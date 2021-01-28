Loạt khoảnh khắc “tình bể bình” của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz, nhất cử nhất động của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Sau quãng thời gian dài hẹn hò, cặp đôi đã chính thức “về chung một nhà”. Cuộc sống hôn nhân ngày càng trở nên viên mãn khi có thêm sự xuất hiện của 2 thiên thần nhỏ cực đáng yêu là Leon và Lisa. Dù bận rộn với công việc bỉm sữa nhưng Hà Hồ và Kim Lý luôn biết cách hâm nóng tình cảm.

Mới đây, cặp đôi lại tiếp tục bị khán giả bắt gặp “trốn con” đi chơi. Theo đó, khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi trên phố đã được “team qua đường” nhanh chóng ghi lại.

Hà Hồ và Kim Lý 'trốn con' đi hâm nóng tình cảm - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh chia sẻ, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” gây chú ý bởi nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp dù không son phấn. Bên cạnh đó, vóc dáng cực thon gọn của bà mẹ 3 con cũng thu hút sự chú ý không kém. Cả hai khiến nhiều người vô cùng ghen tị khi thoải mái thể hiện những cử chỉ, hành động yêu thương với nhau.

Kim Lý không ngần ngại cõng bà xã như soái ca ngôn tình - Ảnh: FB

Cặp đôi chẳng ngại ngần dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào khi dạo bước trên đường – Ảnh: FB

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì quá ngọt ngào - Ảnh: FB

Nhiều cư dân mạng không giấu được sự thích thú khi xem qua loạt ảnh hẹn hò của Hà Hồ và Kim Lý: “Đáng yêu quá”, “Mách Leon và Lisa, ba Kim và mẹ Hà trốn con đi chơi”, “Trời ơi, ngọt xỉu á”, “Anh chị hạnh phúc quá”…

Ông xã ca sĩ Hồng Ngọc nhiễm COVID-19, dàn sao Việt đồng loạt gửi lời động viên Trước thông tin ông xã nữ ca sĩ Hồng Ngọc bị nhiễm COVID-19, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không giấu được sự lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-ngoc-ha-va-kim-ly-lai-tron-con-di-choi-om-hon-cuc-tinh-tu-khien-dan-tinh-ban-loan-394524.html