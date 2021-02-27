Nghệ sĩ Thương Tín: Lúc sung sướng 'mình tôi hưởng', sao lúc khó khăn phải nhờ 'sự giúp đỡ từ mọi người'

Cuộc sống lúc "xế chiều" của ông vô cùng khó khăn. Từng có giai đoạn ông mở quán cà phê tại quận Gò Vấp, TP.HCM, tuy nhiên do không sát sao khiến quán thua lỗ nên ông đành dẹp tiệm. Sau đó, cộng thêm vướng víu từ việc bị công an bắt quả tang khi đang đánh bạc, khiến công danh và sự nghiệp của ông hoàn toàn lao dốc.

Thương Tín là nam nghệ sĩ có tuổi trẻ lừng danh trên màn ảnh Việt với những vai diễn đắt giá mà những người ở thế hệ trung niên không bao giờ quên được như: Thiếu tá Lưu Trọng Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường lỳ lợm trong Săn bắt cướp hay Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn…

Trong một lần trả lời giới báo chí, nghệ sĩ Thương Tín đã không ngần ngại trần tình rằng: "Lúc tôi giàu có, sung sướng cũng chỉ một mình tôi hưởng thì tại sao lúc cuộc sống không được như ý lại phải nhờ đến sự giúp đỡ từ mọi người?”

Ở tuổi 60, ông mang trên mình "nỗi lo" vợ dại con thơ, phải thuê nhà trọ, có lúc còn không đủ 100 ngàn trong túi, nhưng ông kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của rất nhiều người.

Vì thế, ông chấp nhận làm tất cả mọi việc để kiếm tiền nuôi con như kể cả nhận các vai phụ, nhỏ lẻ... Ngay cả khi vợ và con gái ông phải về quê Phan Rang sinh sống và đi học do cuộc sống quá khó khăn, ông vẫn ở lại TP.HCM chờ đóng phim, nhưng do tình hình dịch bệnh, nhiều kế hoạch đóng máy bị vỡ lỡ.

Ông luôn tâm niệm: “Khán giả vẫn coi phim mình đóng, yêu thương và quý trọng mình đã là một điều hạnh phúc lớn lao đối với một nghệ sĩ”.

Nghệ sĩ Thương Tín khi còn trẻ - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM, kể lại với báo chí: "Tôi biết hoàn cảnh khó khăn của anh Thương Tín. Vì thế, tôi bàn với một số anh chị em trong hội xin cho anh một suất vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Tôi nghĩ nếu vào đấy, anh đỡ gánh nặng tiền thuê nhà mỗi tháng. Thế nhưng anh từ chối. Anh Thương Tín sợ vào viện dưỡng lão buồn, muốn ở ngoài để được đi đóng phim. Chúng tôi tôn trọng quyết định của anh".

Hiện tại, sau cơn đột quỵ hôm 25/2, nghệ sĩ đã tỉnh táo và có thể nói chuyện, tuy nhiên vẫn còn khó khăn. Chị Bùi Kim Chi, vợ nghệ sĩ Thương Tín cho biết, nếu tiếp tục điều trị ở bệnh viện sẽ mất 5 triệu đồng viện phí mỗi ngày. "Tôi và người thân đang bàn bạc vì tài chính đã cạn kiệt. Hiện anh không còn đi diễn nên không có thu nhập đều đặn, ở quê tôi nhặt hạt điều thuê nuôi con", chị nói.

Mái ấm hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh: Internet

Thương Tín sinh năm 1956, từng học tại trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn. Ban đầu, anh từng đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi sang Đoàn Kim Cương. Thương Tín đã diễn tổng cộng trên 100 vai kịch, hai phần ba số đó là vai chính, vai kép độc trên sân khấu.