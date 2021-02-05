Ngọc Lan dịu dàng vén tóc trong bức ảnh mới nhất, vậy mà Tiến Luật ‘nỡ lòng khịa’: ‘Lòi mỡ thì mắc cỡ’

Hậu trường 05/02/2021 15:21

Mới đây, diễn viên Ngọc Lan đã đăng tải trên trang facebook cá nhân những khoảnh khắc đời thường vô cùng tự nhiên. Trong ảnh, nữ diễn viên dịu dàng vén tóc nhưng cũng không lọt qua nổi "mắt xanh" của ông anh Tiến Luật hay “cà khịa”: “Lòi mỡ thì mắc cỡ”.

Có thể nói, Ngọc Lan là nữ diễn viên “không sợ xấu”, cô nàng hay thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vô cùng tự nhiên của mình cùng bạn bè và người hâm mộ trên trang cá nhân. Mới đây, Ngọc Lan lại “tung ra” những chiếc ảnh quy mô “đồ bộ, dép tông lào”. Trong ảnh, nàng Lan diện nguyên một “cây hồng” nữ tính, dịu dàng vén tóc. Cô nàng dí dỏm chia sẻ dòng trạng thái: “Mập thì đẹp, ốm thì dễ thương, lòi xương thì dễ mến”.

ngoc lan 1
Ngọc Lan rạng rỡ trong nguyên một ‘cây hồng’ - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, ông anh Tiến Luật chiếm spotlight với bình luận nổi bật nhất: “Lòi mỡ thì mắc cỡ”. Ngọc Lan đâu chịu thua, cô nàng đã đáp trả: “Vậy chắc anh hay mắc cỡ lắm”. Tưởng như Tiến Luật sẽ khép màn chào thua, ấy vậy mà nam danh hài vẫn "chiến" tới cùng: “Anh mắc cỡ cũng 10 năm nên dạo gần đây anh tự hào”

ngoc lan 2
Những dòng bình luận dí dỏm của 2 nghệ sĩ khiến netizen ‘cười bò’ - Ảnh: FBNV

Nếu thường xuyên theo dõi trang cá nhân Ngọc Lan, cư dân mạng sẽ không khó để bắt gặp một nữ diễn viên vô cùng hài hước, dí dỏm. Cô nàng không ngần ngại tự chia sẻ những khoảnh khắc lầy lội của bản thân, vì vậy cứ dạo vào trang cá nhân của Ngọc Lan là cảm thấy như mua được cả “mười thang thuốc bổ”.

ngoc lan 3

ngoc lan 4

ngoc lan 5

ngoc lan 6

ngoc lan 7
Muôn vàn biểu cảm siêu lầy lội của Ngọc Lan chứng tỏ cô nàng ‘không hề sợ xấu’ - Ảnh: FBNV

Ngọc Lan lần đầu xuất hiện trước công chúng với vai trò người mẫu cho Báo Mực Tím, đến năm 2003 cô lần đầu bén duyên với nghiệp diễn xuất qua vai bé Ba trong phim "Công ty thời trang". Sau nhiều lần lận đận trong tình cảm, Ngọc Lan lại sánh bước bên người bạn thân gắn bó 10 năm là Thanh Bình, cả 2 có chung bé trai Loius kháu khỉnh. Thế nhưng, “hồng nhan bạc phận”, ngày 13/11/2019, Ngọc Lan khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng dòng trạng thái chính thức xác nhận đã chia tay Thanh Bình.

Ngọc Lan khoe dáng thướt tha trong tà áo dài nhưng facebook cứ ‘rao bán’ cô nàng. Phải chăng năm mới duyên sẽ tới?

Ngọc Lan khoe dáng thướt tha trong tà áo dài nhưng facebook cứ ‘rao bán’ cô nàng. Phải chăng năm mới duyên sẽ tới?

Diễn viên Ngọc Lan vừa thực hiện bộ ảnh áo dài siêu thướt tha tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng khi cô nàng đăng tải bộ ảnh này lên trên cá nhân, facebook cứ một mực “rao bán” khiến nữ diễn viên phải thốt lên: “Hoài luôn”.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Ngọc Lan Ngọc Lan và Thanh Bình nữ diễn viên Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 3 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026