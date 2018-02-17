Vừa tròn 10 tuổi, con trai Jennifer Phạm được nhận quà sinh nhật triệu đô từ bố Quang Dũng

Đây không chỉ là món quà mang ý nghĩa tinh thần mà còn có giá trị vật chất rất lớn Quang Dũng tặng con trai trong ngày sinh nhật. Nam ca sĩ muốn dành cho Bảo Nam một cuộc sống đầy đủ nhất.

Mới đây, Quang Dũng đã mạnh tay chi số tiền khủng mua cho con trai Bảo Nam một căn nhà lớn tại Mỹ nhân dịp sinh nhật 10 tuổi của con vì muốn cậu bé có cuộc sống thoải mái nhất. Quang Dũng gửi lời chúc đến con trai trong ngày sinh nhật: “Happy Birthday con trai bé bỏng của ba. Với ngày hôm nay thật đặc biệt 14/2 và con trai của ba đã là cậu thanh niên 10 tuổi. Ba chúc con trai luôn ngoan ngoãn, học giỏi và vâng lời!"

Khi đủ 18 tuổi căn nhà triệu đô này sẽ thuộc quyền sở hữu của Bảo Nam - Ảnh: FBNV Sau bao cố gắng ba đã xây dựng nên căn nhà này, mỗi ngày hai cha con chúng ta ngắm nhìn, trầm trồ và sắp xếp mọi không gian trong nhà, điều đó ba thích lắm. Ngày hôm nay ba dành tặng toàn bộ những gì thuộc về căn nhà này cho con trai bé bỏng của ba. Đến năm con 18 tuổi mọi quyền sở hữu sẽ thuộc về con. Con trai à! Yêu con trai của ba nhiều lắm! Happy Birthday Bảo Nam của ba!”. Những hình ảnh về căn nhà khang trang cùng dòng trạng thái tình cảm mà nam ca sĩ gửi đến con trai trên trang cá nhân nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của công chúng. Cư dân mạng không khỏi ganh tỵ với sự quan tâm và chăm lo của người bố dành cho con trai.

Quang Dũng được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phong là ông bố của năm - Ảnh: FBNV Dù không thường xuyên bên cạnh nhưng hai bố con dành cho nhau rất nhiều tình cảm - Ảnh: FBNV Là một người bố vô cùng tâm lý, anh muốn con ở xứ người có một cuộc sống thoải mái nhất - Ảnh: FBNV Quang Dũng bỏ rất nhiều công sức để lựa chọn căn nhà lớn có sân rộng và thoáng mát tặng con - Ảnh: FBNV Bảo Nam là trái ngọt trong cuộc hôn nhân của Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm chung sống cặp đôi đã không tìm được tiếng nói chung và quyết định ly hôn. Sau chia tay, Jennifer Phạm đưa bé Bảo Nam sang Mỹ định cư cùng gia đình ngoại. Hiện tại cặp đôi vẫn xem nhau như bạn bè và cùng chăm sóc Bảo Nam.

Khoe ảnh chụp chung, hot girl 9x Vũ Ngọc Châm bị dân mạng nghi là bạn gái mới của Quang Dũng Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Jennifer Phạm, Quang Dũng vẫn lẻ bóng trong nhiều năm. Tuy nhiên, gần đây nam ca sĩ lại xuất hiện thân mật bên hot girl 9x Vũ Ngọc Châm khiến dân mạng không khỏi đồn đoán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-tron-10-tuoi-con-trai-jennifer-pham-duoc-nhan-qua-sinh-nhat-trieu-do-tu-bo-quang-dung-271921.html