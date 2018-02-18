Dàn sao Việt rơi nước mắt thương Quang Dũng mất bố vào đúng ngày mùng 2 Tết

Rất nhiều sao Việt đồng loạt bày tỏ sự tiếc thương đến bố Quang Dũng và động viên nam ca sĩ sớm vượt qua nỗi đau quá lớn này.
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Chiều 17/2, các bạn bè của Quang Dũng đều bàng hoàng khi nghe tin bố anh qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Tuy ông cụ đã ngoài 80 nhưng việc ra đi vào những ngày đầu Xuân năm mới khiến ai cũng xót xa, đau lòng.
Trên trang cá nhân, giọng ca Bức thư tình đầu tiên đã đổi hình đại diện qua màu đen. Cùng với đó, nhiều đồng nghiệp trong giới đã nhanh chóng bình luận động viên anh sớm vượt qua nỗi đau. Một số nhân vật đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Tăng Thanh Hà, Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Vũ Hà, Phương Thanh... cũng đồng loạt đăng tải status chia buồn sâu sắc đến Quang Dũng và gia đình.
Hiện tại, Quang Dũng đang ở quê nhà để chịu tang bố. Lễ an táng ông cụ sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 20/2 tại nghĩa trang Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.