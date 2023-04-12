Hơn hai năm kể từ ngày diễn viên Hải Đăng qua đời, nỗi đau trong lòng bạn gái anh - diễn viên Kim Hoàng vẫn không thể nào nguôi ngoai. Mới đây nhân dịp sinh nhật bạn trai quá cố, diễn viên Kim Hoàng đã đăng tải bài viết khiến khán giả không khỏi xúc động.

Đầu năm 2021, thông tin diễn viên Hải Đăng qua đời vì đuối nước đã khiến khán giả không khỏi bàng hoàng.

Kim Hoàng viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng sinh nhật chàng trai của em. Anh mãi mãi ở tuổi 36. Thương anh nhiều lắm và nhớ anh nữa".

Có thể thấy dù đã hai năm trôi qua, thế nhưng hình bóng cố diễn viên Hải Đăng trong lòng của diễn viên Kim Hoàng vẫn không thể phai mờ. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả đã để lại lời nhắn nhủ, động viên đến diễn viên Kim Hoàng.

- "Chúc mừng sinh nhật anh Đăng! Thương em nữa! Ôm em một cái nhé!".

- "Thương chị lắm... Mạnh mẽ lên chị yêu nhé".

Nam diễn viên từng cầu hôn Kim Hoàng trước sự chứng kiến của nhiều người - Ảnh: FBNV

Tâm sự về hành trình 2 năm yêu nhau, Kim Hoàng cho biết cả hai đều là những gương mặt trẻ nên trong quá trình làm nghề gặp không ít thử thách. Thời điểm đó, họ tự động viên, cùng nhau vượt qua. Cả hai cùng hoạt động nghệ thuật và đồng hành với nhau đến thời điểm hiện tại. Thậm chí, nam diễn viên từng cầu hôn Kim Hoàng trước sự chứng kiến của nhiều người.

Hải Đăng là diễn viên ghi dấu ấn với khán qua các vai diễn trong Ra giêng anh cưới em, Thám tử tình yêu - Ảnh: Internet

Được biết Hải Đăng là diễn viên ghi dấu ấn với khán qua các vai diễn trong Ra giêng anh cưới em, Thám tử tình yêu, Phiên khúc đoàn viên... Anh từng góp mặt trong dự án điện ảnh Sắc đẹp dối trá (có sự tham gia của Hương Giang).

Cặp đôi dự định sau khi dịch ổn định sẽ tổ chức đính hôn vào giữa năm 2021 - Ảnh: FBNV

Cặp đôi dự định sau khi dịch ổn định sẽ tổ chức đính hôn vào giữa năm 2021, khi nào có đủ tiền sẽ tổ chức hôn lễ, dù vậy sự cố không may đã xảy ra.