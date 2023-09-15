Mới đây, trên trang mạng xã hội của NSƯT Trịnh Kim Chi đã chia sẻ đoạn video tới thăm nhà nghệ sĩ Hồng Nga. Được biết, thời gian gần đây, nghệ sĩ Hồng Nga bất ngờ bị réo tên trên mạng xã hội vì một scandal vô lí, hiểu lầm từ đồng nghiệp dù bà không liên quan. Chính vì thế, nhiều Youtuber đã tìm đến nhà nghệ sĩ Hồng Nga để làm phiền.

Nghệ sĩ Hồng Nga cho biết nhiều Youtuber tìm tới để bà lên tiếng nọ kia nhưng bà chỉ thích ca, ai đến thì ca cho nghe. Bà nói: "Ai muốn làm gì thì kệ họ. Cuộc đời này không nói được ai tốt ai xấu, cứ cố gắng làm sao để người ta thương".

Theo tiết lộ người chăm sóc cho nghệ sĩ Hồng Nga, nữ nghệ sĩ hiện đang bị yếu và sốc vì vụ việc đó. Tinh thần bà hoảng loạn khi tiếp xúc với sự ồn ào, nơi tụ tập đông người. Hễ có khách tới là bà chạy vào phòng, đóng cửa, tắt đèn, không cho ai ra tiếp. Sau đó, tinh thần bà mới dần dần ổn định lại, ăn uống được.

Theo đó, Trịnh Kim Chi thấy vậy liền động viên: "Ai cũng thương má hết". Nghệ sĩ Hồng Nga đùa: "Bởi vì tôi hay chửi". Trịnh Kim Chi đáp lời: "Nhưng má là chửi thương, chửi vui. Má càng chửi người ta càng cười, vui lắm".

Bên cạnh đó, dù đã lẫn nhưng nghệ sĩ Hồng Nga rất thích ca và không hề quên lời, bà vẫn cất giọng ca khiến Trịnh Kim Chi xúc động.

Nghệ sĩ Hồng Nga cho biết nhiều Youtuber tìm tới để bà lên tiếng nọ kia nhưng bà chỉ thích ca, ai đến thì ca cho nghe

Nghệ sĩ Hồng Nga là cái tên đa tài hiếm hoi trong làng sân khấu, cải lương. Bà chuyên thủ các vai đào độc trong nhiều vở cải lương nổi tiếng. Trước đó, nghệ sĩ Hồng Nga sinh sống ở nước ngoài nhưng những năm gần đây đã trở về Việt Nam cùng gia đình.

Hồng Nga chuyên thủ các vai đào độc trong nhiều vở cải lương nổi tiếng

Hồi tháng 3/2023, người thân của nghệ sĩ Hồng Nga đồng loạt có chia sẻ về sự việc nhiều YouTuber, TikToker đến nhà để quay phim, phỏng vấn và khai thác nhiều câu chuyện riêng tư của gia đình nữ nghệ sĩ.

Người thân của nghệ sĩ Hồng Nga từng đồng loạt có chia sẻ về sự việc nhiều YouTuber, TikToker đến nhà để khai thác đời tư của bà

Theo đó, con nuôi nữ nghệ sĩ Hồng Nga từng cho biết các streamer biết tin hoàn cảnh bà tuổi xế chiều chân yếu, đầu óc không minh mẫn nên tìm đến tận nhà để quay hình, làm phiền bà.

Nghệ sĩ Hồng Nga và con nuôi

Nhà báo Song Minh - đại diện gia đình cũng từng cho biết: "Hiện tại, trí nhớ của nghệ Hồng Nga không còn minh mẫn như xưa, lúc nhớ lúc quên, nói chuyện nọ xọ chuyện kia, đôi lúc không tự chủ được bản thân nên gia đình không muốn cho bà xuất hiện trên bất kỳ thông tin nào. Vì sợ mất hình ảnh đẹp của một nữ đào độc, đào lẳng, đào mụ, một 'Quái kiệt' tài danh của sân khấu cải lương…

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là các YouTuber, TikToker đã không chịu ra về mà cứ luẩn quẩn ở xung quanh đó hoặc ngồi ở các quán cà phê gần nhà nghệ sĩ Hồng Nga canh chờ mọi động tịnh khiến cho mọi sinh hoạt của nghệ sĩ và người nhà bị đảo lộn, rất khó chịu".