chọn cách giữ im lặng để mọi việc được lắng xuống.

Mới đây, tháng 12/2021, Hồ Văn Cường bất ngờ tái xuất trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng bóng. Lần trở lại này, nam ca sĩ được sự giúp sức nhiệt tình từ danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn quan tâm đến việc liệu với sự "đỡ đầu" từ Ngọc Sơn và bầu Thụy thì mức cát-sê mà Hồ Văn Cường sẽ nhận được trong những chương trình là bao nhiêu.

Hồ Văn Cường tái xuất trở lại con đường ca hát dưới sự hỗ trợ từ danh ca Ngọc Sơn và bầu Thuỵ - Ảnh: FBNV

Để làm rõ về vấn đề này và không ra nhiều điều tiếng như ồn ào trước, mới đây, danh ca Ngọc Sơn đã có những tiết lộ về việc này. Theo đó, trao đổi với báo Thanh Niên, Ngọc Sơn cho biết đây là chuyện tế nhị, anh và bầu Thụy giúp đỡ Hồ Văn Cường bằng cách tạo ra những chương trình cho cậu bé hát.

Không phải là cộng theo, không phải là mang theo những chương trình của Ngọc Sơn mà chính là chương trình của Cường, có tên riêng đàng hoàng, có sự trân trọng, hát nhiều bài và hát hay. Fan của Cường hãy yên tâm, vừa rồi đi hát bên chương trình kia đó, thay vì tặng Cường tiền để xây nhà, xây cửa thì ồn ào lắm. Chúng tôi tạo điều kiện để Cường được hát, được đứng trên đôi chân của mình. Chương trình vừa rồi khoảng 200 triệu đồng, ký hợp đồng đàng hoàng" - Ngọc Sơn chia sẻ.

Hồ Văn Cường được đi diễn cùng danh ca Ngọc Sơn - Ảnh: Internet

Trải qua nhiều ồn ào, Ngọc Sơn cũng tiết lộ tình hình hiện tại của Hồ Văn Cường vô cùng ổn định. "Chương trình nào của Cường là của cậu ấy đàng hoàng, không có kẹp theo, không có trả Ngọc Sơn nhiêu đó rồi trả Cường bao nhiêu cũng được" - nam danh ca chia sẻ.

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