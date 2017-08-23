Sau khi "đường ai nấy đi", rất khó liên lạc với vợ cũ

Mới đây, trong buổi trò chuyện với Ngoisao.net, ca sĩ Quang Dũng đã có những chia sẻ hết sức chân thành về mối quan hệ với vợ cũ và con trai sau khi ly hôn, thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ.

Quang Dũng và Jennifer Phạm kết hôn năm 2007. Hai năm sau thì cặp đôi ly hôn, khi đã có con trai tên là Bảo Nam, làm không ít khán giả cảm thấy bất ngờ và tiếc nuối.

Giọng ca Anh còn nợ em cho biết sau khi ly hôn, anh và Jennifer gần như không nói chuyện, chỉ khi có việc cần thiết mới liên lạc với nhau. Thậm chí, có nhiều lần nam ca sĩ nhắn tin cho vợ cũ nhưng đều không được cô trả lời.

Quang Dũng cũng tiết lộ, để tìm được tiếng nói chung và xây dựng lại tình bạn trên nền tảng hôn nhân đổ vỡ, anh luôn là người cố gắng và chủ động "làm hòa". Bởi vì Jennifer Phạm một khi đã giận ai thì không bao giờ muốn nói chuyện lại với người đó.

Giờ đây, khi quá khứ đã trôi qua một thời gian, Quang Dũng và vợ cũ đã có thể cởi mở trò chuyện vui vẻ với nhau cũng như chia sẻ về việc chăm sóc, nuôi dạy Bảo Nam. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai bây giờ chưa hoàn toàn thoải mái để có thể nói với nhau những chuyện trong quá khứ.

Mặc dù vậy, nam ca sĩ dòng nhạc trữ tình chia sẻ bản thân anh rất trân trọng sự cởi mở và thoải mái của Jennifer dành cho anh như bây giờ.

Quang Dũng nói: "Với tôi, sự thoải mái của Jen như bây giờ đã là quý giá và đáng trân trọng lắm rồi vì sau mấy năm trời, chúng tôi mới hết sự ngượng ngùng".

Ngoài ra, Quang Dũng cho biết thêm mình chưa bao giờ trách vợ về việc đưa con sang Mỹ để ngăn anh đến thăm con sau khi ly hôn. Bởi, theo anh, hành động đưa con đi của Jennifer vào thời điểm đó là điều tất nhiên, vì hôn nhân tan vỡ sẽ làm người phụ nữ tổn thương sâu sắc và họ muốn trốn tránh mọi thứ.

Mặc dù giống ba nhưng không có năng khiếu âm nhạc

Không ít người nhận xét Bảo Nam giống hệt bố từ ngoại hình cho đến tính cách trầm lặng, thậm chí là thói quen ăn uống. Tuy nhiên, Quang Dũng đã tiết lộ con trai có một điểm không hề giống anh chính là về khoản hát hò.

Nam ca sĩ cho biết: "Tôi có cho con học đàn nhưng có vẻ cậu nhóc không thích. Tôi cũng thử mấy lần xem con có năng khiếu nghệ thuật gì không nhưng đều không thấy tín hiệu nào, cậu bé hoàn toàn mù tịt về âm nhạc".

Hiện tại Bảo Nam đã có thêm một em gái và em trai nên nhiều khán giả khá tò mò không biết mối quan hệ giữa cậu bé với các em như thế nào. Trước vấn đề này, Quang Dũng tự hào cho biết, trước đây con trai khá ích kỷ, luôn giữ đồ chơi cho riêng mình. Nhưng từ khi có em, cậu bé rất thương và nhường nhịn em, nhất là bé Na - con gái của Jennifer với doanh nhân Đức Hải.

Quang Dũng kể: "Bây giờ, nếu bị bé Na giành mất đồ chơi của mình, Bảo Nam sẽ cho em luôn. Bé Na là một cô nhóc thông minh, dạn dĩ, dễ thương. Cô bé cũng rất yêu anh Bảo Nam và có thể 'trị' được anh trai".

Nổi tiếng thì đơn giản nhưng giữ gìn được mới khó

Có được cuộc sống bình yên, sự nghiệp vững chắc như hiện tại, nam ca sĩ cảm thấy vô cùng may mắn vì trong suốt 20 năm qua luôn được khán giả yêu quý dù anh không bày bất kỳ chiêu trò nào.

Anh chia sẻ: "Trong thời đại công nghệ số, sự nổi tiếng có lẽ là đơn giản, có người chỉ cần tham gia một gameshow là hot. Tuy nhiên, việc giữ gìn tên tuổi mới là khó".

Để cảm ơn tình yêu của khán giả dành cho mình suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật, ngày 9/9 tới đây, Quang Dũng sẽ tiếp thực hiện liveshow Giấc mơ mang tên mình biểu diễn tại một nhà hát có sức chứa 5.000 khán giả ở thành phố Dallas, bang Texas (Mỹ) sau những đêm diễn thành công tại TP.HCM, Hà Nội và Los Angeles (Mỹ).

"Hiện tại, tôi bận rộn biên tập lại chương trình sao cho phù hợp với thị hiếu khán giả ở đó, đồng thời chọn lựa tiết mục kết hợp với các vị khách mời như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, Ý Lan, Trung Quân Idol và Phượng Vũ" - Quang Dũng hào hứng cho biết.