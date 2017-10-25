Bén duyên với nghệ thuật khi chưa đầy 10 tuổi, Đỗ Hà Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả phim truyền hình VTV. Cô bé từng làm khuynh đảo màn ảnh nhỏ khi tham gia hàng loạt bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng như Nhà có nhiều cửa sổ, Chàng trai đa cảm, Lập trình cho trái tim…

Sau khi gây tiếng vang với hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách, Đỗ Hà Anh biến mất trong một thời gian dài. Rất nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng khi thấy nhan sắc hiện tại của sao nhí một thời này. Cô bé ngày nào giờ đã lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng.