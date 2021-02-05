Ngọc Lan khoe ảnh mừng sinh nhật con trai nhưng dân mạng chỉ chú ý đến sự vắng mặt của Thanh Bình

Hậu ly hôn Thanh Bình, Ngọc Lan giành quyền nuôi con trai Louis. Được biết, dù đã “đường ai nấy đi” nhưng Ngọc Lan và Thanh Bình vẫn giữ mối quan hệ ở mức bạn bè, cùng nhau nuôi nấng Louis để bé không bị thiếu thốn tình cảm gia đình. Theo đó, dù sống cùng với mẹ nhưng Louis vẫn thường được ba Thanh Bình dẫn đi chơi mỗi khi có thời gian rảnh.

Ngọc Lan và Thanh Bình thuở còn mặn nồng - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Lan hào hứng đăng tải loạt ảnh tổ chức sinh nhật cho con trai Louis kèm dòng trạng thái: “Thổi bong bóng từ tóc ướt tới tóc khô queo luôn nha. Năm nay bạn 4 tuổi, bạn lớn, bạn lì hơn, cộc cằn hơn, nhây hơn, nhõng nhẽo hơn, lươn lẹo hơn nhưng cũng đáng yêu hơn, tình cảm hơn, biết yêu Mẹ hơn, biết buồn biết vui. Ráng minh mẫn để con lớn cùng với bạn. Cám ơn quà của các cô chú các anh nhiều. Có lá thư của anh Sóc con mẹ Trang, yêu ơi là yêu hà”.