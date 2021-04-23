Tuổi 41, BTV Hoài Anh đẹp dịu dàng như thiếu nữ đôi mươi, xứng đáng là 'mỹ nhân không tuổi' của Đài truyền hình VTV

Sinh năm 1980, BTV Hoài Anh vẫn giữ vóc dáng thon gọn cùng gương mặt xinh đẹp rạng ngời như thiếu nữ đôi mươi.

Không chỉ ghi dấu ấn với lối dẫn cùng chất giọng miền Nam ngọt ngào truyền cảm, BTV Hoài Anh còn được khán giả yêu thích bởi sự duyên dáng, xinh đẹp, trẻ trung. Tuy đã ở tuổi ngoài 40 nhưng BTV Hoài Anh vẫn luôn khiến người khác phải trầm trồ mỗi lần khoe ảnh. Vẻ đẹp duyên dáng, cuốn hút, giàu năng lượng của Hoài Anh thu hút mọi ánh nhìn. Đây là bức ảnh mới chụp của nữ BTV, không phải ảnh cũ chục năm trước Các cô gái 20 cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ trước nhan sắc U40 của Hoài Anh Sắc vóc tươi trẻ rạng ngời của 'thiếu nữ' Hoài Anh luôn khiến mọi người ngưỡng mộ Nữ MC miền Nam đầu tiên dẫn bản tin Thời sự 19h của đài VTV là một trong những BTV Thời sự hot nhất ở thời điểm hiện tại, dù không tham gia showbiz nhưng trang cá nhân của cô có hơn 150.000 lượt theo dõi.

Trên sóng truyền hình, khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh của Hoài Anh trong tà áo dài truyền thống. Ngoài đời, cô gắn liền với hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, thanh lịch với phong cách nhã nhặn, đơn giản mà tinh tế, toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Với sắc vóc trẻ đẹp vượt thời gian, nhiều người cho rằng người đẹp sinh năm 1980 xứng đáng được gọi là “mỹ nhân không tuổi” của Đài truyền hình VTV.

Nữ MC miền Nam đầu tiên dẫn bản tin Thời sự 19h của đài VTV U40 nhưng thân hình vẫn thon gọn, mặc áo dài vẫn nét nào ra nét đó Ở đây có một 'nàng thơ' áo tím cuốn hút mọi ánh nhìn Mộc mạc, giản dị nhưng vẫn đẹp hút hồn Đời thường không tô son điểm phấn kĩ càng nhưng Hoài Anh vẫn luôn tỏa sáng Vẻ đẹp mặn mà, sang trọng, quý phái của 'mỹ nhân không tuổi' của VTV khiến dân mạng ngưỡng mộ ước ao Trong bình chọn "Người dẫn chương trình truyền hình yêu thích nhất" năm 2008 do Tạp chí Truyền hình Việt Nam tổ chức, Hoài Anh là người giành được số phiếu nhiều thứ nhì, xếp sau biên tập viên Quang Minh. Cô được đánh giá là một trong những gương mặt MC sáng giá nhất của Truyền hình Việt Nam. Hiện tại, bên cạnh công việc dẫn chương trình, thời gian gần đây, BTV Hoài Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh có mặt tại nhiều địa phương trên cả nước để thực hiện chương trình Việt Nam thức giấc. Trong những phóng sự của mình, ê-kíp sản xuất luôn mang tới cho khán giả những thông điệp, năng lượng tích cực, lan tỏa rộng rãi tới cộng đồng. Ảnh: FBNV

Biên tập viên VTV Nguyễn Thu Hà thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 của ê kíp ‘Chiều cuối năm’ Biên tập viên VTV Nguyễn Thu Hà vừa thông tin mới nhất về kết quả xét nghiệm COVID-19 của ê kíp “Chiều cuối năm” cũng như tình hình sức khỏe của họ.

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