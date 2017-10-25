'Trốn con' đi kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Ốc Thanh Vân và chồng khiến chị em trầm trồ khi vẫn lãng mạn, ngọt ngào như thuở mới yêu

Ốc Thanh Vân được nhiều chị em ngưỡng mộ khi đã kết hôn được 9 năm và sinh đến 3 người con nhưng vẫn giữ nét trẻ trung, xinh đẹp không tuổi.
Ốc Thanh Vân không chỉ là một diễn viên thành công mà còn được mọi người yêu quý khi trở thành nữ MC tài năng, hài hước. Bà mẹ 3 con khiến nhiều chị em trầm trồ, ao ước với cuộc sống hạnh phúc, viên mãn và sự nghiệp thành công của mình.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ loạt hình ảnh hạnh phúc khi cùng ông xã đi du lịch nước ngoài. Dù khá bận rộn nhưng cặp đôi đã sắp xếp công việc và “trốn con” cùng nhau kỷ niệm 9 năm ngày cưới.
Trước khi quyết định “về chung nhà”, Ốc Thanh Vân và ông xã Trí Rùa đã có tình yêu đẹp kéo dài 10 năm. Đến thời điểm hiện tại, cả hai đã đồng hành cùng nhau gần 20 năm nhưng họ vẫn vô cùng hạnh phúc, lãng mạn và nồng nàn như thuở mới yêu.
Sân khấu tổng dợt liveshow Dấu Ấn tháng 7 bỗng trở nên nhộn nhịp và ấm cúng hẳn lên bởi sự xuất hiện của nhiều gia đình khách mời nổi tiếng trong showbiz Việt: gia đình MC Bình Minh, gia đình Tim và Trương Quỳnh Anh, gia đình MC Ốc Thanh Vân.