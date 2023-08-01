Người chăm sóc suốt 15 năm tiết lộ bất ngờ về bí mật giấu kín của NS Hồng Nga

Mới đây, trên kênh Youtube Chuyện xóm làng TV vừa đăng tải đoạn clip đến nhà thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Tại đây, người này có dịp trò chuyện thêm với cô Bảy - người chăm sóc trực tiếp cho nghệ sĩ Hồng Nga suốt 15 năm qua để chia sẻ rõ hơn về tình hình sức khỏe hiện tại của nữ nghệ sĩ.

Hồng Nga là một trong những nghệ sĩ gạo cội của nghệ thuật cải lương miền Nam. Bà được biết đến với nhiều vai diễn kinh điển, chuyên trị các vai ác, vai độc. Sau hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật năng nổ, hiện tại, nữ nghệ sĩ đã lui về dưỡng già.

Cô nói thêm: "Cô Hồng Nga thương tôi lắm, đi đâu cũng giới thiệu là em gái chứ không nói là người làm. Tôi bệnh là dẫn đi khám bệnh đàng hoàng. Tôi cũng rất thương cô Hồng Nga, mình chăm sóc hết khả năng và chắc là gắn bó hết đời, chứ không bỏ được. Chân cô Hồng Nga giờ yếu lắm".

Cô cho biết, mấy tháng gần đây, sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Nga suy yếu hẳn, một thời gian dài không ăn được. Nữ nghệ sĩ chỉ mới ăn lại được vài tuần trở lại đây. Trí nhớ của bà cũng giảm sút nhiều, nói trước quên sau. Khoảng thời gian trước, hàng ngày nghệ sĩ Hồng Nga đều phải truyền nước và tiêm thuốc. Tuy vậy, nghệ sĩ Hồng Nga rất nhớ nghề, thường xuyên nói, hát một mình, thậm chí còn đòi đi diễn.

Không chỉ vậy, cô Bảy còn tiết lộ một bí mật giấu kín bấy lâu nay của nghệ sĩ Hồng Nga. Cũng chính điều này khiến cô quý mà quyết định chăm sóc nữ nghệ sĩ suốt 15 năm qua

Không chỉ vậy, cô Bảy còn tiết lộ một bí mật giấu kín bấy lâu nay của nghệ sĩ Hồng Nga. Cũng chính điều này khiến cô quý mà quyết định chăm sóc nữ nghệ sĩ suốt 15 năm qua: "Hồi trước, cô Hồng Nga hay đưa tiền cho tôi đi làm từ thiện. Lúc còn ở Lái Thiêu, cứ 1 năm, cô Hồng Nga đưa tiền cho tôi đi từ thiện 3 lần vào tháng Giêng, tháng bảy, tháng mười.

Ở Lái Thiêu, cô Hồng Nga cũng nuôi hơn chục người già neo đơn. Cứ mỗi tháng cô Hồng Nga lại phát đồ cho họ. Người nào mất thì gia đình đến báo, cô Hồng Nga lại cho tiền làm đám ma. Cô Hồng Nga tốt mấy chuyện đó lắm.

Sau khi về TPHCM thì cô Hồng Nga thường làm từ thiện ở viện dưỡng lão nghệ sĩ bên quận 8 nhưng đều giấu, không nói là mình cho tiền. Mỗi lần tôi xuống viện dưỡng lão đưa tiền đều phải bảo là mạnh thường quân ở nước ngoài cho tiền chứ không được nói là tiền của cô Hồng Nga".

NS Hồng Nga xúc động khi được các đồng nghiệp đến thăm

Ca sĩ Vỹ Khang - con nuôi của nghệ sĩ Hồng Nga cũng có mặt tại nhà nữ nghệ sĩ khi clip này được quay và chia sẻ nhiều điều về mẹ nuôi. Anh nói: "Khi má Hồng Nga nhận làm con nuôi, tôi rất bất ngờ. Tôi chưa từng có suy nghĩ lấy điều đó để đi lên hay đánh bóng tên tuổi mà xem là tình thân ruột thịt. Theo thời gian, tình cảm đó đong đầy lên. Má giúp đỡ tôi trong nghệ thuật cũng như đời sống thường thức. Điều duy nhất tôi tiếc là ở bên má nhiều mà chưa học được gì từ má bên lĩnh vực cải lương. Đối với tôi, dù sân khấu ca nhạc hay cải lương, tôi đều rất yêu thương".

Những năm gần đây, sức khỏe của nữ nghệ sĩ cũng đã sụt giảm rất nhiều, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như trước

Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Nga đang sống cùng con trai và con dâu tại TP.HCM. Trước đó, bà từng có thời gian khá dài sống ở Mỹ cùng con gái. Tuy nhiên, do điều kiện sống không phù hợp và cảm thấy buồn chán nên nữ nghệ sĩ về Việt Nam.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động và gửi lời chúc sức khỏe đến NS Hồng Nga. Một số người cho biết cảm thấy rất vui khi bà vẫn yêu đời, hát hay dù sức khỏe hiện tại không còn tốt như trước,