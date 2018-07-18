'Nghĩa hiệp' lên tiếng bênh vực Hari Won, Lâm Vỹ Dạ nhận cái kết không thể bất ngờ hơn

Hậu trường 18/07/2018 13:56

Lên tiếng bênh vực bà xã Trấn Thành khi cô bị anti-fan chỉ trích “ăn như bị bỏ đói mấy ngày”, Lâm Vỹ Dạ nhận được sự ủng hộ của đông đảo dân mạng.

Cách đây ít ngày, dư luận xôn xao trước clip Hari Won diện đầm xinh đẹp, lộng lẫy và ngồi thoải mái ăn uống giữa bàn tiệc. Nữ ca sĩ gốc Hàn bị nhiều anti-fan mỉa mai vì vô tư ăn uống trong lúc các mỹ nhân khác trò chuyện và tạo dáng yêu kiều. Một số người còn dùng nhiều lời lẽ thiếu tế nhị chỉ trích bà xã Trấn Thành là kém sang, ăn như bị bỏ đói…

Clip Hari Won ăn khi tham gia tiệc

'Nghĩa hiệp' lên tiếng bênh vực Hari Won, Lâm Vỹ Dạ nhận cái kết không thể bất ngờ hơn - Ảnh 1
Dân mạng chỉ trích khi Hari Won cặm cụi ngồi ăn - Ảnh: Internet

Quá bức xúc trước việc này, Lâm Vỹ Dạ đã lên tiếng bênh vực đồng nghiệp: “Bộ nghệ sĩ không phải là con người hả mấy thím? Bả ăn vậy là sang chảnh lắm rồi đó! Tôi mà đi tiệc tôi ăn còn tàn sát hơn bả. Ông bà cha ta có câu: 'Ngại là có hại cho bao tử'”.

'Nghĩa hiệp' lên tiếng bênh vực Hari Won, Lâm Vỹ Dạ nhận cái kết không thể bất ngờ hơn - Ảnh 2
Lâm Vỹ Dạ lên tiếng bênh vực đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Cứ tưởng Lâm Vỹ Dạ sẽ nhận vô số "gạch đá" từ anti-fan, thế nhưng thái độ không ngại đụng chạm để bênh vực đồng nghiệp của cô đã khiến nhiều người vô cùng cảm động. Dưới bài viết của bà xã Hứa Minh Đạt, nhiều dân mạng không còn chỉ trích mà tỏ ra đồng cảm với Hari Won. Bên cạnh đó, không ít người cũng lên tiếng khen ngợi Lâm Vỹ Dạ.

“Đi dự tiệc mà không ăn ngồi làm kiểu là những người màu mè. Đơn giản chân thật như Hari với chị đẹp nhà ta là kiếm đâu ra được. Hãy như chị Dạ 'ăn tàn sát'".

"Đi ăn tiệc mà chứ đâu phải mời lại ngồi nhìn. Người ta mời thì mình ăn thôi có vậy cũng đi nói người ta".

"Tại sao chị lại phải nổi giận với những con người như thế chứ. Không đáng đâu ạ. Hãy cứ sống tốt, vui vẻ đừng để miệng lưỡi thiên hạ ảnh hưởng tới cuộc sống mình nhiều ạ. Còn nhiều thứ tốt đẹp hơn mà chị. Vui nha chị, em yêu chị".

"Ăn như vậy mà còn nói nữa. Nếu không ăn thì lại nói e ngại sợ mập không hiểu gì suốt ngày soi mói”, một số ý kiến của dân mạng.

'Nghĩa hiệp' lên tiếng bênh vực Hari Won, Lâm Vỹ Dạ nhận cái kết không thể bất ngờ hơn - Ảnh 3

'Nghĩa hiệp' lên tiếng bênh vực Hari Won, Lâm Vỹ Dạ nhận cái kết không thể bất ngờ hơn - Ảnh 4
Dân mạng đồng cảm với bà xã Trấn Thành - Ảnh: FBNV
Bị Hari Won chơi xấu, Lâm Vỹ Dạ công khai chỉ thẳng mặt Trấn Thành để chửi

Bị Hari Won chơi xấu, Lâm Vỹ Dạ công khai chỉ thẳng mặt Trấn Thành để chửi

Lâm Vỹ Dạ cho rằng bà xã Trấn Thành là nguyên nhân khiến cô phát âm sai tên của một nam diễn viên Hàn Quốc.

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