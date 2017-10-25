'Trốn con' đi kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Ốc Thanh Vân và chồng khiến chị em trầm trồ khi vẫn lãng mạn, ngọt ngào như thuở mới yêu

Ốc Thanh Vân không chỉ là một diễn viên thành công mà còn được mọi người yêu quý khi trở thành nữ MC tài năng, hài hước. Bà mẹ 3 con khiến nhiều chị em trầm trồ, ao ước với cuộc sống hạnh phúc, viên mãn và sự nghiệp thành công của mình.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ loạt hình ảnh hạnh phúc khi cùng ông xã đi du lịch nước ngoài. Dù khá bận rộn nhưng cặp đôi đã sắp xếp công việc và “trốn con” cùng nhau kỷ niệm 9 năm ngày cưới.