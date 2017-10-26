Sau khi kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin thất lạc mẹ ruột 80 tuổi trên mạng xã hội, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hạnh phúc thông báo đã tìm lại được cụ bà.
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Chiều 25/10, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tin cầu cứu dân mạng về việc mẹ ruột đi lạc do lẫn trí. Trước sự việc trên, nhiều nghệ sĩ Việt và khán giả đã chia sẻ thông tin để giúp anh sớm đoàn tụ với mẹ.
Sau đó ít giờ, một cư dân mạng đã tìm thấy bà cụ tại cầu Tân Thuận, quận 4 (TP.HCM). Nhận được thông tin, đạo diễn phim Mỹ nhân kế vô cùng vui mừng, bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích trước tấm lòng của mọi người.