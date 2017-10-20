Khoe ảnh chụp chung, hot girl 9x Vũ Ngọc Châm bị dân mạng nghi là bạn gái mới của Quang Dũng

Hậu trường 20/10/2017 17:28

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Jennifer Phạm, Quang Dũng vẫn lẻ bóng trong nhiều năm. Tuy nhiên, gần đây nam ca sĩ lại xuất hiện thân mật bên hot girl 9x Vũ Ngọc Châm khiến dân mạng không khỏi đồn đoán.

Sau khi ly hôn với Jennifer Phạm, Quang Dũng đã nhiều lần chia sẻ với khán giả rằng bản thân đã không còn niềm tin vào tình vào tình yêu. 

Nam ca sĩ cho biết: "Từ 2-3 năm nay, tôi không nghĩ đến chuyện yêu ai nữa. Tình yêu đôi lứa với tôi giờ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi không còn mong chờ cảm giác thăng hoa với người bạn đời".

Hot girl 9x <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/vu-ngoc-cham.topic'>Vũ Ngọc Châm</a> bị nghi là bạn gái mới của Quang Dũng
Kể từ khi ly hôn, Quang Dũng luôn tập trung vào công việc và dành hết tình yêu cho con trai- Ảnh: Interent

Thậm chí, Quang Dũng sẵn sàng làm "gà trống nuôi con" bởi sợ con trai rơi vào cảnh mẹ ghẻ con chồng. Anh không muốn vì hạnh phúc riêng của mình ảnh hưởng không tốt đến con trai.

Nam ca sĩ thú nhận: "Tôi ái ngại vì bị ám ảnh tình huống mẹ ghẻ con chồng. Duyên phận là do trời định. Tôi không sẵn sàng tìm mẹ kế cho Bảo Nam. Có lẽ tình yêu tôi dành cho cháu quá lớn và tôi sợ hạnh phúc riêng của mình ảnh hưởng không tốt đến cháu".

Hot girl 9x Vũ Ngọc Châm bị nghi là bạn gái mới của Quang Dũng
Quang Dũng thường xuyên tranh thủ thời gian sang Mỹ thăm con trai - Ảnh: Internet

Vì thế mà trong suốt nhiều năm nay, khán giả vẫn chưa thấy anh công khai tình cảm với bất kỳ ai, thậm chí cũng hiếm khi xuất hiện thân mật bên người đẹp nào. Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn gần đây, nam ca sĩ lại có những chia sẻ úp mở về chuyện tình cảm của mình làm không ít người tò mò.

Giọng ca Anh còn nợ em bộc bạch: "Yêu là điều chắc chắn phải có, bởi đó là tinh thần sống. Nếu chai sạn hoặc cảm thấy không có sự rung động con tim điều đó có nghĩa tôi không còn là tôi nữa".

Hot girl 9x Vũ Ngọc Châm bị nghi là bạn gái mới của Quang Dũng
Chuyện tình cảm của nam ca sĩ luôn là đề tài nóng để báo chí khai thác thông tin - Ảnh: Internet

Không lâu sau khi bài phỏng vấn trên xuất hiện, trên trang cá nhân của mình, hot girl 9x Vũ Ngọc Châm đã đăng tải những hình ảnh thân mật với ca sĩ Quang Dũng

Hot girl 9x Vũ Ngọc Châm bị nghi là bạn gái mới của Quang Dũng
Vũ Ngọc Châm e thẹn chụp ảnh cùng ca sĩ Quang Dũng - Ảnh: Internet

Điều khiến cư dân mạng chú ý là ngay sau đó người đẹp này lại chia sẻ thích những gì hoài niệm, cổ xưa - trùng hợp với mẫu người yêu lý tưởng của ca sĩ Quang Dũng. 

Ngoài ra, mỹ nhân 9x cũng không hề ngần ngại dành những lời khen có cánh cho nam ca sĩ khi trả lời bình luận của bạn bè. Không ít cư dân mạng để lại bình luận rằng cả hai khá đẹp đôi như: "Trai tài gái sắc", "Quá đẹp đôi" hay "Đôi này đẹp và xinh"...

Khoe ảnh chụp chung, hot girl 9x Vũ Ngọc Châm bị dân mạng nghi là bạn gái mới của Quang Dũng - Ảnh 5
Hình ảnh giữa hot girl 9x và Quang Dũng nhận được nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet

Vũ Ngọc Châm từng vướng vào tin đồn "phim giả tình thật" với Sơn Tùng MTP khi đóng MV Chắc ai đó sẽ về. Với gương mặt xinh đẹp cùng với khả năng diễn xuất tốt, Vũ Ngọc Châm được công chúng chú ý. Tuy nhiên, cô không bước chân vào showbiz mà trở thành tiếp viên hàng không.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Quang Dũng ca sĩ Quang Dũng Vũ Ngọc Châm

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 56 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 41 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42