Giữa showbiz thị phi, gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt như một ốc đảo bình yên đáng ngưỡng mộ

Hứa Minh Đạt – Lâm Vỹ Dạ là cặp đôi nghệ sĩ quen thuộc với khán giả xem truyền hình. Với lối diễn xuất tự nhiên, hóm hỉnh vợ chồng diễn viên hài nhận được rất nhiều sự quý mến của công chúng.

Không chỉ thành công trong với nghệ thuật, Hứa Minh Đạt – Lâm Vỹ Dạ còn xây dựng cho mình một tổ ấm bình yên và thật vững chãi.