Lâm Vỹ Dạ thản nhiên thổ lộ tình cảm sâu đậm với Anh Đức khiến Hứa Minh Đạt ngã quỵ trên trường quay

Hậu trường 08/06/2018 10:57

Nghe bà xã kể về tình yêu sâu đậm với diễn viên hài Anh Đức, Hứa Minh Đạt từ chỗ bất ngờ, sốc và sau đó là đổ gục xuống sàn nhà.

Cùng hoạt động nghệ thuật nhưng cặp đôi Lâm Vỹ DạHứa Minh Đạt hiếm khi hợp tác chung trong công việc. Tuy nhiên, mới đây hai vợ chồng đã được mời tham gia một chương trình truyền hình với sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa, Việt Hương và bà xã Trấn Thành - Hari Won.

Tuy nhiên, trong lúc cao hứng Lâm Vỹ Dạ đã kể sạch sành sanh những cảm xúc mùi mẫn của mình hồi còn yêu diễn viên hài Anh Đức. Dù đang ngồi kế bên Hứa Minh Đạt nhưng nữ diễn viên khẳng định từng yêu Anh Đức đến chết đi sống lại. "Em yêu mà em yêu say đắm, em ghen lồng ghen lộn, em làm ghê lắm kìa", cô nói.

 

Lâm Vỹ Dạ thản nhiên thổ lộ tình cảm sâu đậm với Anh Đức khiến Hứa Minh Đạt ngã quỵ trên trường quay - Ảnh 1
Lâm Vỹ Dạ vô tư kể về Anh Đức (người yêu cũ) trước mặt chồng - Ảnh: Cắt từ clip

Câu nói bất ngờ của bà xã khiến Hứa Minh Đạt phải trợn tròn mắt ngạc nhiên, còn Hari Won thì thốt lên "Trời ơi! dám nói trước mặt chồng như vậy luôn!".

Tuy nhiên, mặc kệ ông xã đang giận sôi máu, Lâm Vỹ Dạ vẫn tiếp tục kể tường tận những kỷ niệm khó quên với tình cũ.

"Em ghen, mà em chỉ cần thấy Anh Đức đi với ai, một người phụ nữ nào đó từ xa là em ghen mà em cảm giác như muốn giết chết người ta luôn vậy đó. Trong mắt em lúc đó Anh Đức đẹp lắm kìa chị, giống như là một cái gì đó...đẹp trai lắm luôn kìa", cô nói. Ngay lập tức, Việt Hương hỏi "Đẹp hơn bác sĩ (Hứa Minh Đạt) không?", Lâm Vỹ Dạ liền đáp "Dạ hơn luôn nữa, nghĩa là không ai thay thế được luôn".

Ngay khi bà xã vừa kết thúc câu nói, Hứa Minh Đạt sốc đến nỗi ngã sấp mặt xuống sàn nhà. Trong khi đó, Việt Hương - Đại Nghĩa và Hari Won cũng phải bật cười trước sự vô tư của cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, ngay sau đó Lâm Vỹ Dạ trấn an ông xã rằng Anh Đức giờ chỉ là quá khứ. 

Lâm Vỹ Dạ thản nhiên thổ lộ tình cảm sâu đậm với Anh Đức khiến Hứa Minh Đạt ngã quỵ trên trường quay - Ảnh 2
Hứa Minh Đạt nhìn vợ bằng đôi mắt hình viên đạn - Ảnh: Cắt từ clip
Lâm Vỹ Dạ thản nhiên thổ lộ tình cảm sâu đậm với Anh Đức khiến Hứa Minh Đạt ngã quỵ trên trường quay - Ảnh 3
Hứa Minh Đạt đổ gục xuống sàn nhà khiến tất cả khách mời giật mình - Ảnh: Cắt từ clip

 

Clip vợ chồng Hứa Minh Đạt tham gia chương trình Là vợ phải thế

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