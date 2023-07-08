Chiều vợ như Trấn Thành: Sẵn sàng mua túi hiệu giá 'khủng', tự tay 'cân' hết việc nhà, nấu ăn để làm Hari Won vui

Danh hài đình đám cũng thể hiện tình yêu và sự nuông chiều với bà xã thông qua những hành động thiết thực hơn như nấu ăn, làm việc nhà, tặng quà...

Nói đến độ chiều vợ trong showbiz Việt thì Trấn Thành là gương mặt không bao giờ vắng tên trong danh sách này. Từ khi mới công khai hẹn hò cho tới tận bây giờ, Trấn Thành không bao giờ ngần ngại thể hiện tình cảm với bà xã trước mặt người khác bằng những cái hôn, ánh nhìn tình tứ, cử chỉ chăm sóc.

Khi đón nhận món quà của chồng, người đẹp tiếp tục bày tỏ sự trân trọng tình cảm từ phía đối phương: "Cảm ơn chồng! Em sẽ nương túi đẹp chồng tặng em! Em cũng biết điều nên vòng cổ và bông tai em tự chi".

Tối ngày 7/7, Hari Won không giấu khỏi sự vui sướng khi được Trấn Thành chi tiền "khủng" để mua túi hiệu từ một nhà mốt đình đám. Trước đó Hari Won đã đăng tải hình ảnh chụp màn hình tin nhắn với Trấn Thành có nội dung về việc anh mua túi cho vợ. Cụ thể nữ ca sĩ vui vẻ nói lời cảm ơn "nửa kia": "Cảm ơn đại ca, đại gia chồng ơi". Nam MC vui vẻ nói: "Không có chi, cái giá của việc có vợ đẹp và ngựa bà".

Thực tế đây không phải là lần đầu tiên Trấn Thành chủ động mua quà để đem lại niềm vui cho Hari Won, bởi trong sinh nhật của bà xã nam MC từng đề cập đến chuyện này: "Lâu lâu muốn thấy vợ cười. Cứ đi mua sắm cỡ mười ngàn đô. Bao cười tới mai luôn".

Trấn Thành từng chia sẻ, mình là người đàn ông yêu vợ, chiều vợ nhưng không nhu nhược, vẫn sống là chính mình.

Không ít lần Trấn Thành khiến cộng đồng mạng choáng váng khi chi số tiền khủng hơn để mua sắm cho vợ.

Trấn Thành luôn hết mực yêu chiều, quan tâm đến Hari Won ở trong công việc lẫn cuộc sống đời thường

Trước đó, không ít lần Trấn Thành khiến cộng đồng mạng choáng váng khi chi số tiền khủng hơn để mua sắm cho vợ. Có những chiếc túi Chanel, Ysl... giá trên dưới 100 triệu đồng, có chiếc Hermes Birkin lên tới gần 1 tỷ đồng. Chưa kể, nam MC còn tặng vợ nhiều món khác như nhẫn kim cương, phụ kiện...

Trấn Thành cũng chịu khó chăm sóc Hari Won bằng những món ăn do chính tay mình nấu

Bên cạnh quà tặng vật chất, Trấn Thành cũng chịu khó chăm sóc Hari Won bằng những món ăn do chính tay mình nấu. Nhất là trong giai đoạn giãn cách xã hội vì dịch bệnh, Trấn Thành gần như "thầu" hết các công việc nhà từ dọn dẹp đến bếp núc. Hari Won thích ăn món gì thì ông xã đều cố gắng để nấu cho cô. Ngược lại, nữ ca sĩ cũng rất tán thưởng và khen ngợi khả năng nội trợ của chồng "ăn đứt" mình. Thậm chí sau khi lấy chồng nhiều năm, Hari Won vẫn thừa nhận mình không biết nấu ăn

Nhắc lại những món quà của ông xã Trấn Thành, Hari Won từng nhận được túi 89 triệu đồng trong lần hẹn hò chính thức đầu tiên của cả hai.

Sau nhiều năm chung sống, Trấn Thành và Hari Won vẫn dành cho đối phương tình cảm đong đầy như thuở ban đầu

“Hồi chính thức trở thành bạn gái của chồng em thì hôm đi chơi anh tài xế đưa cho em rất nhiều món quà, trong số đó có chiếc túi hiệu rất giá trị mà lần đầu tiên trong đời em nhận. Em nhớ tới bây giờ luôn, nó có giá 89 triệu đồng. Suốt một tiếng đồng hồ em quá run không biết phải làm gì. Em muốn trả lại quà và lúc ấy anh Thành nói một câu mà em tỉnh người: ‘Đó là giá trị của em nên anh mới tặng em cái đó. Dĩ nhiên em phải nhận’”, nữ ca sĩ chia sẻ.