Biết tin bố Quang Dũng qua đời, Jennifer Phạm đã nhanh chóng gửi lời chia buồn đến chồng cũ.

Ngày 17/2 vừa qua, ca sĩ Quang Dũng đau buồn thông báo sự ra đi của người bố thân yêu sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Sau khi biết được tin buồn của giọng ca gốc Quy Nhơn, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn đến Quang Dũng cùng gia đình. Vợ cũ Jennifer Phạm cũng ngậm ngùi, xót xa khi biết tin này. Cô nhanh chóng gửi đến chồng cũ cùng gia đình lời chia buồn và động viên. Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 mong Quang Dũng mạnh mẽ và nhanh chóng vượt qua nỗi đau này.

Dù đã ly hôn sau 2 năm chung sống nhưng Jennifer Phạm vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với Quang Dũng - Ảnh: FBNV

Lễ tang sẽ được diễn ra tại TP. Quy Nhơn, Bình Định - Ảnh: Internet

Quang Dũng vô cùng đau xót trước sự ra đi đột ngột của người bố thân yêu - Ảnh: Internet

Trước đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định hủy một số dự định của mình để bay ra Quy Nhơn viếng đám tang bố Quang Dũng - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Hồng Ngọc và Lý Quí Khánh cũng gửi lời chia buồn đến Quang Dũng - Ảnh: Internet

Dàn sao Việt rơi nước mắt thương Quang Dũng mất bố vào đúng ngày mùng 2 Tết Rất nhiều sao Việt đồng loạt bày tỏ sự tiếc thương đến bố Quang Dũng và động viên nam ca sĩ sớm vượt qua nỗi đau quá lớn này.

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