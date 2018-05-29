Lâm Vỹ Dạ công khai 'thả thính' Trương Thế Vinh ngay trên sóng truyền hình dù đã có chồng con

Sau khi trả lời xuất sắc các câu hỏi, Lâm Vỹ Dạ cầm tay Trương Thế Vinh đặt vào eo mình bắt ôm khiến nam ca sĩ rất lúng túng.
- Đừng xem thường chiếc áo phông trắng, nhìn sao Việt phối nó đẳng cấp mà xem!
- Hoa hậu Đặng Thu Thảo và loạt sao Việt bị tấn công trang cá nhân
Mới đây, Lâm Vỹ Dạ và Trương Thế Vinh được ghép cặp cùng tham gia chương trình Trí lực sánh đôi. Cả hai phối hợp ăn ý ở các phần thi và mang lại nhiều cảm xúc thú vị cho người xem. Ở phần cuối chương trình, Lâm Vỹ Dạ được chọn là người trả lời các câu hỏi khó do MC Quyền Linh đưa ra.
Bằng sự nhạy bén, thông minh và khả năng am hiểu sâu rộng, bà xã Hứa Minh Đạt đã xuất sắc trả lời đúng toàn bộ các câu hỏi của chương trình. Sau khi kết thúc phần thi gay cấn trong sự khâm phục của MC và khán giả, Lâm Vỹ Dạ reo lên sung sướng và vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Trương Thế Vinh. Khi nam đồng nghiệp buông tay, Lâm Vỹ Dạ còn cố tình vớt vát khi nắm lấy tay anh đặt lên eo mình và nói: "Ôm...ôm em đi, em giỏi lắm đúng không?".
Sự thoải mái của Lâm Vỹ Dạ khiến nhiều người lo lắng chồng cô sẽ nổi cơn ghen. Có thể thấy, Trương Thế Vinh cũng khá lúng túng trước tình huống này. Nam ca sĩ chỉ dám ôm hờ rồi nhanh chóng vỗ về đồng đội cho qua chuyện.
Clip Lâm Vỹ Dạ đòi Trương Thế Vinh ôm trên sóng truyền hình