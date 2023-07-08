Ngỡ ngàng với nhan sắc 'trong veo' của ái nữ nhà 'gái nhảy' Minh Thư, thần thái và diện mạo xinh đẹp không thua kém gì mẹ

Minh Thư sinh năm 1976 tại TP.HCM, cô từng là một nữ nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt. Năm vừa tròn 19 tuổi, Minh Thư được rất nhiều đạo diễn chú ý khi đăng quang tại cuộc thi "Hoa hậu điện ảnh". Tên tuổi của cô được đông đảo khán giả biết đến khi góp mặt trong phim điện ảnh "Gái nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng vào năm 2003.

Minh Thư sinh năm 1976 tại TP.HCM, cô từng là một nữ nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt.

Minh Thư từng kết hôn với người chồng kém 9 tuổi. Tuy nhiên, hầu hết cô đều không chia sẻ gì nhiều về cuộc sống hôn nhân. Một thời gian sau, cô âm thầm chia tay chồng và một mình nuôi con gái. 'Gái nhảy' Minh Thư chuyển hẳn sang Mỹ để sinh sống và làm việc vào năm 2013, thi thoảng về Việt Nam để thăm quê nhà.