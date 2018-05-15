Giữa showbiz thị phi, gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt như một ốc đảo bình yên đáng ngưỡng mộ

Hậu trường 15/05/2018 11:01

Phó phòng của “Ơn giời, cậu đây rồi” khiến nhiều chị em xuýt xoa khi giữ cho mình tổ ấm hạnh phúc, bình yên bên chồng và 2 cậu con trai đáng yêu giữa showbiz ồn ào.

Hứa Minh ĐạtLâm Vỹ Dạ là cặp đôi nghệ sĩ quen thuộc với khán giả xem truyền hình. Với lối diễn xuất tự nhiên, hóm hỉnh vợ chồng diễn viên hài nhận được rất nhiều sự quý mến của công chúng.

Không chỉ thành công trong với nghệ thuật, Hứa Minh Đạt – Lâm Vỹ Dạ còn xây dựng cho mình một tổ ấm bình yên và thật vững chãi. 

Giữa showbiz thị phi, gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt như một ốc đảo bình yên đáng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Cuộc sống hạnh phúc của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt hiện tại - Ảnh: NVCC

8 năm sau khi quyết định “góp gạo thổi cơm chung”, cặp đôi nghệ sĩ vẫn dành cho nhau sự trân trọng, cùng san sẻ áp lực công việc và dành tình yêu thương cho hai con trai đáng yêu.

Giữa showbiz thị phi, gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt như một ốc đảo bình yên đáng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Sau 8 năm về chung nhà, cặp đôi đã có với nhau 2 cậu con trai hiếu động - Ảnh: NVCC
Giữa showbiz thị phi, gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt như một ốc đảo bình yên đáng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Lâm Vỹ Dạ chia sẻ: 'Dạ thương anh Đạt ở chỗ dù có khó khăn đến mấy, anh Đạt luôn cố gắng để gia đình lúc nào cũng đầy đủ và vợ con không phải nặng lòng' - Ảnh: NVCC
Giữa showbiz thị phi, gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt như một ốc đảo bình yên đáng ngưỡng mộ - Ảnh 4
Cưới nhau 8 năm, chênh nhau 7 tuổi nhưng vợ chồng nghệ sĩ vẫn ngọt ngào và tình cảm như thuở mới yêu - Ảnh: NVCC
Giữa showbiz thị phi, gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt như một ốc đảo bình yên đáng ngưỡng mộ - Ảnh 5
Trước mặt hai con, cặp đôi vẫn thoải mái nắm tay và trao nhau ánh mắt yêu thương - Ảnh: NVCC
Giữa showbiz thị phi, gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt như một ốc đảo bình yên đáng ngưỡng mộ - Ảnh 6
Lâm Vỹ Dạ tâm sự, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình - Ảnh: NVCC
Giữa showbiz thị phi, gia đình Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt như một ốc đảo bình yên đáng ngưỡng mộ - Ảnh 7
Ngoài công việc, cả hai dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho hai cậu con trai - Ảnh: NVCC

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Từ khóa:   Lâm Vỹ Dạ Hứa Minh Đạt vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt

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