Sau ánh hào quang, nghệ sĩ Hồng Nga bị lẫn ở tuổi 77, tiều tuỵ trông thấy vì mất ngủ, không dám ra đường vì sợ YouTuber vây quanh

Hậu trường 07/04/2023 06:57

Gần đây, Hồng Nga tiều tụy vì ngủ ít. Mỗi tối, bà ngủ bất chợt vào 19-20h hoặc 21-22h nhưng dậy cố định vào 2-3h hôm sau, xem TV hoặc đi lại trong phòng đến sáng. 

Mới đây, trao đổi với Vietnamnet, đạo diễn Thanh Hiệp - Trưởng ban Lý luận phê bình, Hội Sân khấu TP.HCM cùng tác giả Lương Nhứt Nương - con gái soạn giả Hoa Phượng cho biết vừa có chuyến ghé thăm nghệ sĩ Hồng Nga.

Hiện tại, bà thuê nhà sống với cháu ruột ở quận 1, TP.HCM, con trai và con dâu thay phiên nhau sang thăm nom hằng ngày. Nghệ sĩ khỏe, có thể tự đi lại nhưng hơi khó khăn vì bị viêm khớp.

Cuộc sống của nghệ sĩ gạo cội 77 tuổi xoay quanh sinh hoạt thường ngày. Ngoài chuyện ăn và ngủ, bà thường tiếp đồng nghiệp, người quen đến thăm. Hằng ngày, bà duy trì thói quen ra thắp nhang tượng Phật trước nhà. 

Sau ánh hào quang, nghệ sĩ Hồng Nga bị lẫn ở tuổi 77, tiều tuỵ trông thấy vì mất ngủ, không dám ra đường vì sợ YouTuber vây quanh - Ảnh 1
Từ trái sang: đạo diễn Thanh Hiệp - nghệ sĩ Hồng Nga - tác giả Lương Nhứt Nương - Ảnh: Vietnamnet

Gần đây, Hồng Nga tiều tụy vì ngủ ít. Mỗi tối, bà ngủ bất chợt vào 19-20h hoặc 21-22h nhưng dậy cố định vào 2-3h hôm sau, xem TV hoặc đi lại trong phòng đến sáng. 

Hồng Nga giờ ăn ít, chỉ ăn chay. Gia đình chiều bà, nghiên cứu nấu nhiều món chay, hạn chế dầu mỡ để bữa cơm của nghệ sĩ thanh đạm, phong phú. 

Nghệ sĩ bị lẫn, lúc nhớ lúc quên. Có khi bà vừa trò chuyện với một người, ngay sau đó lại không nhớ họ là ai. Thỉnh thoảng, bà chia sẻ những câu chuyện không liền mạch.

Điều nghệ sĩ nhớ rõ, có thể kể vanh vách là những vai diễn, tác phẩm trong sự nghiệp. Bà có thể hát ngay nhiều trích đoạn vở tuồng hoặc bài vọng cổ một cách trôi chảy. Khi nghe tác giả Lương Nhứt Nương khoe vừa viết vài bài vọng cổ, bà hào hứng đòi hát. 

Sau ánh hào quang, nghệ sĩ Hồng Nga bị lẫn ở tuổi 77, tiều tuỵ trông thấy vì mất ngủ, không dám ra đường vì sợ YouTuber vây quanh - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hồng Nga rạng rỡ khi người quen đến thăm - Ảnh: Vietnamnet

Suốt buổi gặp Thanh Hiệp và Lương Nhứt Nương, nghệ sĩ Hồng Nga kể nhiều chuyện cũ, pha trò và khoe tủ đồ diễn. Bà tiết lộ ngoài tủ này còn vài tủ đồ diễn ở nhà bên Mỹ và nhà con trai. NSND Lệ Thủy thích mê "gia tài" trang phục này.

Thời gian này, Hồng Nga chỉ đồng ý gặp một số đồng nghiệp, người quen. Không lâu trước, bà có đến dự đám tang nghệ sĩ Vũ Linh và lễ tưởng niệm nghệ sĩ Diệp Lang ở chùa Tường Nguyên (quận 4).

Hồng Nga vừa xuất hiện liền bị nhiều YouTuber, TikToker vây quanh nườm nượp, gí dụng cụ ghi hình vào mặt nên rất sợ. Thậm chí, bà không thể vào thắp hương tưởng nhớ Diệp Lang vì cánh YouTuber, TikToker nên sau đó phải lên xe về nhà. Vì vậy, gia đình hạn chế để người lạ tiếp xúc với bà. 

Lần gần nhất, NSND Lệ Thủy đến thăm, Hồng Nga hỏi han về chương trình Sân khấu Vàng, muốn cùng đàn em tái hiện vai mẹ con trong vở Tô Ánh Nguyệt

Nghệ sĩ lão thành rất nhớ khán giả, luôn đau đáu mong ngày đủ khỏe để trở lại sân khấu.

Sau ánh hào quang, nghệ sĩ Hồng Nga bị lẫn ở tuổi 77, tiều tuỵ trông thấy vì mất ngủ, không dám ra đường vì sợ YouTuber vây quanh - Ảnh 3
Suốt thời gian qua, nghệ sĩ Hồng Nga bị rất nhiều Youtuber, Tiktoker tìm đến nhà làm phiền - Ảnh: Internet

Suốt thời gian qua, rất nhiều Youtuber, Tiktoker cũng tìm đến nhà làm phiền nghệ sĩ Hồng Nga. Gia đình không ít lần cầu xin cho nghệ sĩ Hồng Nga được nghỉ ngơi, hơn nữa, trí nhớ không còn minh mẫn như xưa, nói chuyện nọ xọ chuyện kia, đôi lúc không làm chủ được bản thân nên gia đình từ chối không cho các Youtuber, Tiktoker phỏng vấn, quay hình.

Tuy nhiên, các Youtuber, Tiktoker không chịu ra về mà cứ luẩn quẩn ở xung quanh, ngồi ở các quán cà phê gần nhà để canh chờ… động tĩnh khiến sinh hoạt của nghệ sĩ Hồng Nga và người nhà bị đảo lộn, rất khó chịu.

Sau ánh hào quang, nghệ sĩ Hồng Nga bị lẫn ở tuổi 77, tiều tuỵ trông thấy vì mất ngủ, không dám ra đường vì sợ YouTuber vây quanh - Ảnh 4
Bà gây ấn tượng với các vai diễn đào ác - Ảnh: Internet

Thậm chí, trên Youtube còn xuất hiện những thông tin giả, nói rằng nghệ sĩ Hồng Nga qua đời vì quá thương tiếc Vũ Linh khiến giới nghệ sĩ bàng hoàng.

Gia đình rất mong các Youtuber, Tiktoker đừng làm phiền nghệ sĩ Hồng Nga nữa, hãy để bà và gia đình được nghỉ ngơi, sinh hoạt một cách bình thường.

Bị Youtuber tới tận nhà quấy nhiễu, đăng tin qua đời, gia đình nghệ sĩ Hồng Nga "kêu cứu"

Bị Youtuber tới tận nhà quấy nhiễu, đăng tin qua đời, gia đình nghệ sĩ Hồng Nga "kêu cứu"

Trên Youtube đang xuất hiện những thông tin giả, nói rằng nghệ sĩ Hồng Nga qua đời vì quá thương tiếc Vũ Linh khiến giới nghệ sĩ bàng hoàng. Gia đình và cả giới nghệ sĩ rất bức xúc về điều này.

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Từ khóa:   NS Hồng Nga Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga Hồng Nga bị lẫn

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