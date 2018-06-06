Lâm Vỹ Dạ 'khóc hết nước mắt' khi vận xui liên tục rơi xuống gia đình mình

Sau khi thông báo ông xã bị mất Facebook, đến lượt Lâm Vỹ Dạ "khóc ròng" vì trang fanpage có số lượt like khủng của mình "không cánh mà bay".
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Chuyện Facebook của người nổi tiếng bị các hacker tấn công không còn xa lạ. Tuy nhiên thời gian gần đây, trang cá nhân của hàng loạt nghệ sĩ đình đám bỗng dưng “bốc hơi” làm nhiều người hoang mang.
Mới đây nhất, diễn viên Lâm Vỹ Dạ “khóc ròng” thông báo Facebook của ông xã Hứa Minh Đạt và trang fanpage hơn 200.000 nghìn lượt like bị hacker tấn công. Chỉ trong 1 ngày mà liên tục bị mất đến 2 tài khoản mạng xã hội khiến cặp đôi vô cùng bức xúc.