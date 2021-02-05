Ngọc Lan dịu dàng vén tóc trong bức ảnh mới nhất, vậy mà Tiến Luật ‘nỡ lòng khịa’: ‘Lòi mỡ thì mắc cỡ’

Có thể nói, Ngọc Lan là nữ diễn viên “không sợ xấu”, cô nàng hay thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vô cùng tự nhiên của mình cùng bạn bè và người hâm mộ trên trang cá nhân. Mới đây, Ngọc Lan lại “tung ra” những chiếc ảnh quy mô “đồ bộ, dép tông lào”. Trong ảnh, nàng Lan diện nguyên một “cây hồng” nữ tính, dịu dàng vén tóc. Cô nàng dí dỏm chia sẻ dòng trạng thái: “Mập thì đẹp, ốm thì dễ thương, lòi xương thì dễ mến”.

Ngọc Lan rạng rỡ trong nguyên một ‘cây hồng’ - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, ông anh Tiến Luật chiếm spotlight với bình luận nổi bật nhất: “Lòi mỡ thì mắc cỡ”. Ngọc Lan đâu chịu thua, cô nàng đã đáp trả: “Vậy chắc anh hay mắc cỡ lắm”. Tưởng như Tiến Luật sẽ khép màn chào thua, ấy vậy mà nam danh hài vẫn "chiến" tới cùng: “Anh mắc cỡ cũng 10 năm nên dạo gần đây anh tự hào”…