Nghẹn lòng khi đọc chia sẻ cuối cùng nghệ sĩ Chánh Tín viết cho người vợ tào khang

Hậu trường 06/01/2020 16:18

Khoảng 1 tháng trước khi vĩnh biệt cõi đời, nghệ sĩ Chánh Tín đã viết những lời xúc động cảm ơn bà xã Bích Trâm vì đã đồng hành cùng ông suốt hơn 40 năm qua.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng showbiz Việt vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Chánh Tín qua đời tại nhà riêng vào sáng 4/1. Trong đám tang chồng, ca sĩ Bích Trâm nghẹn ngào bởi sự ra đi đột ngột của người bạn đời gắn bó hơn 40 năm qua.

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Ca sĩ Bích Trâm túc trực bên linh cữu chồng suốt nhiều ngày qua - Ảnh: Internet

Tưởng nhớ cố nghệ sĩ tài danh, bạn bè, đồng nghiệp đã chia sẻ hình ảnh cùng nhiều câu chuyện ý nghĩa về ông. Mới đây, một người bạn của NSƯT Chánh Tín đã chia sẻ ảnh chụp dòng trạng thái mà tài tử phim "Ván bài lật ngửa" gửi đến người vợ thân yêu của mình. Theo đó, nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín viết tâm sự xúc động cho bà xã vào đầu tháng 12/2019, khoảng 1 tháng trước khi mất.

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Ông gửi lời cảm ơn đến vợ và đăng kèm bức ảnh cưới hơn 40 năm trước - Ảnh: FB

Nguyên văn dòng chia sẻ của cố nghệ sĩ: "Hơn 45 năm em làm vợ anh, nghĩ lại anh đã lầm lỗi với em quá nhiều. Em vẫn cam chịu, chấp nhận tha thứ. Vào thời gian anh khốn đốn nhất, em vẫn kề cận sát cánh với anh để cùng đi qua. Đến hôm nay vợ chồng mình đã ổn định lại cuộc sống dù không còn khá giả như trước kia. Cảm ơn em, người bạn đời chung thủy!”.

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Những năm tháng cuối đời, nghệ sĩ Chánh Tín có cuộc sống bình yên bên bà xã - Ảnh: Internet

Tình cảm sắt son nghệ sĩ Chánh Tín dành cho vợ khiến nhiều người rưng rưng xúc động. Trước đó, khi tham gia một chương trình truyền hình, cố nghệ sĩ cho biết bà xã Bích Trâm chính là người đã giúp ông đứng vững sau những giông tố cuộc đời.

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Vì gặp một số trục trặc khi làm giấy tờ đưa con cùng về dự lễ tang, con trai nghệ sĩ Chánh Tín có thể không kịp nhìn mặt cha lần cuối.

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