Nghệ sĩ Duy Phương làm việc với luật sư để khởi kiện chương trình 'Sau ánh hào quang' vì bị mạt sát, xúc phạm

Trả lời trên Zing, Duy Phương bày tỏ sự bức xúc khi chương trình Sau ánh hào quang đã không kiểm chứng thông tin, khiến anh bị dư luận “ném đá” một cách oan uổng. Thậm chí, chồng cũ Lê Giang còn muốn chết đi do không chịu nổi áp lực.

Sau khi bị vợ cũ Lê Giang tố bạo hành, danh hài Duy Phương rất sốc vì bị dư luận phỉ báng. Những ngày qua, nam nghệ sĩ không thể tập trung làm việc khi cuộc sống bị đảo lộn, tinh thần suy sụp nghiêm trọng và bị hàng xóm coi thường.

“Từ khi xem chương trình đó, cả đêm tôi không ngủ được. Không những thế, những thông tin không hay về mình ảnh hưởng trầm trọng đến việc kinh doanh của tôi. Quán của tôi đang kinh doanh bình thường bỗng nhiên không có khách đến, vắng hoe. Cũng đúng thôi, khi người ta thấy nghệ sĩ này ác quá thì ai còn đến ủng hộ nữa.

Trong khi đó một ngày, tôi phải có 2-3 triệu đồng trang trải mặt bằng, nhân công, tiền vay bạc hỏi nữa mà vắng khách thế thì tôi sống làm sao? Nếu tôi không làm ăn được, chủ nợ sẽ kiếm tôi và thanh toán đó.

Rồi hai đứa con nhỏ của tôi sống thế nào đây khi trên mạng người ta dùng những từ nặng nề với tôi, hàng xóm nhìn tôi xầm xì.

Thực tế tôi có làm điều đó đâu mà bị mang tiếng thế. Tôi mong khi tôi nói chuyện này, ai thấy mình sai thì sửa đi. Quan trọng là thấy mình sai thì sửa chứ đừng thấy sai mà lại cho rằng mình đúng”, Duy Phương cho hay.

Qua đó, nam danh hài tiết lộ đã có buổi làm việc với luật sư để đưa ra phương án khởi kiện ê kíp chương trình Sau anh hào quang. Theo Duy Phương, một chương trình truyền hình phát sóng cho hàng triệu khán giả xem thì phải mang tính nhân văn, giúp người ta có cái nhìn tốt đẹp về cuộc sống chứ không phải đi bới móc quá khứ để hạ nhục nghệ sĩ.

“Tôi nghĩ một chương trình phải mang tính giải trí và có giáo dục, góp phần làm đẹp cuộc đời. Một chương trình mà chỉ nói một chiều, đè bẹp người khác, như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác thì Sau ánh hào quang phải xem xét lại. Người làm chương trình cần cắt ngay những lời nói mạt sát, xúc phạm người khác.

Tôi không muốn kiện cáo phức tạp nhưng bạn bè của tôi là luật sư đã hỗ trợ tôi làm việc này. Chắc chắn tôi sẽ có đơn lên đài truyền hình HTV về chương trình Sau ánh hào quang”, nghệ sĩ Duy Phương nói.

Trong một bài phỏng vấn trước đó, Duy Phương phủ nhận việc đánh đập Lê Giang tàn nhẫn và liệng vợ xuống lầu. Anh khóc khi kể lại những lần Lê Giang bỏ nhà đi thâu đêm suốt sáng, để chồng một mình chăm hai con nhỏ đang tuổi ẵm bồng.

Dưới góc nhìn của Duy Phương, mẹ diễn viên Lê Lộc là người phụ nữ chưa làm tròn bổn phận làm mẹ, làm vợ. Dù đã có hai con nhưng Lê Giang quá ham chơi, hay bỏ bê gia đình, khi không được thoải mái thì sẵn sàng “dứt áo ra đi”.