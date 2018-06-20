Lâm Vỹ Dạ cho rằng bà xã Trấn Thành là nguyên nhân khiến cô phát âm sai tên của một nam diễn viên Hàn Quốc.

Mới đây, MC Trấn Thành khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ clip trò chuyện với diễn viên hài Lâm Vỹ Dạ ở hậu trường sân khấu. Cả hai có màn tranh cãi kịch liệt về phát âm tiếng Hàn Quốc của bà xã Hứa Minh Đạt. Mở đầu clip, Trấn Thành hỏi Lâm Vỹ Dạ rằng 'Vừa nãy em nói gì?', nữ diễn viên hồn nhiên đáp 'Em nói là em rất thích anh 'Sóng Cho Nùn'. Tuy nhiên, MC Gương hai chiều cho rằng đàn em đã phát âm sai. Lâm Vỹ Dạ tiến đến trò chuyện với diễn viên Hàn Quốc để chứng minh mình phát âm đúng - Ảnh: Cắt từ clip Cảm thấy không phục, Lâm Vỹ Dạ tiếp tục nhấn mạnh rằng chính Hari Won đã chỉ mình nói như vậy. "Anh 'Sóng Cho Nùn' là một diễn viên người Hàn Quốc rất nổi tiếng và ai ở Hàn Quốc cũng biết anh 'Sóng Cho Nùn'. Anh ấy đóng phim ‘Trái tim mùa thu’ và ‘Thần chết’… Chị Hari chỉ em nói là 'Sóng Cho Nùn'”, Lâm Vỹ Dạ khẳng định.

Khi Trấn Thành tỏ ra ngạc nhiên và cương quyết rằng hai bộ phim nổi tiếng trên không có ai có tên 'Sóng Cho Nùn', bà xã Hứa Minh Đạt liền tìm đến một nam diễn viên người Hàn Quốc để xác minh. Tuy nhiên, sau một hồi chất vấn thì người này cũng kết luận 'Tôi không biết ai tên 'Sóng Cho Nùn'. Câu trả lời này khiến Lâm Vỹ Dạ quê độ và bị Trấn Thành cười phá lên để chọc ghẹo. Quá bức xúc, nữ diễn viên liền chỉ thẳng mặt đàn anh và không ngần ngại mắng vốn Hari Won.

“Tại vợ anh đó. Tại vợ anh chỉ bậy nên giờ người ta không biết, em mới quê như vậy đó. Tại bà Hari Won chỉ ‘Sóng Cho Nùn’ đó”, Lâm Vỹ Dạ bức xúc. Dưới chia sẻ của Trấn Thành, nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú với độ hài hước của hai cây hài nổi tiếng. Lâm Vỹ Dạ có mối quan hệ khá thân thiết với vợ chồng Trấn Thành - Hari Won nên nhiều người đoán đây chỉ là clip giải trí, không thể ảnh hưởng đến tình cảm anh em giữa họ. Lâm Vỹ Dạ khẳng định tên diễn viên Song Seung Hun gọi là 'Sóng Cho Nùn' - Ảnh: Cắt từ clip Lâm Vỹ Dạ bức xúc, cho rằng Hari Won đã cố tình chỉ sai khiến mình quê độ - Ảnh: Cắt từ clip Clip Lâm Vỹ Dạ bức xúc vì bị Trấn Thành hỏi xoáy

Lâm Vỹ Dạ thản nhiên thổ lộ tình cảm sâu đậm với Anh Đức khiến Hứa Minh Đạt ngã quỵ trên trường quay Nghe bà xã kể về tình yêu sâu đậm với diễn viên hài Anh Đức, Hứa Minh Đạt từ chỗ bất ngờ, sốc và sau đó là đổ gục xuống sàn nhà.

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