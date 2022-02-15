Bộ sưu tập độc đáo của Ngọc Lan khiến ai nhìn vào cũng xuýt xoa, choáng ngợp.
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Diễn viên Ngọc Lan là gương mặt quá quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trong các bộ phim đình đám như Ngõ vắng, Bán chồng, Trói buộc yêu thương, Kiều nữ và Đại gia. Sau cuộc hôn nhân không may với diễn viên Thanh Bình, Ngọc Lan tích cực tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật hơn, tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ và an yên bên con trai Louis.
Trên trang mạng xã hội, nữ diễn viên cũng chăm chỉ cập nhật những hoạt động xoay quanh cuộc sống và công việc của mình. Mới đây, Ngọc Lan hào hứng khoe hình ảnh tự tay cắm hoa tại nhà. Cô chia sẻ: "Các chị em lưu ý nếu mua cúc nhiều màu này về cắm thì mua thêm bi cắm chung cho đẹp nha, chứ cúc không thì trông nó nặng nề lắm, em đã cắm xong và đã rút kinh nghiệm ạ".
Bài đăng ngay khi đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều bình luận khen ngợi diện mạo ngày càng trẻ trung, xinh đẹp cùng sự khéo léo của Ngọc Lan. Bên cạnh đó, đáng chú ý, không ít khán giả cũng đổ dồn sự quan tâm vào chiếc tủ kính trưng bày hàng trăm chiếc ly cốc với đủ các kiểu dáng, kích thước sau lưng nữ diễn viên.
Có lẽ đây là một trong những sở thích của Ngọc Lan nên mới có một bộ sưu tập khủng được lưu giữ cẩn thận thế kia. Trước đây, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ cô bắt đầu sưu tập ly/cốc in tên địa danh từ 10 năm trước. Đến nay, số lượng ly, cốc đã chất thành từng tủ kính, có tổng giá trị lên đến vài trăm triệu. Chiếc tủ sau lưng cô nàng chỉ là một phần nhỏ. Chia sẻ này khiến không ít khán giả cảm thấy bất ngờ và trầm trồ trước khối "tài sản 10 năm" của Ngọc Lan.