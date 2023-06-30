Trấn Thành: 'Những lần tôi khóc đều bị mang ra bêu rếu... Nhiều lần tự tát vào mặt mình vì tự nhiên lại khóc'

Hậu trường 30/06/2023 08:34

Đạo diễn Nhà bà Nữ có những trải lòng về việc gặp rắc rối khi thường xuyên không kiềm chế được cảm xúc.

Từ đầu năm đến nay, Trấn Thành luôn là cái tên gây nhiều tranh cãi khi vướng liên tiếp bão thị phi về phát ngôn như "Bao rạp", "Cần sự riêng tư", "Hào quang rực rỡ",... Bên cạnh đó, việc mau nước mắt của nam MC tại một sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng cũng khiến anh vướng không ít chỉ trích. Thậm chí, khán giả còn phải mệnh danh anh là "Thành cry" vì không phải chuyện hiếm hoi khi thấy Trấn Thành bật khóc khi nói một điều gì đó trên các chương trình truyền hình. 

Mới đây, Trấn Thành là khách mời chương trình Muse It - Sing Chat Show của ca sĩ
Thu Minh. Tại buổi trò chuyện, nam diễn viên được Thu Minh định vị cá nhân thông qua âm nhạc. Đáng chú ý, đạo diễn Nhà bà Nữ cũng trải lòng về việc gặp rắc rối khi thường xuyên không kiềm chế được cảm xúc.

Trấn Thành: 'Những lần tôi khóc đều bị mang ra bêu rếu... Nhiều lần tự tát vào mặt mình vì tự nhiên lại khóc' - Ảnh 1
 Tại buổi trò chuyện, nam diễn viên được Thu Minh định vị cá nhân thông qua âm nhạc. Đáng chú ý, đạo diễn Nhà bà Nữ cũng trải lòng về việc gặp rắc rối khi thường xuyên không kiềm chế được cảm xúc

Nam MC cho biết: "Người ta thường nói sao Trấn Thành hay khóc vậy. Ông này khóc để diễn, gây chú ý này nọ. Những lần Trấn Thành khóc đều bị mang ra bêu rếu. Nếu tôi diễn, thấy không hề có hiệu quả, tôi có thể dừng khóc lại. Tuy nhiên, tôi không dừng được dù bản thân luôn luôn kiểm soát và muốn mình không khóc".

Nam MC thừa nhận ở góc độ bản thân, mỗi lần xem lại các clip, anh hiểu lý do khán giả phản ứng khi Trấn Thành khóc. Anh cũng tự trách bản thân vì khóc không đúng trong nhiều bối cảnh.

"Nhiều lần Thành tự tát vào mặt mình vì tự nhiên lại khóc. Mọi người xin hãy hiểu cho là cơ thể và não của tôi không muốn như vậy đâu" - Trấn Thành nói.

Trấn Thành: 'Những lần tôi khóc đều bị mang ra bêu rếu... Nhiều lần tự tát vào mặt mình vì tự nhiên lại khóc' - Ảnh 2
Nam MC thừa nhận ở góc độ bản thân, mỗi lần xem lại các clip, anh hiểu lý do khán giả phản ứng khi Trấn Thành khóc. Anh cũng tự trách bản thân vì khóc không đúng trong nhiều bối cảnh

Trên trang cá nhân, Trấn Thành cũng hay tự nhận mình là Thành Cry như cách nhiều người gọi. "Trấn Thành là như thế, từ những ngày bắt đầu vào nghề chứ không phải chỉ với chương trình này, hay gần đây tôi mới như vậy. Và tôi dự kiến sẽ như vậy suốt đời. Vì tôi không làm khác được" - nam MC nói.

Với tư cách một người chị, Thu Minh cấm Trấn Thành rơi nước mắt trên sóng truyền hình và tại các sự kiện. Theo quan điểm của cô, khóc mang đến cho anh nhiều điều không hay. Cũng trong cuộc đối thoại, nữ ca sĩ chỉ cho đàn em tuyệt chiêu để kiểm soát nước mắt.

Theo lời chỉ dẫn của cô, mỗi khi cảm thấy thổn thức trước một câu chuyện hay thông tin, Trấn Thành thoải mái nuôi dưỡng cảm xúc nhưng không nên lên tiếng, để giữ nước mắt ở trong lòng. Cảm kích trước lời khuyên của Thu Minh, Trấn Thành rưng rưng nước mắt. Khoảnh khắc ấy, Thu Minh khuyên anh thực hành lời dạy của cô.

Trấn Thành: 'Những lần tôi khóc đều bị mang ra bêu rếu... Nhiều lần tự tát vào mặt mình vì tự nhiên lại khóc' - Ảnh 3
Với tư cách một người chị, Thu Minh cấm Trấn Thành rơi nước mắt trên sóng truyền hình và tại các sự kiện

Ngoài tâm sự về chủ đề mau nước mắt, Trấn Thành còn tiết lộ Nhạc viện là nguyện vọng đầu tiên anh đăng ký khi thi đại học. Nhưng anh bị loại từ vòng đầu tiên vì không biết ký xướng âm. Tuy nhiên, Trấn Thành nói anh không làm ca sĩ vì biết mình không làm giỏi điều đó. "Từ đầu tôi xây dựng hình tượng đa năng. Tôi làm những thứ đưa mình lên đỉnh thăng hoa của cuộc đời, từ diễn hài, dẫn chương trình và trong điện ảnh" - Trấn Thành nói.

Nam diễn viên tự thấy anh khác người, nghĩ ra những thứ không bình thường. Đó là lý do phát ngôn của anh không được lòng một số người, hay gây trái quan điểm và không thoải mái với điều đó.

"Tôi phải chấp nhận điều này. Những lời chê bai là động lực. Chúng ta phải học, dù ngồi hát lép nhép cũng phải hát cho hay. Nếu còn dở người khác còn nói, đó là cách duy nhất để mình tiến bộ" - anh chia sẻ.

Trấn Thành: 'Những lần tôi khóc đều bị mang ra bêu rếu... Nhiều lần tự tát vào mặt mình vì tự nhiên lại khóc' - Ảnh 4
Nhận xét về bạn thân, Thu Minh đánh giá Trấn Thành có khả năng cảm nhạc, nhưng chưa biết hát đúng kỹ thuật

Nhận xét về bạn thân, Thu Minh đánh giá Trấn Thành có khả năng cảm nhạc, nhưng chưa biết hát đúng kỹ thuật. Trấn Thành cho hay anh tiếp thu mọi lời chê của công chúng mỗi lần mình cầm mic. Để nâng cao bản thân, anh theo học nhiều người thầy, trong đó gồm cả diva Hà Trần.

Như mọi mọi khách mời tới Muse It, Trấn Thành được Thu Minh giúp đo quãng giọng và hướng dẫn kỹ thuật hát chuẩn chỉnh. Trên sân khấu chương trình, hai ca sĩ lần đầu song ca với bản làm mới của ca khúc Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh của Erik.

Trấn Thành chủ động đăng ảnh tình tứ cùng Hari Won, bác tin đồn hôn nhân rạn nứt

Trấn Thành chủ động đăng ảnh tình tứ cùng Hari Won, bác tin đồn hôn nhân rạn nứt

Động thái này của Trấn Thành chính là minh chứng sắc bén nhất trước những lời đồn không hay bủa vây.

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