Minh Thư 'Gái nhảy' đưa con gái 14 tuổi về nước: Sắc vóc xinh đẹp không thua kém mẹ

Trong số đó, Minh Thư là gương mặt được quan tâm khá nhiều sau khi dự án được công chiếu. Nữ diễn viên không chỉ thể hiện được tài năng nhập vai vô cùng chân thật mà còn sở hữu nhan sắc kiều diễm, gợi cảm. Đến nay, khi đã ở tuổi U50, cuộc sống của "Quyên" - cô tiểu thư chanh chua trong "Hương phù sa" năm nào vẫn là chủ đề được người hâm mộ rất quan tâm.

"Hương phù sa" từng là bộ phim ăn khách nhất màn ảnh Việt những năm đầu thế kỷ 20. Ngoài nội dung phong phú về miền quê sông nước, bộ phim còn nổi tiếng bởi có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Tăng Thanh Hà, Trương Minh Quốc Thái, Kim Hiền, Thành Đạt, Minh Thư ,...

Theo Minh Thư, cô được bạn bè săn đón, tiếp đãi nồng nhiệt mỗi khi về nước. "Đây là kỳ nghỉ rất đáng nhớ. Tôi hội ngộ bạn cũ, hàn huyên và cười không ngớt", cô nói.

Gần đây nữ diễn viên Minh Thư đưa con gái Bảo Ngọc về Việt Nam một tháng để thăm gia đình, trải nghiệm cuộc sống quê nhà kết hợp du lịch. Hai mẹ con Minh Thư từ California, Mỹ đến sân bay Tân Sơn Nhất hôm 29/6. Sau đó, họ đi Bình Dương, Tây Ninh và một số địa điểm khác thăm người thân. Người đẹp cho biết cô nôn nao, hạnh phúc khi thu xếp được công việc để đưa con về nước. Cô lên sẵn lịch trình kín mít để cùng con đi thăm thú và thưởng thức ẩm thực.

Con gái Minh Thư thích cuộc sống ở Việt Nam. Cô bé theo mẹ đi khám phá nhiều nơi nhưng rất ngại chụp ảnh. Diễn viên cho biết bên cạnh những cuộc tụ tập, cô dành thời gian riêng tư bên con gái. Minh Thư đặt chỗ tại một nhà hàng Nhật có thực đơn đặc biệt để hai mẹ con dùng bữa, tán chuyện.

Hiện tại, con gái Minh Thư đang cùng mẹ sinh sống ở Mỹ. Cô bé được mẹ đầu tư học hành bài bản và đưa đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Cuộc sống của con gái Minh Thư được nhận xét có nhiều màu sắc

Mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ, thiếu nữ đều nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Người đẹp phim Gái nhảy từng cho biết con gái giống bố hơn giống mẹ, ít nói và ngại đám đông. Cô luôn tìm cách làm bạn với con, tâm sự mọi vấn đề, đưa lời khuyên để con biết cách ứng xử phù hợp. Tròn 14 tuổi, Bảo Ngọc trong mắt cô là thiếu nữ ngoan ngoãn, giàu tình cảm. Cô nhìn con để có thêm động lực vượt qua sự cô đơn, trống vắng khi sống độc thân nhiều năm.

Nỗi khổ khi bị khán giả quen miệng gọi là "gái nhảy"

Minh Thư là một tiểu thư Sài Thành chính gốc. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả và luôn được bố mẹ cưng chiều, nâng niu như hòn ngọc quý. Khi còn nhỏ cô đã có niềm đam mê với nghệ thuật và bộc lộ tài năng thiên phú từ rất sớm. Năm 1992, Minh Thư là một trong 11 diễn viên múa đạt tiêu chuẩn trúng tuyển vào Vũ đoàn Kim Quy.

Những ngày đầu bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, nữ diễn viên gặp không ít chông gai. Khi ấy, dù cô luôn nỗ lực thể hiện bản thân và chăm chỉ tham gia vào hơn 10 dự án phim, thế nhưng Minh Thư vẫn rất mờ nhạt trong mắt khán giả. Chính vì vậy nên cô đã quyết định chuyển hướng sang trình diễn thời trang và ca hát.

Trong tất cả những hình tượng mà Minh Thư từng hóa thân, có lẽ vai diễn trong "Gái nhảy" là điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với khán giả màn ảnh. Là một người có tính cách ôn hòa, dịu dàng, người đẹp đã rất nỗ lực khi hóa thân thành một cô gái làng chơi vừa sexy vừa nổi loạn. Có thể nói, đây là màn "lột xác" ngoạn mục của cô.

Tuy vậy, sau thành công của vai diễn, độ "hot" của cô dù tăng lên không ít nhưng Minh Thư lại phải đau đầu về một vấn đề khác. Trong một chương trình truyền hình, người đẹp sinh năm 1976 chia sẻ: “Lúc đầu, nghe người ta gọi tôi là 'gái nhảy', tôi thấy việc này rất nhạy cảm, nghe khó chịu. Sau đó, mẹ tôi giải thích rằng sở dĩ khán giả gọi như vậy vì vai diễn tôi thành công và có dấu ấn. Thế là tôi dần dần quen với điều đó. Sau này, ai gọi đến mà không biết rõ, tôi chủ động giới thiệu mình là Thư 'gái nhảy' luôn. Nghe xong, ai cũng nhớ liền”

Với sự nghiệp huy hoàng như vậy nhưng đường tình duyên của Minh Thư lại khá trắc trở.

Năm 2013, nữ diễn viên cùng con gái chuyển hẳn sang Mỹ để sinh sống và làm việc, chỉ khi nào rảnh rỗi cô mới trở về Việt Nam để dự một số sự kiện phù hợp.

Mãi đến năm 2002, Minh Thư mới trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim "Blouse trắng". Lần này, sự trở lại của cô đã tạo được dấu ấn với khán giả. Từ đó về sau, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong những bộ phim được khán giả yêu mến như Hương phù sa, Lọ lem hè phố, Mùa chim én xôn xao, Tiếng Dương Cầm trong mưa, Quý cô tuổi Dần, Nơi chốn ta quay về, Bí mật chôn vùi,...

Với sự nghiệp huy hoàng như vậy nhưng đường tình duyên của Minh Thư lại khá trắc trở. Những tháng năm tuổi trẻ, Minh Thư khá kín tiếng về chuyện đời tư của mình. "Gái nhảy" Minh Thư mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe con gái 14 tuổi. Đây là lần hiếm hoi, nữ diễn viên chia sẻ về người thân của mình.

Hiện tại, Minh Thư đang có cuộc sống yên bình cùng cô con gái xinh đẹp 14 tuổi nơi trời Tây. Mỗi lần cô khoe ảnh hai mẹ con đều khiến khán giả trầm trồ khen ngợi. Được biết, bên cạnh công việc kinh doanh, Minh Thư vẫn nhận những show diễn ở Mỹ để kiếm thêm thu nhập.

Bước sang tuổi 46, người đẹp vẫn giữ được vẻ kiều diễm, đằm thắm nhưng vẫn rất quyến rũ sau gần 2 thập kỷ. Trên trang cá nhân của mình, Minh Thư thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gợi cảm, hé lộ về mức sống sung túc của mình khi ở nước ngoài khiến người hâm mộ ai nấy đều ghen tị. Dù đã U50 nhưng cô vẫn sở hữu thân hình nóng bỏng, đôi mắt sâu rất có hồn và nụ cười tươi tắn.