Lâm Vỹ Dạ công khai 'thả thính' Trương Thế Vinh ngay trên sóng truyền hình dù đã có chồng con

Hậu trường 29/05/2018 11:42

Sau khi trả lời xuất sắc các câu hỏi, Lâm Vỹ Dạ cầm tay Trương Thế Vinh đặt vào eo mình bắt ôm khiến nam ca sĩ rất lúng túng.

Mới đây, Lâm Vỹ DạTrương Thế Vinh được ghép cặp cùng tham gia chương trình Trí lực sánh đôi. Cả hai phối hợp ăn ý ở các phần thi và mang lại nhiều cảm xúc thú vị cho người xem. Ở phần cuối chương trình, Lâm Vỹ Dạ được chọn là người trả lời các câu hỏi khó do MC Quyền Linh đưa ra. 

Bằng sự nhạy bén, thông minh và khả năng am hiểu sâu rộng, bà xã Hứa Minh Đạt đã xuất sắc trả lời đúng toàn bộ các câu hỏi của chương trình. Sau khi kết thúc phần thi gay cấn trong sự khâm phục của MC và khán giả, Lâm Vỹ Dạ reo lên sung sướng và vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Trương Thế Vinh. Khi nam đồng nghiệp buông tay, Lâm Vỹ Dạ còn cố tình vớt vát khi nắm lấy tay anh đặt lên eo mình và nói: "Ôm...ôm em đi, em giỏi lắm đúng không?".

Sự thoải mái của Lâm Vỹ Dạ khiến nhiều người lo lắng chồng cô sẽ nổi cơn ghen. Có thể thấy, Trương Thế Vinh cũng khá lúng túng trước tình huống này. Nam ca sĩ chỉ dám ôm hờ rồi nhanh chóng vỗ về đồng đội cho qua chuyện.

Lâm Vỹ Dạ công khai 'thả thính' Trương Thế Vinh ngay trên sóng truyền hình dù đã có chồng con - Ảnh 1
Lâm Vỹ Dạ căng thẳng trước những câu hỏi hóc búa từ MC Quyền Linh - Ảnh: Cắt từ clip
Lâm Vỹ Dạ công khai 'thả thính' Trương Thế Vinh ngay trên sóng truyền hình dù đã có chồng con - Ảnh 2
Trương Thế Vinh hồi hộp chờ kết quả - Ảnh: Cắt từ clip
Lâm Vỹ Dạ công khai 'thả thính' Trương Thế Vinh ngay trên sóng truyền hình dù đã có chồng con - Ảnh 3
Sau khi kết thúc phần thi, Lâm Vỹ Dạ chạy nhanh đến ôm Trương Thế Vinh cực tình cảm - Ảnh: Cắt từ clip

Clip Lâm Vỹ Dạ đòi Trương Thế Vinh ôm trên sóng truyền hình

Lâm Vỹ Dạ công khai 'thả thính' Trương Thế Vinh ngay trên sóng truyền hình dù đã có chồng con - Ảnh 4
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt - Ảnh: Internet
Giữa showbiz thị phi, gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt như một ốc đảo bình yên đáng ngưỡng mộ

Giữa showbiz thị phi, gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt như một ốc đảo bình yên đáng ngưỡng mộ

Phó phòng của “Ơn giời, cậu đây rồi” khiến nhiều chị em xuýt xoa khi giữ cho mình tổ ấm hạnh phúc, bình yên bên chồng và 2 cậu con trai đáng yêu giữa showbiz ồn ào.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Vỹ Dạ Trương Thế Vinh Lâm Vỹ Dạ đòi Trương Thế Vinh ôm

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42