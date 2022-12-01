Bạn gái cố diễn viên Hải Đăng tiết lộ từng bị CĐM buông lời cay nghiệt có số 'sát phu', có suy nghĩ muốn 'đi theo' bạn trai, áp lực mỗi lần về quê

Hậu trường 01/12/2022 19:13

Chuyện tình đẹp giữa cố diễn viên Hải Đăng và bạn gái bỗng dưng chia ly khiến nhiều người xót xa. Mới lúc sáng còn bàn nhau chuyện cưới xin, khi đến chiều mỗi người một ngã. Không nỗi đau nào bằng nỗi đau bản thân bất lực nhìn người thân yêu ra đi trước mắt mình.

Chuyện tình đẹp giữa cố diễn viên Hải Đăng và bạn gái bỗng dưng chia ly khiến nhiều người xót xa. Mới lúc sáng còn bàn nhau chuyện cưới xin, khi đến chiều mỗi người một ngã. Không nỗi đau nào bằng nỗi đau bản thân bất lực nhìn người thân yêu ra đi trước mắt mình. Trong một chương trình lên sóng gần đây, Kim Hoàng - bạn gái của cố diễn viên Hải Đăng đã có những chia sẻ khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào tiếc nuối vì câu chuyện tình yêu rất đẹp đã phải dừng lại vì âm – dương cách biệt.

Bạn gái cố diễn viên Hải Đăng tiết lộ từng bị CĐM buông lời cay nghiệt có số 'sát phu', có suy nghĩ muốn 'đi theo' bạn trai, áp lực mỗi lần về quê - Ảnh 1
Chuyện tình đẹp giữa cố diễn viên Hải Đăng và bạn gái bỗng dưng chia ly khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Vào thời điểm yêu nhau, Kim Hoàng chia sẻ Hải Đăng đã vì cô mà thay đổi. Từ người đàn ông đi nhậu đủ bảy ngày một tuần đến nỗi không còn tiền phải mượn tiền bạn gái để chạy theo những cuộc vui, anh chàng đã thay đổi để kiếm tiền trả nợ cho bạn gái và bỏ đi việc nhậu. Kim Hoàng cho biết thời điểm đó khi đưa tiền cho bạn trai đi chơi, cô cũng xem đó là một phép thử, và thật sự may mắn người yêu đã vì cô mà tiến bộ hơn từng ngày.

Đầu năm 2021, Kim Hoàng và bạn trai có chuyến về thăm quê tại Khánh Hòa. Buổi sáng hôm đó, họ cùng nhau ăn sáng. Nói với nhau về những dự định tương lai, cả gia đình cũng đã mong ngóng tin vui từ cặp đôi và cả hai cũng đã quyết định sẽ về chung một nhà. Kim Hoàng tâm sự, cô không cần lễ cưới rình rang, chỉ cần một tờ giấy đăng ký kết hôn thôi cũng đủ.

Bạn gái cố diễn viên Hải Đăng tiết lộ từng bị CĐM buông lời cay nghiệt có số 'sát phu', có suy nghĩ muốn 'đi theo' bạn trai, áp lực mỗi lần về quê - Ảnh 2
Hải Đăng  bị đuối nước và qua đời ngay trên chính quê hương của bạn gái - Ảnh: Internet

Chiều hôm đó, cùng nhau đi tắm biển nhưng có lẽ số phận đã bắt buộc hôm đó họ phải dừng lại chuyện tình yêu này. Người yêu của Kim Hoàng - cố diễn viên Hải Đăng bị đuối nước và qua đời. Kim Hoàng cho biết khi Hải Đăng đuối nước, những người xung quanh không biết bơi nên cũng không dám hỗ trợ. Bản thân Kim Hoàng cũng không biết bơi, nhưng cũng đã lao ra để cứu Hải Đăng, chỉ tiếc sức yếu nên chỉ có thể cố gắng mang được Hải Đăng vào bờ.

Sau vụ việc thương tâm, Kim Hoàng nhận được vô số lời gay gắt đến từ cộng đồng mạng khiến cô có suy nghĩ tiêu cực chính bản thân mang đến xui xẻo cho người yêu mình, đau đớn nhất có lẽ là những lời cay nghiệt, cho rằng chính vì cô mà Hải Đăng mất, hay cô là người phụ nữ mang số "sát phu". Thời điểm đó, cô nàng đấu tranh tư tưởng rất nhiều và từng có suy nghĩ sẽ buông xuôi "đi theo" người yêu. Lúc người yêu gặp nạn, Kim Hoàng cho biết đã dùng hết khả năng của mình, không biết bơi vẫn bất chấp lao ra giữa biển để cứu bạn trai. Tuy nhiên, phép màu vẫn không xuất hiện với cặp đôi trẻ.

Bạn gái cố diễn viên Hải Đăng tiết lộ từng bị CĐM buông lời cay nghiệt có số 'sát phu', có suy nghĩ muốn 'đi theo' bạn trai, áp lực mỗi lần về quê - Ảnh 3
Kim Hoàng nhận được vô số lời gay gắt đến từ cộng đồng mạng, từng muốn 'đi theo' bạn trai - Ảnh: Internet

Kim Hoàng còn cho biết sau sự ra đi của Hải Đăng, mỗi lần trở về quê cô nàng đều áp lực. Bởi ngay trên chính quê hương của mình, bạn trai đã ra đi mãi mãi. Hay thậm chí mỗi lần chia sẻ lại những hình ảnh ngày xưa trên Facebook đó là vì cô thấy đó là những kỷ niệm đẹp nhất mà cả hai từng đi qua. Song, Kim Hoàng khẳng định không dùng những hình ảnh đó để mong nhận lại những thương xót hay an ủi của mọi người.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng Kim Hoàng dùng hình ảnh của "người cũ" để "câu like", điều này khiến cô rất tổn thương. Mất mát quá lớn sau gần 3 năm đồng hành cùng nhau, Kim Hoàng cho biết hiện tại bản thân đôi lúc vẫn không tin được người yêu đã không còn nữa. Và thời điểm này trái tim của cô cũng chưa sẵn lòng để bước vào một tình yêu mới. Kim Hoàng không mong muốn tìm thấy một người thay thế, vì với cô điều đó là một hành động rất "ác".

Bạn gái cố diễn viên Hải Đăng tiết lộ từng bị CĐM buông lời cay nghiệt có số 'sát phu', có suy nghĩ muốn 'đi theo' bạn trai, áp lực mỗi lần về quê - Ảnh 4
Kim Hoàng cho biết hiện tại bản thân đôi lúc vẫn không tin được người yêu đã không còn nữa - Ảnh: Internet

Tuy đã phải "dừng lại" câu chuyện tình yêu thật đẹp, nhưng Kim Hoàng vẫn luôn thấy tự hào vì bản thân đã tìm thấy một người yêu lý tưởng, đúng thời điểm. Những điều cả hai đã từng trải qua cũng đã cho cô rất nhiều bài học đáng giá trong cuộc sống

Diễn viên Hải Đăng qua đời vì đuối nước hơn 1 năm, hành động của bạn gái khiến nhiều người xót xa

Diễn viên Hải Đăng qua đời vì đuối nước hơn 1 năm, hành động của bạn gái khiến nhiều người xót xa

Mới đây, diễn viên Kim Hoàng - bạn gái của cố diễn viên Hải Đăng - đã chia sẻ lên trang cá nhân đoạn clip liên quan đến bạn trai đã mất khiến người hâm mộ xót xa.

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