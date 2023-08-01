Người chăm sóc suốt 15 năm tiết lộ bất ngờ về bí mật giấu kín của NS Hồng Nga

Hậu trường 01/08/2023 16:32

Những năm gần đây, sức khỏe của nữ nghệ sĩ cũng đã sụt giảm rất nhiều, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như trước.

Hồng Nga là một trong những nghệ sĩ gạo cội của nghệ thuật cải lương miền Nam. Bà được biết đến với nhiều vai diễn kinh điển, chuyên trị các vai ác, vai độc. Sau hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật năng nổ, hiện tại, nữ nghệ sĩ đã lui về dưỡng già.

Người chăm sóc suốt 15 năm tiết lộ bất ngờ về bí mật giấu kín của NS Hồng Nga - Ảnh 1
Hồng Nga là một trong những nghệ sĩ gạo cội của nghệ thuật cải lương miền Nam. Bà được biết đến với nhiều vai diễn kinh điển, chuyên trị các vai ác, vai độc

Mới đây, trên kênh Youtube Chuyện xóm làng TV vừa đăng tải đoạn clip đến nhà thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Tại đây, người này có dịp trò chuyện thêm với cô Bảy - người chăm sóc trực tiếp cho nghệ sĩ Hồng Nga suốt 15 năm qua để chia sẻ rõ hơn về tình hình sức khỏe hiện tại của nữ nghệ sĩ.  

Cô cho biết, mấy tháng gần đây, sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Nga suy yếu hẳn, một thời gian dài không ăn được. Nữ nghệ sĩ chỉ mới ăn lại được vài tuần trở lại đây. Trí nhớ của bà cũng giảm sút nhiều, nói trước quên sau. Khoảng thời gian trước, hàng ngày nghệ sĩ Hồng Nga đều phải truyền nước và tiêm thuốc. Tuy vậy, nghệ sĩ Hồng Nga rất nhớ nghề, thường xuyên nói, hát một mình, thậm chí còn đòi đi diễn.

Người chăm sóc suốt 15 năm tiết lộ bất ngờ về bí mật giấu kín của NS Hồng Nga - Ảnh 2
Cô Bảy - người chăm sóc trực tiếp cho nghệ sĩ Hồng Nga suốt 15 năm qua để chia sẻ rõ hơn về tình hình sức khỏe hiện tại của nữ nghệ sĩ

Cô nói thêm: "Cô Hồng Nga thương tôi lắm, đi đâu cũng giới thiệu là em gái chứ không nói là người làm. Tôi bệnh là dẫn đi khám bệnh đàng hoàng. Tôi cũng rất thương cô Hồng Nga, mình chăm sóc hết khả năng và chắc là gắn bó hết đời, chứ không bỏ được. Chân cô Hồng Nga giờ yếu lắm".

Người chăm sóc suốt 15 năm tiết lộ bất ngờ về bí mật giấu kín của NS Hồng Nga - Ảnh 3
Không chỉ vậy, cô Bảy còn tiết lộ một bí mật giấu kín bấy lâu nay của nghệ sĩ Hồng Nga. Cũng chính điều này khiến cô quý mà quyết định chăm sóc nữ nghệ sĩ suốt 15 năm qua

Không chỉ vậy, cô Bảy còn tiết lộ một bí mật giấu kín bấy lâu nay của nghệ sĩ Hồng Nga. Cũng chính điều này khiến cô quý mà quyết định chăm sóc nữ nghệ sĩ suốt 15 năm qua: "Hồi trước, cô Hồng Nga hay đưa tiền cho tôi đi làm từ thiện. Lúc còn ở Lái Thiêu, cứ 1 năm, cô Hồng Nga đưa tiền cho tôi đi từ thiện 3 lần vào tháng Giêng, tháng bảy, tháng mười. 

Ở Lái Thiêu, cô Hồng Nga cũng nuôi hơn chục người già neo đơn. Cứ mỗi tháng cô Hồng Nga lại phát đồ cho họ. Người nào mất thì gia đình đến báo, cô Hồng Nga lại cho tiền làm đám ma. Cô Hồng Nga tốt mấy chuyện đó lắm.

Sau khi về TPHCM thì cô Hồng Nga thường làm từ thiện ở viện dưỡng lão nghệ sĩ bên quận 8 nhưng đều giấu, không nói là mình cho tiền. Mỗi lần tôi xuống viện dưỡng lão đưa tiền đều phải bảo là mạnh thường quân ở nước ngoài cho tiền chứ không được nói là tiền của cô Hồng Nga".

 

Người chăm sóc suốt 15 năm tiết lộ bất ngờ về bí mật giấu kín của NS Hồng Nga - Ảnh 4
NS Hồng Nga xúc động khi được các đồng nghiệp đến thăm

Ca sĩ Vỹ Khang - con nuôi của nghệ sĩ Hồng Nga cũng có mặt tại nhà nữ nghệ sĩ khi clip này được quay và chia sẻ nhiều điều về mẹ nuôi. Anh nói: "Khi má Hồng Nga nhận làm con nuôi, tôi rất bất ngờ. Tôi chưa từng có suy nghĩ lấy điều đó để đi lên hay đánh bóng tên tuổi mà xem là tình thân ruột thịt. Theo thời gian, tình cảm đó đong đầy lên. Má giúp đỡ tôi trong nghệ thuật cũng như đời sống thường thức. Điều duy nhất tôi tiếc là ở bên má nhiều mà chưa học được gì từ má bên lĩnh vực cải lương. Đối với tôi, dù sân khấu ca nhạc hay cải lương, tôi đều rất yêu thương".

Người chăm sóc suốt 15 năm tiết lộ bất ngờ về bí mật giấu kín của NS Hồng Nga - Ảnh 5
Những năm gần đây, sức khỏe của nữ nghệ sĩ cũng đã sụt giảm rất nhiều, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như trước

Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Nga đang sống cùng con trai và con dâu tại TP.HCM. Trước đó, bà từng có thời gian khá dài sống ở Mỹ cùng con gái. Tuy nhiên, do điều kiện sống không phù hợp và cảm thấy buồn chán nên nữ nghệ sĩ về Việt Nam.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động và gửi lời chúc sức khỏe đến NS Hồng Nga. Một số người cho biết cảm thấy rất vui khi bà vẫn yêu đời, hát hay dù sức khỏe hiện tại không còn tốt như trước,

Nghệ sĩ Hồng Nga nghẹn ngào khi nghe lại giọng hát của Phi Nhung

Nghệ sĩ Hồng Nga nghẹn ngào khi nghe lại giọng hát của Phi Nhung

Tiếng hát của Phi Nhung vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim của nhiều đồng nghiệp!

Xem thêm
Từ khóa:   NS Hồng Nga Hồng Nga bị lẫn NSND Hồng Nga

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 51 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 36 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ