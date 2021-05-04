Ngỡ ngàng với thu nhập của BTV – MC truyền hình, số dư tài khoản có thật sự được chín con số 0?

Hậu trường 04/05/2021 11:14

Nhiều người cho rằng, BTV – MC truyền hình là công việc hào nhoáng không kém gì các nghệ sĩ showbiz, nên thu nhập ắt hẳn cũng sẽ thuộc hàng “khủng”. Nhưng thực tế, thu nhập của nghề này là con số khiến mọi người ngỡ ngàng.

MC Kỳ Vọng

Kỳ Vọng là MC quen thuộc với khán giả cả nước, hình ảnh anh gắn với chương trình Chào buổi sáng của VTV1 trong hơn 10 năm. Tuy nhiên, năm 2016, anh lại bất ngờ quyết định nói lời tạm biệt với nhà đài, khiến không ít khán giả tiếc nuối. Cựu MC của Chào buổi sáng chia sẻ, vấn đề tài chính là nguyên nhân dẫn đến quyết định này của anh. MC Kỳ Vọng còn tiết lộ, nhiều BTV kỳ cựu của VTV có khi thu nhập còn chưa tới 10 triệu đồng/tháng.

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MC Kỳ Vọng rời VTV vì thu nhập không như 'kỳ vọng' - Ảnh: FB

MC Hạnh Phúc

Khác với MC Kỳ Vọng, MC Hạnh Phúc từng chia sẻ về thu nhập của nghề BTV – MC trong đài truyền hình rằng con số 10 triệu không đại diện cho tất cả mọi người. Thu nhập của từng thành viên trong nhà đài là tùy thuộc vào khối lượng công việc của mỗi người. Tuy không tiết lộ cụ thể thu nhập của mình, nhưng MC của Chuyển động 24h khẳng định thu nhập của anh và các đồng nghiệp cũng khá thoải mái để trang trải cuộc sống, và con số đó không thể nào là dưới 10 triệu.

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Tuy không nói là cao, nhưng thu nhập của MC Hạnh Phúc cũng đủ để anh 'hạnh phúc' với nghề - Ảnh: FB

BTV Thu Uyên

Là gương mặt quen thuộc trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, Thu Uyên có lối dẫn gần gũi, truyền cảm, góp phần tăng thêm cảm xúc của chương trình vốn lấy đi nhiều nước mắt của người xem.

Tuy nhiên, giữa năm 2020, Thu Uyên lại từng vướng phải scandal ăn chặn tiền từ thiện của chương trình và hưởng mức lương tới 60 triệu đồng/tháng. Trước sự việc này, cô đã rất bức xúc và thẳng thắn công khai thu nhập lúc bấy giờ là 20 triệu đồng một tháng. Đó là đối với BTV kỳ cựu lâu năm trong nghề như cô mới được con số như vậy. Chưa kể, để lên hình được chỉn chu nhất thì MC còn phải đầu tư trang phục, trang điểm,…

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Mức lương của BTV thật sự không cao 'ngất ngưởng' như mọi người vẫn tưởng - Ảnh: Internet

MC Bông Mai

Là con gái nhạc sĩ An Thuyên, Bông Mai có hơn 10 năm gắn bó với VTV. Trước đây, nữ BTV từng gây xôn xao dư luận khi tiết lộ về mức thu nhập của nghề này. Không như mọi người vẫn tưởng khi nhìn vào vẻ hào nhoáng trên màn ảnh, cô chia sẻ: “Nếu chỉ trông vào lương thì sẽ không đủ để sống thoải mái. VTV không trả lương quá thấp, chỉ đảm bảo đủ sống thôi. Nếu trông chờ vào tiền lương với nhiều con số 0 thì tôi nghĩ nhiều người sẽ thất vọng”.

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Có thể thấy, những ai mong muốn thu nhập cao để có cuộc sống xa hoa thì nghề BTV - MC truyền hình có lẽ khó có thể đáp ứng được - Ảnh: Internet

BTV Hữu Bằng

Là một trong những BTV được khán giả yêu thích với ngoại hình điển trai, lối dẫn chững chạc, khéo léo, Hữu Bằng là gương mặt quen thuộc của chương trình Thời sự VTV1. Mặc dù thời lượng lên hình rất nhiều nhưng anh từng tiết lộ thu nhập của mình thấp hơn BTV Ngọc Trinh (trước đó cô chia sẻ mức lương của mình là 20-25 triệu/tháng). Biết là thu nhập của nghề này không cao, nhưng đối với anh, như vậy là đủ. Quan trọng nhất là anh được sống với nghề, làm công việc mình yêu thích và học hỏi được nhiều điều ý nghĩa.

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Nghề nào cũng có giá trị, có sứ mệnh riêng, hiểu nghề và yêu nghề mới có thể gắn bó lâu dài - Ảnh: Internet

Khi là thành viên của VTV, người ngoài nhìn vào công việc đó thật “sáng giá”, thu nhập hẳn cũng ngang nghệ sĩ biểu diễn. Tuy nhiên, hình ảnh bên ngoài có hào nhoáng ra sao thì mỗi người mỗi nghề cũng đều có cái khó riêng. Nghề nào cũng có giá trị, có sứ mệnh của mình, hiểu nghề và yêu nghề mới có thể gắn bó lâu dài.

Tuổi 41, BTV Hoài Anh đẹp dịu dàng như thiếu nữ đôi mươi, xứng đáng là 'mỹ nhân không tuổi' của Đài truyền hình VTV

Tuổi 41, BTV Hoài Anh đẹp dịu dàng như thiếu nữ đôi mươi, xứng đáng là 'mỹ nhân không tuổi' của Đài truyền hình VTV

Sinh năm 1980, BTV Hoài Anh vẫn giữ vóc dáng thon gọn cùng gương mặt xinh đẹp rạng ngời như thiếu nữ đôi mươi.

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