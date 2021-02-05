Ngọc Lan khoe ảnh mừng sinh nhật con trai nhưng dân mạng chỉ chú ý đến sự vắng mặt của Thanh Bình

Hậu trường 05/02/2021 11:56

Giữa tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nữ diễn viên Ngọc Lan chỉ tổ chức tiệc sinh nhật đơn giản, ấm cúng cho con trai Louis tại nhà.

Hậu ly hôn Thanh Bình, Ngọc Lan giành quyền nuôi con trai Louis. Được biết, dù đã “đường ai nấy đi” nhưng Ngọc Lan và Thanh Bình vẫn giữ mối quan hệ ở mức bạn bè, cùng nhau nuôi nấng Louis để bé không bị thiếu thốn tình cảm gia đình. Theo đó, dù sống cùng với mẹ nhưng Louis vẫn thường được ba Thanh Bình dẫn đi chơi mỗi khi có thời gian rảnh.

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Ngọc Lan và Thanh Bình thuở còn mặn nồng - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Lan hào hứng đăng tải loạt ảnh tổ chức sinh nhật cho con trai Louis kèm dòng trạng thái: “Thổi bong bóng từ tóc ướt tới tóc khô queo luôn nha. Năm nay bạn 4 tuổi, bạn lớn, bạn lì hơn, cộc cằn hơn, nhây hơn, nhõng nhẽo hơn, lươn lẹo hơn nhưng cũng đáng yêu hơn, tình cảm hơn, biết yêu Mẹ hơn, biết buồn biết vui. Ráng minh mẫn để con lớn cùng với bạn. Cám ơn quà của các cô chú các anh nhiều. Có lá thư của anh Sóc con mẹ Trang, yêu ơi là yêu hà”.

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Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: FB
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Louis Nguyễn phụ mẹ bơm bóng - Ảnh: FB

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Con trai Ngọc Lan càng lớn càng điển trai - Ảnh: FB

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Vì dịch bệnh nên Ngọc Lan chỉ có thể tổ chức tiệc cho con trai tại nhà - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, con trai Ngọc Lan tỏ ra vô cùng người lớn khi phụ mẹ bơm bong bóng tổ chức sinh nhật. Bên cạnh đó, cậu bé còn được nhận xét ngày càng điển trai và thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ.    

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong bữa tiệc là sự vắng bóng của nam diễn viên Thanh Bình. Được biết, sinh nhật của Louis năm ngoái, nam diễn viên cũng không có mặt.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận chúc mừng sinh nhật con trai Ngọc Lan: “Ôi thương quá! Chúc Louis sinh nhật vui vẻ và mau ăn chóng lớn nha!”, “Chúc mừng sinh nhật Louis. Chúc bạn ý luôn mạnh khỏe, năng động và luôn tình cảm!”, “Mừng Louis tuổi mới thêm nhiều niềm vui và nhiều trải nghiệm thú vị mới”, “Happy birthday con trai của mẹ Lan!”, “Nhớ ngày nào Louis còn trong bụng, mẹ Lan sắp đến ngày sanh cứ bồn chồn lo lắng mà nay thanh niên ấy đã 4 tuổi rồi!”…

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Từ khóa:   Thanh Bình và Ngọc Lan Thanh Bình con trai Ngọc Lan

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