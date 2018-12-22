Nghệ sĩ Hoàng Dũng đau buồn, thức trắng đêm vì '2 cái tang cùng một lúc'

“Ông trùm Người phán xử” - nghệ sĩ Hoàng Dũng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của hai người đồng nghiệp thân thiết.

Ít ngày qua, làng giải trí Việt bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của hai nghệ sĩ gạo cội là quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - NSND Anh Tú và nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - NSƯT Nguyễn Quốc Toàn. Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoàng Dũng bày tỏ nỗi tiếc thương trước sự mất mát quá lớn này: “Đêm khó ngủ ở một nơi xa vì 2 cái tang cùng một lúc, một ông anh đã dìu tôi những bước đi đầu tiên trên con đường nghệ thuật và một ông em tôi cũng đã động viên, khích lệ nó từ những vai diễn đầu tiên đã ra đi mất rồi. Buồn quá Đà Lạt ơi!”.

NSND Hoàng Dũng đau lòng vì sự ra đi đột ngột của hai đồng nghiệp thân thiết - Ảnh: FBNV Trước đó, “ông trùm Phan Quân” cũng chia sẻ những dòng tâm sự xúc động nói về mối quan hệ thân thiết với NSND Anh Tú: “Muốn viết nhiều lắm nhưng không viết được, Tú ơi: 'Yêu, Quý, Nể, Trọng' em. Vĩnh biệt thằng em mà ngày xưa cứ lúc nào tôi đói là nó cho tôi tiền". Cả hai từng nhiều lần hợp tác chung và được khán giả rất yêu mến - Ảnh: FBNV Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - NSƯT Nguyễn Quốc Toàn qua đời vào ngày 17/12, hưởng thọ 73 tuổi - Ảnh: Internet Dưới bài viết, rất đông nghệ sĩ Việt động viên NSND Hoàng Dũng và bày tỏ tiếc nuối trước nỗi mất mát quá lớn này với nền nghệ thuật nước nhà.

Diễn viên Thu Quỳnh đau lòng viết: "Ba ơi, hôm nay con cũng thổn thức! Con đã hứa với chính mình, con sẽ không khóc để người ra đi thanh thản, nhưng giờ con không thể! Đau lòng quá ba ạ!" "Anh ơi! Hãy nghĩ rằng hai con người ấy họ đã hoàn thành sứ mệnh của họ ở cuộc đời này, nên họ về trời. Ai rồi cũng vậy. Khi nào hết nhiệm vụ trên cõi này là họ lại ra đi để tiếp tục thực hiện một nhiệm vụ mới ở cõi khác. Chỉ có thân xác mất đi thôi, còn linh hồn là bất diệt. Anh đừng quá đau lòng nhé!!! A Di Đà Phật. Hãy mong cầu cho bố Toàn và anh Tú sớm được siêu sinh!", diễn viên Đào Hoàng Yến gửi lời vĩnh biệt đến hai nghệ sĩ.

Sao Việt thương tiếc khi nghe tin mẹ Huy Khánh đột ngột qua đời Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ nhanh chóng gửi lời chia buồn khi biết tin mẹ diễn viên Huy Khánh vừa qua đời.

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