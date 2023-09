Chuẩn bị cho liveshow Dấu Ấn sẽ diễn ra vào lúc 20g tối nay, ngày 4.7 tại Hãng phim Giải Phóng, hôm qua, ca sĩ Phương Thảo, Ngọc Lễ cùng hai con gái đã có một ngày tập luyện vất vả. Do thời tiết khá nóng và thời gian tập luyện kéo dài từ sáng cho tới tối nên cả Na và Nấm đều tỏ ra khá mệt và đổ nhiều mồ hôi. Nhiều lúc, Na còn tranh thủ nằm chợp mắt trên khán đài.

Liveshow Dấu Ấn lần này sẽ có 17 tiết mục, trong đó phần lớn là những ca khúc về thiếu nhi và gia đình do chính nhạc sĩ Ngọc Lễ sáng tác. Bé Na và Nấm cũng có 2 tiết mục đơn ca với ca khúc do mình sáng tác và thể hiện là Yêu hay không yêu và Ai nói về những rung động đầu đời của tuổi mới lớn trên nền âm nhạc điện tử. Tuy phát âm tiếng Việt chưa chuẩn do lớn lên ở nước ngoài nhưng cả Na và Nấm đều được thừa hưởng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm và khả năng sáng tác từ bố mẹ. Đặc biệt, phong cách âm nhạc của hai cô bé rất hiện đại, phù hợp với lứa tuổi cũng như môi trường sống của mình và hoàn tác khác với âm nhạc của bố Ngọc Lễ. Đây là một chi tiết khá thú vị.



