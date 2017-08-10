Chị gái Ngọc Trinh vượt mặt 'Nữ hoàng nội y' khi tung bộ ảnh táo bạo 'có cũng như không'

Hậu trường 10/08/2017 13:45

Bộ ảnh cực kỳ khêu gợi mà chị gái Ngọc Trinh cùng bạn trai chụp trong phòng bếp khiến cộng đồng mạng như bị thiêu đốt, với hình ảnh của cặp đôi diện trang phục “có cũng như không” cùng nhiều tư thế hết sức táo bạo.

Nếu như đông đảo khán giả đều đa phần biết đến Ngọc Trinh qua những hình ảnh nóng bỏng, quyến rũ và sexy “đốt mắt” người nhìn thì chị gái cô - Ngọc Bích - cũng không hề thua kém.

Mới đây, chị ruột của 'Nữ hoàng nội y" đã tung ra loạt ảnh “nóng”, với những hình ảnh cùng bạn trai âu yếm tại phòng bếp khiến fan hâm mộ cũng như những người theo dõi như nghẹt thở.

Hình ảnh nóng bỏng của chị gái
Tiêu Quang, bạn trai mới của chị gái Ngọc Trinh, hào hứng khoe ảnh chụp cùng bạn gái với dòng trạng thái: “Có những cảm xúc không thể diễn tả hết bằng lời nói được” - Ảnh: Internet

Hình ảnh nóng bỏng của chị gái
Mặc dù đã qua một đời chồng và có 2 đứa con nhưng Ngọc Bích vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng khiến nhiều chị em ganh tỵ - Ảnh: Internet

Hình ảnh nóng bỏng của chị gái
Ngọc Bích sở hữu gương mặt xinh đẹp cuốn hút với 3 vòng bốc lửa, sexy đốt mắt người nhìn - Ảnh: Internet

Hình ảnh nóng bỏng của chị gái
Ngọc Bích và bạn trai ghi lại những khoảnh khắc tình tứ trong phòng bếp - Ảnh: Internet

Hình ảnh nóng bỏng của chị gái
Tuy nhiên, với trang phục "mặc mà như không mặc", cặp đôi này đã vấp phải những phản hồi tiêu cực từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Hình ảnh nóng bỏng của chị gái
Ngọc Bích diện trang phục khêu gợi, ngồi lên bàn ăn và thể hiện cử chỉ âu yếm với bạn trai khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt - Ảnh: Internet

Hình ảnh nóng bỏng của chị gái
Cử chỉ thân mật của cặp đôi khiến nhiều người phải khóc thét - Ảnh: Internet

Chị gái Ngọc Trinh vượt mặt 'Nữ hoàng nội y' khi tung bộ ảnh táo bạo 'có cũng như không' - Ảnh 8
Đây không phải là lần đầu tiên chị gái "Nữ hoàng nội y" khoe ảnh tình tứ cùng bạn trai - Ảnh: Internet

Chị gái Ngọc Trinh vượt mặt 'Nữ hoàng nội y' khi tung bộ ảnh táo bạo 'có cũng như không' - Ảnh 9
Trước đó, Ngọc Bích cũng từng khoe ảnh giường chiếu cùng bạn trai trong tình trạng thả rông vòng một - Ảnh: Internet

Chị gái Ngọc Trinh vượt mặt 'Nữ hoàng nội y' khi tung bộ ảnh táo bạo 'có cũng như không' - Ảnh 10
Có thể thấy chị gái Ngọc Trinh cũng táo bạo không thua kém em gái là bao - Ảnh: Internet

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