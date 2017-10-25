Sau nhiều năm ở ẩn, sao nhí 'Nhà có nhiều cửa sổ' lột xác xinh hơn cả hoa hậu khiến fan ngỡ ngàng

Hậu trường 25/10/2017 17:27

Đỗ Hà Anh là sao nhí từng đóng hàng loạt phim được công chiếu vào 'giờ vàng'. Cô bé ngày nào hiện đang khiến dân mạng ngỡ ngàng khi lột xác thành công và ngày càng xinh đẹp, phổng phao.

Bén duyên với nghệ thuật khi chưa đầy 10 tuổi, Đỗ Hà Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả phim truyền hình VTV. Cô bé từng làm khuynh đảo màn ảnh nhỏ khi tham gia hàng loạt bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng như Nhà có nhiều cửa sổ, Chàng trai đa cảm, Lập trình cho trái tim

Sau khi gây tiếng vang với hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách, Đỗ Hà Anh biến mất trong một thời gian dài. Rất nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng khi thấy nhan sắc hiện tại của sao nhí một thời này. Cô bé ngày nào giờ đã lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng.

Sau nhiều năm ở ẩn, sao nhí 'Nhà có nhiều cửa sổ' lột xác xinh hơn cả hoa hậu khiến fan ngỡ ngàng - Ảnh 1
Năm 2008, Đỗ Hà Anh đã xuất sắc vượt qua nhiều sao nhí và loạt vào mắt đạo diễn Trần Lực - Ảnh: Internet 

Sau nhiều năm ở ẩn, sao nhí 'Nhà có nhiều cửa sổ' lột xác xinh hơn cả hoa hậu khiến fan ngỡ ngàng - Ảnh 2
Với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, cô bé đã hóa thân thành công vào vai bé Hà Linh trong phim Chàng trai đa cảm - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm ở ẩn, sao nhí 'Nhà có nhiều cửa sổ' lột xác xinh hơn cả hoa hậu khiến fan ngỡ ngàng - Ảnh 3
Bẵng đi một thời gian, năm 2013 Hà Anh gây bất ngờ khi trở lại với màn ảnh qua bộ phim Bánh đúc có xương - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm ở ẩn, sao nhí 'Nhà có nhiều cửa sổ' lột xác xinh hơn cả hoa hậu khiến fan ngỡ ngàng - Ảnh 4
Sau thời gian vắng bóng, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy Đỗ Hà Anh lột xác thần kỳ - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm ở ẩn, sao nhí 'Nhà có nhiều cửa sổ' lột xác xinh hơn cả hoa hậu khiến fan ngỡ ngàng - Ảnh 5
Cô bé ngày nào giờ đã lớn - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm ở ẩn, sao nhí 'Nhà có nhiều cửa sổ' lột xác xinh hơn cả hoa hậu khiến fan ngỡ ngàng - Ảnh 6
Hà Anh lột xác thành nàng thiếu nữ xinh đẹp, phổng phao - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm ở ẩn, sao nhí 'Nhà có nhiều cửa sổ' lột xác xinh hơn cả hoa hậu khiến fan ngỡ ngàng - Ảnh 7
Cô gái sở hữu chiều cao vượt bật cùng vóc dáng cân đối, xinh đẹp - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm ở ẩn, sao nhí 'Nhà có nhiều cửa sổ' lột xác xinh hơn cả hoa hậu khiến fan ngỡ ngàng - Ảnh 8
Với vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi, Đỗ Hà Anh đăng quang nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho tuổi teen - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm ở ẩn, sao nhí 'Nhà có nhiều cửa sổ' lột xác xinh hơn cả hoa hậu khiến fan ngỡ ngàng - Ảnh 9
Hà Anh duyên dáng bên tà áo dài hút mắt bao đấng mày râu - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm ở ẩn, sao nhí 'Nhà có nhiều cửa sổ' lột xác xinh hơn cả hoa hậu khiến fan ngỡ ngàng - Ảnh 10
Với nhan sắc nổi bật cùng lối diễn xuất tự nhiên...

Sau nhiều năm ở ẩn, sao nhí 'Nhà có nhiều cửa sổ' lột xác xinh hơn cả hoa hậu khiến fan ngỡ ngàng - Ảnh 11
... nhiều người kỳ vọng Hà Anh sẽ sớm trở thành "ngọc nữ" mới của làng điện ảnh Việt - Ảnh: Internet

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