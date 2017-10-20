Khoe ảnh chụp chung, hot girl 9x Vũ Ngọc Châm bị dân mạng nghi là bạn gái mới của Quang Dũng

Nam ca sĩ cho biết: "Từ 2-3 năm nay, tôi không nghĩ đến chuyện yêu ai nữa. Tình yêu đôi lứa với tôi giờ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi không còn mong chờ cảm giác thăng hoa với người bạn đời".

Sau khi ly hôn với Jennifer Phạm, Quang Dũng đã nhiều lần chia sẻ với khán giả rằng bản thân đã không còn niềm tin vào tình vào tình yêu.

Thậm chí, Quang Dũng sẵn sàng làm "gà trống nuôi con" bởi sợ con trai rơi vào cảnh mẹ ghẻ con chồng. Anh không muốn vì hạnh phúc riêng của mình ảnh hưởng không tốt đến con trai.

Nam ca sĩ thú nhận: "Tôi ái ngại vì bị ám ảnh tình huống mẹ ghẻ con chồng. Duyên phận là do trời định. Tôi không sẵn sàng tìm mẹ kế cho Bảo Nam. Có lẽ tình yêu tôi dành cho cháu quá lớn và tôi sợ hạnh phúc riêng của mình ảnh hưởng không tốt đến cháu".

Vì thế mà trong suốt nhiều năm nay, khán giả vẫn chưa thấy anh công khai tình cảm với bất kỳ ai, thậm chí cũng hiếm khi xuất hiện thân mật bên người đẹp nào. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn gần đây, nam ca sĩ lại có những chia sẻ úp mở về chuyện tình cảm của mình làm không ít người tò mò.

Giọng ca Anh còn nợ em bộc bạch: "Yêu là điều chắc chắn phải có, bởi đó là tinh thần sống. Nếu chai sạn hoặc cảm thấy không có sự rung động con tim điều đó có nghĩa tôi không còn là tôi nữa".

Không lâu sau khi bài phỏng vấn trên xuất hiện, trên trang cá nhân của mình, hot girl 9x Vũ Ngọc Châm đã đăng tải những hình ảnh thân mật với ca sĩ Quang Dũng.

Điều khiến cư dân mạng chú ý là ngay sau đó người đẹp này lại chia sẻ thích những gì hoài niệm, cổ xưa - trùng hợp với mẫu người yêu lý tưởng của ca sĩ Quang Dũng.

Ngoài ra, mỹ nhân 9x cũng không hề ngần ngại dành những lời khen có cánh cho nam ca sĩ khi trả lời bình luận của bạn bè. Không ít cư dân mạng để lại bình luận rằng cả hai khá đẹp đôi như: "Trai tài gái sắc", "Quá đẹp đôi" hay "Đôi này đẹp và xinh"...

Vũ Ngọc Châm từng vướng vào tin đồn "phim giả tình thật" với Sơn Tùng MTP khi đóng MV Chắc ai đó sẽ về. Với gương mặt xinh đẹp cùng với khả năng diễn xuất tốt, Vũ Ngọc Châm được công chúng chú ý. Tuy nhiên, cô không bước chân vào showbiz mà trở thành tiếp viên hàng không.