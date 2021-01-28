BTV Thu Hà lên tiếng phủ nhận việc ekip VTV trở thành F1 khi ghi hình ở sân bay Vân Đồn

Hậu trường 28/01/2021 17:35

Trước tin đồn nhân viên của VTV trở thành F1 vì tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19, BTV Thu Hà chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Trưa ngày 28/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chính thức công bố đã phát hiện thêm 82 ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Ngay khi người dân đang hoang mang, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin đoàn phóng viên, biên tập viên của VTV đã trở thành F1 sau khi tiếp xúc với vợ BN 1553 trong lúc ghi hình tại sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Liên quan đến sự việc này, BTV Thu Hà đã chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin trên trang Facebook cá nhân: “Chuyến bay quốc tế chúng em chọn ghi hình, toàn bộ hành khách đã có xét nghiệm âm tính trước khi hạ cánh Việt Nam, và sau đó cũng âm tính tiếp khi ở Việt Nam, không có ca nào dương tính đến lúc này.

Về 10 ca nhiễm là nhân viên an ninh sân bay Vân Đồn: Không có ca nào trực vào ngày ekip 'Chiều cuối năm' đến quay và cũng không có ca nào trực trước đó ở khu vực ekip quay hình. Ekip chắc chắn không tiếp xúc với ca nhiễm, không phải là F1”.

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Biên tập viên Thu Hà lên tiếng phủ nhận thông tin lan truyền trên mạng - Ảnh: FB
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Bài đăng của nữ biên tập viên - Ảnh: FB

Theo đó, Thu Hà cho biết toàn bộ thông tin đang lan truyền là sai sự thật. Đồng thời cô cũng chia sẻ tình hình hiện tại của mình cũng như các đồng nghiệp đến khán giả.

Cuối bài đăng, cô cho biết: “Hiện nay trên mạng có quá nhiều thông tin thật giả lẫn lộn, một lần nữa em xin nhắc mọi người hãy tỉnh táo, phân biệt thông tin đúng sai thật giả rõ ràng. Đã chiến đấu cả năm với tin giả rồi, không ngờ một ngày mình cũng lên thành tin hot luôn”.

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Từ khóa:   VTV ca nhiễm Covid-19 Covid-19

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