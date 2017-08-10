Bộ ảnh cực kỳ khêu gợi mà chị gái Ngọc Trinh cùng bạn trai chụp trong phòng bếp khiến cộng đồng mạng như bị thiêu đốt, với hình ảnh của cặp đôi diện trang phục “có cũng như không” cùng nhiều tư thế hết sức táo bạo.

Nếu như đông đảo khán giả đều đa phần biết đến Ngọc Trinh qua những hình ảnh nóng bỏng, quyến rũ và sexy “đốt mắt” người nhìn thì chị gái cô - Ngọc Bích - cũng không hề thua kém.

Mới đây, chị ruột của 'Nữ hoàng nội y" đã tung ra loạt ảnh “nóng”, với những hình ảnh cùng bạn trai âu yếm tại phòng bếp khiến fan hâm mộ cũng như những người theo dõi như nghẹt thở.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-gai-ngoc-trinh-vuot-mat-nu-hoang-noi-y-khi-tung-bo-anh-tao-bao-co-cung-nhu-khong-225127.html