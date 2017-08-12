Ngỡ ngàng với những bộ trang phục xấu tệ nhìn phát hoảng của Ngọc Trinh

Hậu trường 12/08/2017 09:57

Được mệnh danh là 'Nữ hoàng nội y', Ngọc Trinh luôn gây được sự chú ý của công chúng mỗi khi xuất hiện. Nhưng không ít lần, người đẹp lại diện đồ xấu đến khó tin.

Ngọc Trinh vốn là nhân vật nổi tiếng và gây nhiều chú ý trong showbiz Việt. Đặc biệt, cô thường xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, quý phái cùng những 'bộ cánh' tiền tỷ. Tuy nhiên, cũng rất nhiều lần người đẹp khiến khán giả thất vọng với trang phục lỗi thời, sến súa không hợp mốt.

Ngỡ ngàng với những bộ trang phục xấu tệ nhìn phát ghê của Ngọc Trinh
Ngọc Trinh mất điểm khi diện trang phục không hợp mốt - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với những bộ trang phục xấu tệ nhìn phát ghê của Ngọc Trinh
Diện trang phục gợi cảm nhưng 'Nữ hoàng nội y' lại khiến khán giả thất vọng với mốt thời trang như của thập niên trước - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với những bộ trang phục xấu tệ nhìn phát ghê của Ngọc Trinh
Lỗi "to đùng"mà cô nàng phạm phải khi chụp ảnh tự sướng tại sân bay - Ảnh: Afamily

Ngỡ ngàng với những bộ trang phục xấu tệ nhìn phát ghê của Ngọc Trinh
Sự kết hợp trang phục thiếu tinh tế của người đẹp - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với những bộ trang phục xấu tệ nhìn phát ghê của Ngọc Trinh
Cô trông già hơn cả chục tuổi với 'bộ cánh' này - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với những bộ trang phục xấu tệ nhìn phát ghê của Ngọc Trinh
Nổi tiếng khi diện những trang phục thiếu vải, nhưng với bộ trang phục này cô nàng lại thiếu cuốn hút - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với những bộ trang phục xấu tệ nhìn phát ghê của Ngọc Trinh
Ngọc Trinh trông lỗi thời khi diện váy Jean với áo khoác cầu kỳ - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với những bộ trang phục xấu tệ nhìn phát ghê của Ngọc Trinh
Bộ váy suông gợi cảm nhưng lại khá giống váy ngủ của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với những bộ trang phục xấu tệ nhìn phát ghê của Ngọc Trinh
'Nữ hoàng nội y' mặc quần ống thấp ống cao tại sân bay, gây phản cảm - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với những bộ trang phục xấu tệ nhìn phát ghê của Ngọc Trinh
'Bộ cánh' này khiến người đẹp mất điểm trong mắt khán giả - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với những bộ trang phục xấu tệ nhìn phát ghê của Ngọc Trinh
Người đẹp trông kém xinh với trang phục này khi dự sự kiện - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với những bộ trang phục xấu tệ nhìn phát ghê của Ngọc Trinh
Thiết kế khiến người đẹp già thêm cả chục tuổi - Ảnh: Internet

Chị gái Ngọc Trinh vượt mặt 'Nữ hoàng nội y' khi tung bộ ảnh táo bạo 'có cũng như không'

Chị gái Ngọc Trinh vượt mặt 'Nữ hoàng nội y' khi tung bộ ảnh táo bạo 'có cũng như không'

Bộ ảnh cực kỳ khêu gợi mà chị gái Ngọc Trinh cùng bạn trai chụp trong phòng bếp khiến cộng đồng mạng như bị thiêu đốt, với hình ảnh của cặp đôi diện trang phục “có cũng như không” cùng nhiều tư thế hết sức táo bạo.

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