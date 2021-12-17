Trên trang cá nhân, diễn viên Kiều Trinh cùng các đồng nghiệp đã đến tiễn biệt cố nghệ sĩ khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xúc động.

Chiều 15/12 vừa qua, thông tin nghệ sĩ Mai Thành qua đời khiến nhiều người hâm mộ, nghệ sĩ không khỏi bàng hoàng, xót xa. Được biết, cố nghệ sĩ đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 14 giờ 40 phút, ngày 15/12, hưởng thọ 83 tuổi. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tấn Thi cũng chia sẻ cáo phó của diễn viên Lá sầu riêng để thông tin đến công chúng. Theo đó, lễ động quan được cử hành lúc 6 giờ, ngày 18/12. Sau đó, linh cữu của nam nghệ sĩ gạo cội được đưa về huyện Ba Tri, Bến Tre an táng.

Cáo phó của cố nghệ sĩ Mai Thành - Ảnh minh họa: Internet Sáng 17/12, trên trang cá nhân, diễn viên Kiều Trinh đã chia sẻ hình ảnh tại tang lễ của cố nghệ sĩ Mai Thành gây xúc động. Khung cảnh tại đám tang vắng vẻ, đìu hiu vì tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp khiến nhiều người hâm mộ nghẹn lòng. Diễn viên Kiều Trinh cũng gửi kèm lời tiễn biệt đến cố nghệ sĩ, đáng chú ý là cách xưng hô dành cho ông: "Con thành kính cúi đầu chào tiễn biệt bố". Nghệ sĩ Kiều Trinh gửi lời tiễn biệt đến người 'bố' - Ảnh: Chụp màn hình Theo thông tin của Công lý và Xã hội, con gái cố nghệ sĩ cho biết, ông bị bệnh về phổi, dù đã nỗ lực điều trị nhưng không qua khỏi. "Sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, ba tôi về nhà sức khỏe yếu dần, đến hôm qua thì ngủ trưa rồi ra đi mãi mãi" - con gái của nghệ sĩ Mai Thành nói.

Đạo diễn, NSƯT Nhâm Minh Hiền cũng tranh thủ đến tiễn biệt cố nghệ sĩ Mai Thành: 'Nghệ thuật không có nấc thang cuối cùng. Luôn nhớ câu nói của bố Mai Thành' - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, có nhiều nghệ sĩ đến dự tang lễ của nghệ sĩ Mai Thành - Ảnh: Chụp màn hình Nghệ sĩ Mai Thành tên thật là Võ Văn Thiêm. Ông để lại dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều vai diễn trong các vở cải lương nổi tiếng như: Khi người điên biết yêu, Giai nhân và ác quỷ, Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo, Men nắng, Vó ngựa truy phong,...

Nghệ sĩ gạo cội Mai Thành qua đời: Sức khỏe yếu vì tắc nghẽn phổi, ra đi mãi mãi sau giấc ngủ trưa Thông tin nghệ sĩ gạo cội Mai Thành qua đời khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, xót xa. Ông ra đi sau thời gian điều trị căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, dẫn đến trụy tim

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