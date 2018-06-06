Lâm Vỹ Dạ 'khóc hết nước mắt' khi vận xui liên tục rơi xuống gia đình mình

Sau khi thông báo ông xã bị mất Facebook, đến lượt Lâm Vỹ Dạ "khóc ròng" vì trang fanpage có số lượt like khủng của mình "không cánh mà bay".

Chuyện Facebook của người nổi tiếng bị các hacker tấn công không còn xa lạ. Tuy nhiên thời gian gần đây, trang cá nhân của hàng loạt nghệ sĩ đình đám bỗng dưng “bốc hơi” làm nhiều người hoang mang.

Mới đây nhất, diễn viên Lâm Vỹ Dạ “khóc ròng” thông báo Facebook của ông xã Hứa Minh Đạt và trang fanpage hơn 200.000 nghìn lượt like bị hacker tấn công. Chỉ trong 1 ngày mà liên tục bị mất đến 2 tài khoản mạng xã hội khiến cặp đôi vô cùng bức xúc.

Vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ bức xúc khi lần lượt bị hacker tấn công trang Facebook cá nhân và fanpage - Ảnh: FBNV

Lâm Vỹ Dạ hoang mang vì trang cá nhân của Hứa Minh Đạt bất ngờ biến mất. Cô thông báo mọi người hãy thận trọng để không bị lừa - Ảnh: FBNV

Ít phút sau khi bị mất tài khoản, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ trang Facebook giả mạo chồng mình và kêu gọi dân mạng report - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, bà mẹ hai con buồn bã đăng tải bài viết thông báo trang fanpage hơn 200.000 nghìn lượt like đã bị tấn công và 'bốc hơi' sau đó - Ảnh: FBNV

Dù rất buồn khi bị hacker tấn công nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn không quên thông báo để cộng đồng mạng cẩn thận trong việc bảo mật tài khoản cá nhân - Ảnh: FBNV

Lâm Vỹ Dạ bức xúc lên tiếng bảo vệ ông xã giữa lùm xùm tố Trường Giang vô ơn với Hoài Linh Lâm Vỹ Dạ vừa lên tiếng trước thông tin ông xã tố Trường Giang vô ơn với Hoài Linh dù được đàn anh bao bọc, nâng đỡ.

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