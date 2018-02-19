Biết tin bố Quang Dũng qua đời, Jennifer Phạm đã nhanh chóng gửi lời chia buồn đến chồng cũ.
- Vừa tròn 10 tuổi, con trai Jennifer Phạm được nhận quà sinh nhật triệu đô từ bố Quang Dũng
- Hốt hoảng cầu cứu cộng đồng mạng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nghẹn ngào hạnh phúc khi tìm được mẹ 80 tuổi thất lạc
Ngày 17/2 vừa qua, ca sĩ Quang Dũng đau buồn thông báo sự ra đi của người bố thân yêu sau thời gian chống chọi với bệnh tật.
Sau khi biết được tin buồn của giọng ca gốc Quy Nhơn, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn đến Quang Dũng cùng gia đình. Vợ cũ Jennifer Phạm cũng ngậm ngùi, xót xa khi biết tin này. Cô nhanh chóng gửi đến chồng cũ cùng gia đình lời chia buồn và động viên. Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 mong Quang Dũng mạnh mẽ và nhanh chóng vượt qua nỗi đau này.