'Trốn con' đi kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Ốc Thanh Vân và chồng khiến chị em trầm trồ khi vẫn lãng mạn, ngọt ngào như thuở mới yêu

Giải trí 25/10/2017 13:31

Ốc Thanh Vân được nhiều chị em ngưỡng mộ khi đã kết hôn được 9 năm và sinh đến 3 người con nhưng vẫn giữ nét trẻ trung, xinh đẹp không tuổi.

Ốc Thanh Vân không chỉ là một diễn viên thành công mà còn được mọi người yêu quý khi trở thành nữ MC tài năng, hài hước. Bà mẹ 3 con khiến nhiều chị em trầm trồ, ao ước với cuộc sống hạnh phúc, viên mãn và sự nghiệp thành công của mình.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ loạt hình ảnh hạnh phúc khi cùng ông xã đi du lịch nước ngoài. Dù khá bận rộn nhưng cặp đôi đã sắp xếp công việc và “trốn con” cùng nhau kỷ niệm 9 năm ngày cưới.

'Trốn con' đi kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Ốc Thanh Vân và chồng khiến chị em trầm trồ khi vẫn lãng mạn, ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh 1
Trên Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân chia sẻ kỷ niệm 9 năm ngày cưới: "Có đi qua những ngày bão giông mới thêm yêu những ngày nắng ấm. Phải không anh?" - Ảnh: Internet

'Trốn con' đi kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Ốc Thanh Vân và chồng khiến chị em trầm trồ khi vẫn lãng mạn, ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh 2
Ốc Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng - Ảnh: Internet

Trước khi quyết định “về chung nhà”, Ốc Thanh Vân và ông xã Trí Rùa đã có tình yêu đẹp kéo dài 10 năm. Đến thời điểm hiện tại, cả hai đã đồng hành cùng nhau gần 20 năm nhưng họ vẫn vô cùng hạnh phúc, lãng mạn và nồng nàn như thuở mới yêu.

'Trốn con' đi kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Ốc Thanh Vân và chồng khiến chị em trầm trồ khi vẫn lãng mạn, ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh 3
Cặp đôi chọn đất nước Thái Lan làm nơi dừng chân lần này - Ảnh: Internet

'Trốn con' đi kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Ốc Thanh Vân và chồng khiến chị em trầm trồ khi vẫn lãng mạn, ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh 4
Ốc Thanh Vân và chồng cùng diện đồ đôi chụp ảnh kỷ niệm hết sức tình cảm - Ảnh: Internet

'Trốn con' đi kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Ốc Thanh Vân và chồng khiến chị em trầm trồ khi vẫn lãng mạn, ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh 5
"Trốn con" nên cặp đôi có thể dành trọn thời gian ở bên nhau để hâm nóng tình cảm - Ảnh: Internet

'Trốn con' đi kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Ốc Thanh Vân và chồng khiến chị em trầm trồ khi vẫn lãng mạn, ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh 6
Nhìn vòng 1 căng tròn, vóc dáng nóng bỏng thế này ít ai nghĩ rằng cô nàng đã trải qua đến 3 lần sinh nở - Ảnh: Internet

'Trốn con' đi kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Ốc Thanh Vân và chồng khiến chị em trầm trồ khi vẫn lãng mạn, ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh 7
Cặp đôi còn thỏa thích chụp ảnh nhí nhố, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ nhân kỷ niệm 9 năm ngày cưới - Ảnh: Internet

'Trốn con' đi kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Ốc Thanh Vân và chồng khiến chị em trầm trồ khi vẫn lãng mạn, ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh 8
Dù bận rộn với công việc nhưng Ốc Thanh Vân vẫn sắp xếp thời gian bên cạnh chăm sóc các con - Ảnh: Internet

'Trốn con' đi kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Ốc Thanh Vân và chồng khiến chị em trầm trồ khi vẫn lãng mạn, ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh 9
Đặc biệt, ông xã cũng đỡ đần cô chăm sóc 3 thiên thần nhỏ. Hiện tại, Ốc Thanh Vân đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, sự nghiệp thành công nhiều người ao ước - Ảnh: Internet

Gia đình Trương Quỳnh Anh và Ốc Thanh Vân “náo loạn” sân khấu tổng duyệt “Dấu Ấn”

Gia đình Trương Quỳnh Anh và Ốc Thanh Vân “náo loạn” sân khấu tổng duyệt “Dấu Ấn”

Sân khấu tổng dợt liveshow Dấu Ấn tháng 7 bỗng trở nên nhộn nhịp và ấm cúng hẳn lên bởi sự xuất hiện của nhiều gia đình khách mời nổi tiếng trong showbiz Việt: gia đình MC Bình Minh, gia đình Tim và Trương Quỳnh Anh, gia đình MC Ốc Thanh Vân.

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