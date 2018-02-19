Nghe tin bố chồng cũ qua đời, Jennifer Phạm đã hành động thế này đây

Hậu trường 19/02/2018 13:48

Biết tin bố Quang Dũng qua đời, Jennifer Phạm đã nhanh chóng gửi lời chia buồn đến chồng cũ.

Ngày 17/2 vừa qua, ca sĩ Quang Dũng đau buồn thông báo sự ra đi của người bố thân yêu sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Sau khi biết được tin buồn của giọng ca gốc Quy Nhơn, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn đến Quang Dũng cùng gia đình. Vợ cũ Jennifer Phạm cũng ngậm ngùi, xót xa khi biết tin này. Cô nhanh chóng gửi đến chồng cũ cùng gia đình lời chia buồn và động viên. Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 mong Quang Dũng mạnh mẽ và nhanh chóng vượt qua nỗi đau này.

Nghe tin bố chồng cũ qua đời, Jennifer Phạm đã hành động thế này đây - Ảnh 1
Dù đã ly hôn sau 2 năm chung sống nhưng Jennifer Phạm vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với Quang Dũng - Ảnh: FBNV
Nghe tin bố chồng cũ qua đời, Jennifer Phạm đã hành động thế này đây - Ảnh 2
Lễ tang sẽ được diễn ra tại TP. Quy Nhơn, Bình Định - Ảnh: Internet
Nghe tin bố chồng cũ qua đời, Jennifer Phạm đã hành động thế này đây - Ảnh 3
Quang Dũng vô cùng đau xót trước sự ra đi đột ngột của người bố thân yêu - Ảnh: Internet
Nghe tin bố chồng cũ qua đời, Jennifer Phạm đã hành động thế này đây - Ảnh 4
Trước đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định hủy một số dự định của mình để bay ra Quy Nhơn viếng đám tang bố Quang Dũng - Ảnh: FBNV 

Nghe tin bố chồng cũ qua đời, Jennifer Phạm đã hành động thế này đây - Ảnh 5

Nghe tin bố chồng cũ qua đời, Jennifer Phạm đã hành động thế này đây - Ảnh 6
Ca sĩ Hồng Ngọc và Lý Quí Khánh cũng gửi lời chia buồn đến Quang Dũng - Ảnh: Internet
Dàn sao Việt rơi nước mắt thương Quang Dũng mất bố vào đúng ngày mùng 2 Tết

Dàn sao Việt rơi nước mắt thương Quang Dũng mất bố vào đúng ngày mùng 2 Tết

Rất nhiều sao Việt đồng loạt bày tỏ sự tiếc thương đến bố Quang Dũng và động viên nam ca sĩ sớm vượt qua nỗi đau quá lớn này.

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