Diễn viên Ngọc Lan là gương mặt quá quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các bộ phim đình đám như Ngõ vắng, Bán chồng, Trói buộc yêu thương, Kiều nữ và Đại gia. Sau cuộc hôn nhân không may với diễn viên Thanh Bình, Ngọc Lan tích cực tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật hơn, tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ và an yên bên con trai Louis.

Trên trang mạng xã hội, nữ diễn viên cũng chăm chỉ cập nhật những hoạt động xoay quanh cuộc sống và công việc của mình. Mới đây, Ngọc Lan hào hứng khoe hình ảnh tự tay cắm hoa tại nhà. Cô chia sẻ: "Các chị em lưu ý nếu mua cúc nhiều màu này về cắm thì mua thêm bi cắm chung cho đẹp nha, chứ cúc không thì trông nó nặng nề lắm, em đã cắm xong và đã rút kinh nghiệm ạ".