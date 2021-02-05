Ngọc Lan dịu dàng vén tóc trong bức ảnh mới nhất, vậy mà Tiến Luật ‘nỡ lòng khịa’: ‘Lòi mỡ thì mắc cỡ’

Mới đây, diễn viên Ngọc Lan đã đăng tải trên trang facebook cá nhân những khoảnh khắc đời thường vô cùng tự nhiên. Trong ảnh, nữ diễn viên dịu dàng vén tóc nhưng cũng không lọt qua nổi "mắt xanh" của ông anh Tiến Luật hay “cà khịa”: “Lòi mỡ thì mắc cỡ”.
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Có thể nói, Ngọc Lan là nữ diễn viên “không sợ xấu”, cô nàng hay thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vô cùng tự nhiên của mình cùng bạn bè và người hâm mộ trên trang cá nhân. Mới đây, Ngọc Lan lại “tung ra” những chiếc ảnh quy mô “đồ bộ, dép tông lào”. Trong ảnh, nàng Lan diện nguyên một “cây hồng” nữ tính, dịu dàng vén tóc. Cô nàng dí dỏm chia sẻ dòng trạng thái: “Mập thì đẹp, ốm thì dễ thương, lòi xương thì dễ mến”.
Bên dưới bài viết, ông anh Tiến Luật chiếm spotlight với bình luận nổi bật nhất: “Lòi mỡ thì mắc cỡ”. Ngọc Lan đâu chịu thua, cô nàng đã đáp trả: “Vậy chắc anh hay mắc cỡ lắm”. Tưởng như Tiến Luật sẽ khép màn chào thua, ấy vậy mà nam danh hài vẫn "chiến" tới cùng: “Anh mắc cỡ cũng 10 năm nên dạo gần đây anh tự hào”…
Nếu thường xuyên theo dõi trang cá nhân Ngọc Lan, cư dân mạng sẽ không khó để bắt gặp một nữ diễn viên vô cùng hài hước, dí dỏm. Cô nàng không ngần ngại tự chia sẻ những khoảnh khắc lầy lội của bản thân, vì vậy cứ dạo vào trang cá nhân của Ngọc Lan là cảm thấy như mua được cả “mười thang thuốc bổ”.
Ngọc Lan lần đầu xuất hiện trước công chúng với vai trò người mẫu cho Báo Mực Tím, đến năm 2003 cô lần đầu bén duyên với nghiệp diễn xuất qua vai bé Ba trong phim "Công ty thời trang". Sau nhiều lần lận đận trong tình cảm, Ngọc Lan lại sánh bước bên người bạn thân gắn bó 10 năm là Thanh Bình, cả 2 có chung bé trai Loius kháu khỉnh. Thế nhưng, “hồng nhan bạc phận”, ngày 13/11/2019, Ngọc Lan khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng dòng trạng thái chính thức xác nhận đã chia tay Thanh Bình.