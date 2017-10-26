Hốt hoảng cầu cứu cộng đồng mạng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nghẹn ngào hạnh phúc khi tìm được mẹ 80 tuổi thất lạc

Giải trí 26/10/2017 10:44

Sau khi kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin thất lạc mẹ ruột 80 tuổi trên mạng xã hội, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hạnh phúc thông báo đã tìm lại được cụ bà.

Chiều 25/10, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tin cầu cứu dân mạng về việc mẹ ruột đi lạc do lẫn trí. Trước sự việc trên, nhiều nghệ sĩ Việt và khán giả đã chia sẻ thông tin để giúp anh sớm đoàn tụ với mẹ.

Hốt hoảng cầu cứu cộng đồng mạng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nghẹn ngào hạnh phúc khi tìm được mẹ 80 tuổi thất lạc - Ảnh 1
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hốt hoảng nhờ dân mạng chia sẻ thông tin để nhanh chóng tìm được mẹ 80 tuổi đi lạc - Ảnh: Internet

Hốt hoảng cầu cứu cộng đồng mạng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nghẹn ngào hạnh phúc khi tìm được mẹ 80 tuổi thất lạc - Ảnh 2
Chân dung mẹ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Hiện tại, bà đã 80 tuổi, sức khỏe rất tốt nhưng bị đãng trí - Ảnh: Internet

Hốt hoảng cầu cứu cộng đồng mạng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nghẹn ngào hạnh phúc khi tìm được mẹ 80 tuổi thất lạc - Ảnh 3
Bài viết của anh thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Diễn viên Tú Vi kêu gọi bạn bè giúp đỡ - Ảnh: Internet

Sau đó ít giờ, một cư dân mạng đã tìm thấy bà cụ tại cầu Tân Thuận, quận 4 (TP.HCM). Nhận được thông tin, đạo diễn phim Mỹ nhân kế vô cùng vui mừng, bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích trước tấm lòng của mọi người.

Hốt hoảng cầu cứu cộng đồng mạng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nghẹn ngào hạnh phúc khi tìm được mẹ 80 tuổi thất lạc - Ảnh 4
Sau đó ít giờ, đã có người tìm thấy bà cụ - Ảnh: Internet

Hốt hoảng cầu cứu cộng đồng mạng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nghẹn ngào hạnh phúc khi tìm được mẹ 80 tuổi thất lạc - Ảnh 5
Sau khi nhận được thông tin, Nguyễn Quang Dũng hạnh phúc thông báo tìm thấy mẹ. Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người vì đã cùng hỗ trợ - Ảnh: Internet

Hốt hoảng cầu cứu cộng đồng mạng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nghẹn ngào hạnh phúc khi tìm được mẹ 80 tuổi thất lạc - Ảnh 6
Nguyễn Quang Dũng là cái tên không còn xa lạ với khán giả. Cha anh là nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Chiếc lược ngà, Con gà trống... - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm ở ẩn, sao nhí 'Nhà có nhiều cửa sổ' lột xác xinh hơn cả hoa hậu khiến fan ngỡ ngàng

Sau nhiều năm ở ẩn, sao nhí 'Nhà có nhiều cửa sổ' lột xác xinh hơn cả hoa hậu khiến fan ngỡ ngàng

Đỗ Hà Anh là sao nhí từng đóng hàng loạt phim được công chiếu vào 'giờ vàng'. Cô bé ngày nào hiện đang khiến dân mạng ngỡ ngàng khi lột xác thành công và ngày càng xinh đẹp, phổng phao.

Xem thêm
Từ khóa:   nguyễn quang dũng đạo diễn nguyễn quang dũng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ