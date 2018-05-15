Giữa showbiz thị phi, gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt như một ốc đảo bình yên đáng ngưỡng mộ

Phó phòng của “Ơn giời, cậu đây rồi” khiến nhiều chị em xuýt xoa khi giữ cho mình tổ ấm hạnh phúc, bình yên bên chồng và 2 cậu con trai đáng yêu giữa showbiz ồn ào.
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Hứa Minh Đạt – Lâm Vỹ Dạ là cặp đôi nghệ sĩ quen thuộc với khán giả xem truyền hình. Với lối diễn xuất tự nhiên, hóm hỉnh vợ chồng diễn viên hài nhận được rất nhiều sự quý mến của công chúng.
Không chỉ thành công trong với nghệ thuật, Hứa Minh Đạt – Lâm Vỹ Dạ còn xây dựng cho mình một tổ ấm bình yên và thật vững chãi.
8 năm sau khi quyết định “góp gạo thổi cơm chung”, cặp đôi nghệ sĩ vẫn dành cho nhau sự trân trọng, cùng san sẻ áp lực công việc và dành tình yêu thương cho hai con trai đáng yêu.