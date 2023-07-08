Ngỡ ngàng với nhan sắc 'trong veo' của ái nữ nhà 'gái nhảy' Minh Thư, thần thái và diện mạo xinh đẹp không thua kém gì mẹ

Hậu trường 08/07/2023 16:13

Mới đây, gái nhảy Minh Thư đã có dịp trở về Việt Nam và khoe loạt ảnh cũng con gái 14 tuổi. Điều khiến dân mạng chú ý là nhan sắc của cô con gái không hề thua kém gì mẹ.

Minh Thư sinh năm 1976 tại TP.HCM, cô từng là một nữ nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt. Năm vừa tròn 19 tuổi, Minh Thư được rất nhiều đạo diễn chú ý khi đăng quang tại cuộc thi "Hoa hậu điện ảnh". Tên tuổi của cô được đông đảo khán giả biết đến khi góp mặt trong phim điện ảnh "Gái nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng vào năm 2003. 

Ngỡ ngàng với nhan sắc 'trong veo' của ái nữ nhà 'gái nhảy' Minh Thư, thần thái và diện mạo xinh đẹp không thua kém gì mẹ - Ảnh 1
Minh Thư sinh năm 1976 tại TP.HCM, cô từng là một nữ nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt.

Minh Thư từng kết hôn với người chồng kém 9 tuổi. Tuy nhiên, hầu hết cô đều không chia sẻ gì nhiều về cuộc sống hôn nhân. Một thời gian sau, cô âm thầm chia tay chồng và một mình nuôi con gái. 'Gái nhảy' Minh Thư chuyển hẳn sang Mỹ để sinh sống và làm việc vào năm 2013, thi thoảng về Việt Nam để thăm quê nhà.

Ngỡ ngàng với nhan sắc 'trong veo' của ái nữ nhà 'gái nhảy' Minh Thư, thần thái và diện mạo xinh đẹp không thua kém gì mẹ - Ảnh 2
Minh Thư từng kết hôn với người chồng kém 9 tuổi. Tuy nhiên, hầu hết cô đều không chia sẻ gì nhiều về cuộc sống hôn nhân.
Ngỡ ngàng với nhan sắc 'trong veo' của ái nữ nhà 'gái nhảy' Minh Thư, thần thái và diện mạo xinh đẹp không thua kém gì mẹ - Ảnh 3
Một thời gian sau, cô âm thầm chia tay chồng và một mình nuôi con gái.
Ngỡ ngàng với nhan sắc 'trong veo' của ái nữ nhà 'gái nhảy' Minh Thư, thần thái và diện mạo xinh đẹp không thua kém gì mẹ - Ảnh 4
'Gái nhảy' Minh Thư chuyển hẳn sang Mỹ để sinh sống và làm việc vào năm 2013, thi thoảng về Việt Nam để thăm quê nhà.

Mới đây, Minh Thư đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe con gái 14 tuổi. Được biết, cô bé tên là Bảo Ngọc, sang Mỹ định cư cùng mẹ từ năm 4 tuổi. Con gái Minh Thư thích cuộc sống ở Việt Nam. Cô bé theo mẹ đi khám phá nhiều nơi nhưng rất ngại chụp ảnh.

Ngỡ ngàng với nhan sắc 'trong veo' của ái nữ nhà 'gái nhảy' Minh Thư, thần thái và diện mạo xinh đẹp không thua kém gì mẹ - Ảnh 5
Mới đây, Minh Thư đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe con gái 14 tuổi.
Ngỡ ngàng với nhan sắc 'trong veo' của ái nữ nhà 'gái nhảy' Minh Thư, thần thái và diện mạo xinh đẹp không thua kém gì mẹ - Ảnh 6
 Được biết, cô bé tên là Bảo Ngọc, sang Mỹ định cư cùng mẹ từ năm 4 tuổi.

Bảo Ngọc được nhận xét là có sắc vóc, được dự đoán là mỹ nhân tương lai vì được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Dù chỉ ở tuổi dậy thì nhưng vóc dáng lẫn những đường nét trên gương mặt của Bảo Ngọc đều hài hòa cân đối.

Ngỡ ngàng với nhan sắc 'trong veo' của ái nữ nhà 'gái nhảy' Minh Thư, thần thái và diện mạo xinh đẹp không thua kém gì mẹ - Ảnh 7
Bảo Ngọc được nhận xét là có sắc vóc, được dự đoán là mỹ nhân tương lai vì được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.
Ngỡ ngàng với nhan sắc 'trong veo' của ái nữ nhà 'gái nhảy' Minh Thư, thần thái và diện mạo xinh đẹp không thua kém gì mẹ - Ảnh 8

Dù chỉ ở tuổi dậy thì nhưng vóc dáng lẫn những đường nét trên gương mặt của Bảo Ngọc đều hài hòa cân đối.

Mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ, ái nữ đều nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Hiện cô bé được mẹ đầu tư học hành bài bản và đưa đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Minh Thư cũng từng chia sẻ, Bảo Ngọc có nhiều năng khiếu về ca hát và nghệ thuật giống mẹ. Tròn 14 tuổi, Bảo Ngọc trong mắt cô là một cô con gái ngoan ngoãn, giàu tình cảm. Chính Bảo Ngọc là động lực để Minh Thư vượt qua sự cô đơn, trống vắng khi sống độc thân nhiều năm.

Ngỡ ngàng với nhan sắc 'trong veo' của ái nữ nhà 'gái nhảy' Minh Thư, thần thái và diện mạo xinh đẹp không thua kém gì mẹ - Ảnh 9
Mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ, ái nữ đều nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Ngỡ ngàng với nhan sắc 'trong veo' của ái nữ nhà 'gái nhảy' Minh Thư, thần thái và diện mạo xinh đẹp không thua kém gì mẹ - Ảnh 10
Hiện cô bé được mẹ đầu tư học hành bài bản và đưa đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
Ngỡ ngàng với nhan sắc 'trong veo' của ái nữ nhà 'gái nhảy' Minh Thư, thần thái và diện mạo xinh đẹp không thua kém gì mẹ - Ảnh 11
Minh Thư cũng từng chia sẻ, Bảo Ngọc có nhiều năng khiếu về ca hát và nghệ thuật giống mẹ.

Ngỡ ngàng với nhan sắc 'trong veo' của ái nữ nhà 'gái nhảy' Minh Thư, thần thái và diện mạo xinh đẹp không thua kém gì mẹ - Ảnh 12

Chính Bảo Ngọc là động lực để Minh Thư vượt qua sự cô đơn, trống vắng khi sống độc thân nhiều năm.
Minh Thư 'Gái nhảy' đưa con gái 14 tuổi về nước: Sắc vóc xinh đẹp không thua kém mẹ

Minh Thư 'Gái nhảy' đưa con gái 14 tuổi về nước: Sắc vóc xinh đẹp không thua kém mẹ

'Gái nhảy' Minh Thư mới đây trở về Việt Nam và cô khoe con gái đang ở tuổi thiếu nữ. Nhìn ảnh 2 mẹ con, khán giả nhận thấy nhan sắc con gái Minh Thư không hề thua kém mẹ.

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