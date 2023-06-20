Không phải Trấn Thành, đây mới chính là người 'ngấm ngầm' gây ấn tượng mạnh mẽ nhất Rap Việt?

Hậu trường 20/06/2023 06:20

Không phải MC Trấn Thành hay dàn huấn luyện viên mà đây mới là người gây ''thương nhớ'' nhất trong các mùa Rap Việt nhờ vào chất giọng đẹp, chinh phục mọi thể loại bài hát.

Rap Việt mùa 3 đang lên sóng thu hút nhiều sự chú ý bởi những phần tranh tài cân sức của các thí sinh. Bên cạnh những bản nhạc rap còn nhiều tranh cãi hay phong thái lạ của các huấn luyện viên thì giọng ca hỗ trợ của nam ca sĩ Anh Tú trong các tiết mục thi của thí sinh đặc biệt gây chú ý. 

Không phải Trấn Thành, đây mới chính là người 'ngấm ngầm' gây ấn tượng mạnh mẽ nhất Rap Việt? - Ảnh 1
Rap Việt quay trở lại với mùa 3 hoàn toàn ''bùng nổ'' với dàn huấn luyện viên ''mới toanh'' 
Không phải Trấn Thành, đây mới chính là người 'ngấm ngầm' gây ấn tượng mạnh mẽ nhất Rap Việt? - Ảnh 2

Anh Tú hát hỗ trợ thí sinh nhưng lại là giọng ca được chú ý nhất chương trình

Không phải Trấn Thành, đây mới chính là người 'ngấm ngầm' gây ấn tượng mạnh mẽ nhất Rap Việt? - Ảnh 3
Anh Tú sở hữu giọng ca khỏe, ''cân'' mọi thể loại nhạc, hiện đang là một trong số những ca sĩ trẻ đắt show. 

Thậm chí, cư dân mạng nhận định Anh Tú chính là người hot nhất tại chương trình rap Việt mùa 3. Anh Tú đã đồng hành cùng Rap Việt trong cả 3 mùa với vai trò ca sĩ hỗ trợ cho các phần rap. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, giọng hát cuốn hút mà sự nhiệt tình lẫn nguồn năng lượng dồi dào của Anh Tú trong những phần góp giọng hỗ trợ khiến khán giả "mê mẩn". Đó là lý do Anh Tú được nhiều người nhận xét là 'điểm nhấn' của chương trình năm nay.

Không phải Trấn Thành, đây mới chính là người 'ngấm ngầm' gây ấn tượng mạnh mẽ nhất Rap Việt? - Ảnh 4

Anh Tú tham gia đủ 3 mùa Rap Việt

Không phải Trấn Thành, đây mới chính là người 'ngấm ngầm' gây ấn tượng mạnh mẽ nhất Rap Việt? - Ảnh 5

Anh Tú ''cháy'' hết mình tại chương trình Rap Việt mùa 3 

Chia sẻ về lời khen ngợi của khán giả dành cho mình, Anh Tú cho biết anh nghĩ nếu không có mình và DJ Wukong thì chương trình vẫn diễn ra như thường lệ, cho nên điều quan trọng nhất vẫn là các thí sinh. Anh cảm thấy rất vui khi bản thân có thể hỗ trợ khiến cho các tiết mục của thí sinh trở nên trọn vẹn và sâu sắc hơn.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ mong sẽ là những người tiếp sức và năng lượng cho các thí sinh từ tập đầu cho đến tập cuối chương trình. Anh Tú còn khẳng định không bao giờ có ý nghĩ lấn lướt các thí sinh, nam ca sĩ cho rằng để tạo ra một tác phẩm tốt mỗi người cần góp một chút công sức vào đó. 

Không phải Trấn Thành, đây mới chính là người 'ngấm ngầm' gây ấn tượng mạnh mẽ nhất Rap Việt? - Ảnh 6
Ca sĩ Anh Tú và DJ Wukong tại Rap Việt mùa 3 nhận được nhiều hưởng ứng tích cực từ khán giả 

Anh Tú được biết đến khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2017 và chọn về với đội của Huấn luyện viên Đông Nhi. Bước ra từ chương trình với danh hiệu Á Quân, anh đầu quân về công ty 6th Sense Entertainment của chính huấn luyện viên cùng chồng của cô là nam ca sĩ Ông Cao Thắng.

Không phải Trấn Thành, đây mới chính là người 'ngấm ngầm' gây ấn tượng mạnh mẽ nhất Rap Việt? - Ảnh 7
Anh Tú tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2017 và xuất sắc mang về ngôi vị Á quân 

Đến tháng 3 năm 2018, Anh Tú chính thức ra mắt sản phẩm debut và cũng là bản hit lớn trong sự nghiệp của anh mang tên Cuộc Sống Em Ổn Không do nhạc sĩ Vương Anh Tú sáng tới. Tính đến nay, ca khúc đã đạt hơn 160 triệu lượt xem trên Youtube. Đây được xem là một bước đột phá thứ hai trong sự nghiệp âm nhạc của nam ca sĩ sau cuộc thi âm nhạc hàng đầu tại Việt Nam. 

Không phải Trấn Thành, đây mới chính là người 'ngấm ngầm' gây ấn tượng mạnh mẽ nhất Rap Việt? - Ảnh 8
Năm 2018, Anh Tú chính thức ra mắt sản phẩm debut của mình và cũng là bản hit lớn trong sự nghiệp của anh Cuộc Sống Em Ổn Không 
Không phải Trấn Thành, đây mới chính là người 'ngấm ngầm' gây ấn tượng mạnh mẽ nhất Rap Việt? - Ảnh 9
Nhờ vào tài năng ca hát, Anh Tú dần có sự nghiệp khởi sắc từ năm 2018 đến nay 

Ngoài sự nghiệp đang có tiến triển rất tốt, cuộc sống và đời tư của Anh Tú cũng được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Anh khiến nhiều khán giả ''đứng ngồi không yên'' khi liên tục ''úp úp mở mở'' chuyện tình cảm với nữ ca sĩ LyLy. Cả hai là cặp đôi đang được dân tình ''đẩy thuyền'' tích cực, đồng thời rất mong chờ một sự khẳng định mối quan hệ của cả hai trong thời gian sắp tới. 

Không phải Trấn Thành, đây mới chính là người 'ngấm ngầm' gây ấn tượng mạnh mẽ nhất Rap Việt? - Ảnh 10Không phải Trấn Thành, đây mới chính là người 'ngấm ngầm' gây ấn tượng mạnh mẽ nhất Rap Việt? - Ảnh 11
Không phải Trấn Thành, đây mới chính là người 'ngấm ngầm' gây ấn tượng mạnh mẽ nhất Rap Việt? - Ảnh 12

Anh Tú và LyLy vướng nghi vấn tình cảm vì thường xuyên xuất hiện thân thiết tại các sự kiện và cả ngoài cuộc sống

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Từ khóa:   Anh Tú Á quân The Voice 2017 ca sĩ Rap Việt

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