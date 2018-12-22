Nghệ sĩ Hoàng Dũng đau buồn, thức trắng đêm vì '2 cái tang cùng một lúc'

Hậu trường 22/12/2018 14:23

“Ông trùm Người phán xử” - nghệ sĩ Hoàng Dũng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của hai người đồng nghiệp thân thiết.

Ít ngày qua, làng giải trí Việt bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của hai nghệ sĩ gạo cội là quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - NSND Anh Tú và nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - NSƯT Nguyễn Quốc Toàn.

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoàng Dũng bày tỏ nỗi tiếc thương trước sự mất mát quá lớn này: “Đêm khó ngủ ở một nơi xa vì 2 cái tang cùng một lúc, một ông anh đã dìu tôi những bước đi đầu tiên trên con đường nghệ thuật và một ông em tôi cũng đã động viên, khích lệ nó từ những vai diễn đầu tiên đã ra đi mất rồi. Buồn quá Đà Lạt ơi!”.

Nghệ sĩ Hoàng Dũng đau buồn, thức trắng đêm vì '2 cái tang cùng một lúc' - Ảnh 1
NSND Hoàng Dũng đau lòng vì sự ra đi đột ngột của hai đồng nghiệp thân thiết - Ảnh: FBNV

Trước đó, “ông trùm Phan Quân” cũng chia sẻ những dòng tâm sự xúc động nói về mối quan hệ thân thiết với NSND Anh Tú: “Muốn viết nhiều lắm nhưng không viết được, Tú ơi: 'Yêu, Quý, Nể, Trọng' em. Vĩnh biệt thằng em mà ngày xưa cứ lúc nào tôi đói là nó cho tôi tiền".

Nghệ sĩ Hoàng Dũng đau buồn, thức trắng đêm vì '2 cái tang cùng một lúc' - Ảnh 2
Cả hai từng nhiều lần hợp tác chung và được khán giả rất yêu mến - Ảnh: FBNV
Nghệ sĩ Hoàng Dũng đau buồn, thức trắng đêm vì '2 cái tang cùng một lúc' - Ảnh 3
Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - NSƯT Nguyễn Quốc Toàn qua đời vào ngày 17/12, hưởng thọ 73 tuổi - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, rất đông nghệ sĩ Việt động viên NSND Hoàng Dũng và bày tỏ tiếc nuối trước nỗi mất mát quá lớn này với nền nghệ thuật nước nhà.

Diễn viên Thu Quỳnh đau lòng viết: "Ba ơi, hôm nay con cũng thổn thức! Con đã hứa với chính mình, con sẽ không khóc để người ra đi thanh thản, nhưng giờ con không thể! Đau lòng quá ba ạ!"

"Anh ơi! Hãy nghĩ rằng hai con người ấy họ đã hoàn thành sứ mệnh của họ ở cuộc đời này, nên họ về trời. Ai rồi cũng vậy. Khi nào hết nhiệm vụ trên cõi này là họ lại ra đi để tiếp tục thực hiện một nhiệm vụ mới ở cõi khác. Chỉ có thân xác mất đi thôi, còn linh hồn là bất diệt. Anh đừng quá đau lòng nhé!!! A Di Đà Phật. Hãy mong cầu cho bố Toàn và anh Tú sớm được siêu sinh!", diễn viên Đào Hoàng Yến gửi lời vĩnh biệt đến hai nghệ sĩ.

Sao Việt thương tiếc khi nghe tin mẹ Huy Khánh đột ngột qua đời

Sao Việt thương tiếc khi nghe tin mẹ Huy Khánh đột ngột qua đời

Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ nhanh chóng gửi lời chia buồn khi biết tin mẹ diễn viên Huy Khánh vừa qua đời.

Xem thêm
Từ khóa:   NSND Anh Tú qua đời NSND Hoàng Dũng NSƯT Nguyễn Quốc Toàn qua đời

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 12 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 47 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 12 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42