Ngỡ ngàng với những bộ trang phục xấu tệ nhìn phát ghê của Ngọc Trinh

Được mệnh danh là 'Nữ hoàng nội y', Ngọc Trinh luôn gây được sự chú ý của công chúng mỗi khi xuất hiện. Nhưng không ít lần, người đẹp lại diện đồ xấu đến khó tin.
Ngọc Trinh vốn là nhân vật nổi tiếng và gây nhiều chú ý trong showbiz Việt. Đặc biệt, cô thường xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, quý phái cùng những 'bộ cánh' tiền tỷ. Tuy nhiên, cũng rất nhiều lần người đẹp khiến khán giả thất vọng với trang phục lỗi thời, sến súa không hợp mốt.
Bộ ảnh cực kỳ khêu gợi mà chị gái Ngọc Trinh cùng bạn trai chụp trong phòng bếp khiến cộng đồng mạng như bị thiêu đốt, với hình ảnh của cặp đôi diện trang phục “có cũng như không” cùng nhiều tư thế hết sức táo bạo.