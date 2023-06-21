Trấn Thành tự đưa mình vào 'ngõ cụt', gặp họa triền miên nhưng vẫn hốt bạc tỷ, thu nhập 'đều tay' nhờ đâu?

Thời gian gần đây, Trấn Thành liên tục vướng tai họa do cách ứng xử và loạt phát ngôn tranh cãi. Dù vậy, nam danh hài vẫn khiến CĐM ngỡ ngàng khi thu nhập 'đều tay', sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Trấn Thành gặp họa từ miệng mà ra Thời gian vừa qua, nam MC đình đám nhất nhì làng giải trí Việt liên tục gặp hạn do những hành động và phát ngôn gây tranh cãi của mình. Mở đầu chuỗi "tam tai" của Trấn Thành phải kể đến bài tố thái độ ở rạp chiếu phim. Cụ thể, nam danh hài bất ngờ bị một khán giả tố có thái độ "không đẹp" khi muốn bao cả rạp với lý do: "Anh cần sự riêng tư em ơi...".

Trấn Thành vướng nhiều tranh cãi vì các phát ngôn của mình Kế đó, Trấn Thành và phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" tiếp tục là đề tài khiến công chúng bàn tán rôm rả. Cụ thể, trong một sự kiện, nam MC đình đám rơm rớm nước mắt, nói trong nức nở: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó". Chia sẻ này nhanh chóng nhận về vô số "gạch đá" từ công chúng. Nhiều người cho rằng nếu đã chọn trở thành nghệ sĩ phải chấp nhận hào quang lẫn vất vả thay vì lên sóng than vãn, kể khổ như ông xã Hari Won. Phát ngôn 'hào quang rực rỡ' khiến nam diễn viên Bố Già bị nhiều chỉ trích Trước đó, tại một chương trình giải trí, Trấn Thành cũng mất điểm khi có lời nhận xét được cho là "miệt thị" ngoại hình của đồng nghiệp. Theo đó, nam MC từng so sánh ngoại hình Đức Phúc giống con hải ly.

Trước đó, màn so sánh 'kém duyên' của ông xã Hari Won cũng nhận về nhiều gạch đá Trấn Thành nhận định: "Nhìn cái răng của Đức Phúc, tôi nghĩ làm con hải ly là hợp". Đi kèm với phát ngôn này, Trấn Thành còn có hành động nhe răng nhằm mô tả lại nụ cười của giọng ca Ngày Đầu Tiên để chọc cười những người xung quanh. Hành động và phát ngôn của Trấn Thành bị cư dân mạng phản đối gay gắt vì cho rằng anh chế giễu ngoại hình của học trò ca sĩ Mỹ Tâm. Họa lớn vẫn hốt bạc từ đâu? Liên tục vướng thị phi và ít xuất hiện tại các sự kiện như xưa, nhưng MC Trấn Thành vẫn sở hữu nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Đầu tiên phải kể đến là công việc nghệ thuật. Từng có giai đoạn khán giả yêu cầu "phong sát" nam MC, song Trấn Thành vẫn là cái tên bảo chứng cho nhiều show truyền hình. Vì thế nên anh vẫn đảm nhận vị trí dẫn dắt các chương cực hot. Với công việc này, Trấn Thành vẫn sở hữu con số cát-xê không hề nhỏ. Trấn Thành làm MC cho nhiều chương trình hot Bên cạnh công việc MC, Trấn Thành cũng là gương mặt đại diện và xuất hiện trong các TVC quảng cáo. Ngoài ra nguồn thu nhập từ việc kinh doanh quán ăn cũng khiến nam MC thu về bộn tiền. Dù không phải là nguồn thu chính của Trấn Thành, tuy nhiên công việc này cũng mang về cho ông xã Hari Won con số không hề nhỏ. Kinh doanh nhà hàng cũng là 1 trong các nguồn thu nhập của Trấn Thành Không những thế kênh YouTube Trấn Thành Town của nam MC cũng là một kênh kiếm tiền thuộc hàng top. Số liệu thống kê kênh YouTube của Trấn Thành Theo thống kê từ Social Blade, trong 30 ngày qua, kênh YouTube Trấn Thành Town mang về doanh thu 1.900 - 30.100 USD, tức dao động từ 45 - 700 triệu đồng.

Không phải Trấn Thành, đây mới chính là người 'ngấm ngầm' gây ấn tượng mạnh mẽ nhất Rap Việt? Không phải MC Trấn Thành hay dàn huấn luyện viên mà đây mới là người gây ''thương nhớ'' nhất trong các mùa Rap Việt nhờ vào chất giọng đẹp, chinh phục mọi thể loại bài hát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-thanh-tu-ua-minh-vao-ngo-cut-gap-hoa-trien-mien-nhung-van-hot-bac-ty-thu-nhap-eu-tay-nho-au-594336.html