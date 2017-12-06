Duy Phương khóc nghẹn tố Lê Giang nói dối: 'Ba Giang mất không có tiền mua hòm, tôi còn phải bán đèn quảng cáo để giúp'

Giải trí 06/12/2017 15:46

Trước sự chỉ trích gay gắt của dư luận, danh hài Duy Phương buộc phải lên tiếng thanh minh về chuyện bị Lê Giang tố bạo hành, ném vợ mang thai xuống cầu thang khiến nhiều người phẫn nộ.

Cách đây ít ngày, diễn viên Lê Giang xuất hiện trong chương trình Sau ánh hào quang và khiến dư luận dậy sóng khi nhắc lại cuộc hôn nhân đau thương với danh hài Duy Phương.

Gần 1 tiếng đồng hồ lên sóng, nữ danh hài không ngừng rơi nước mắt khi kể lại cuộc đời đầy tủi nhục, phải sống kiếp chồng chung và bị chồng cũ đánh đập suốt nhiều năm tháng. Thậm chí, Lê Giang còn khiến khán giả sốc nặng khi khẳng định chính Duy Phương là người đã liệng mình xuống lầu khi đang mang thai.

Duy Phương khóc nghẹn tố Lê Giang nói dối: 'Ba Giang mất không có tiền mua hòm, tôi còn phải bán đèn quảng cáo để giúp' - Ảnh 1
Lê Giang kể lại cuộc hôn nhân cay đắng trong chương trình Sau ánh hào quang - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, mới đây, danh hài Duy Phương đã chính thức lên tiếng, khẳng định bản thân không hề gia trưởng, vũ phu như lời đồn. Theo lời kể của nam danh hài, ngày xưa gia đình Lê Giang nghèo đến nỗi không có chăn để đắp, thậm chí khi ba chị mất còn không có đủ tiền để mua nổi một cái hòm. Chính Duy Phương là người đã ở bên cạnh và giúp đỡ bạn gái vượt qua những ngày tháng tăm tối đó.

Duy Phương khóc nghẹn tố Lê Giang nói dối: 'Ba Giang mất không có tiền mua hòm, tôi còn phải bán đèn quảng cáo để giúp' - Ảnh 2
Danh hài Duy Phương khẳng định không đánh đập vợ tàn nhẫn như lời đồn - Ảnh: Internet

“Gia đình cổ ở chung với nhau mà chỉ có 1 cái mền đắp chung như vậy, tôi không cầm lòng được vì quá nghèo. Thời điểm đó, tôi đi làm có tiền, tôi liền gom góp dành dụm để sửa lại cái mái nhà cho mẹ Lê Giang, để mẹ con cô ấy có mái ấm gia đình.

Thời gian đó tôi lo hết tất cả. Sau đó, vợ tôi biết được tôi léng phéng với cô Lê Giang, chuẩn bị mang bầu thì hoàn cảnh lại xảy đến với tôi. Vợ tôi tấn công tôi, siết chặt thu chi khiến tôi rất khốn đốn. Đùng một cái ba Lê Giang mất, Lê Giang nói với tôi: "Anh ơi, ba em mất rồi, em không có tiền mua hòm chôn". Tôi khóc và không biết làm sao để có tiền cho Lê Giang mua hòm chôn ba.

Tôi liền lấy luôn cái máy đèn ngày xưa tôi đi hát và mang đi bán để lấy tiền mua hòm chôn ba Lê Giang. Như vậy, cái tốt của tôi, cái tình cảm của tôi như vậy sao Lê Giang không nhớ mà lại đi nói tôi đánh đập dã man như vậy. Tôi là súc vật hay gì? Tôi không làm vậy đâu các bạn”, Duy Phương đau đớn vì Lê Giang đã quên sạch những điều tốt mà mình từng làm.

Duy Phương khóc nghẹn tố Lê Giang nói dối: 'Ba Giang mất không có tiền mua hòm, tôi còn phải bán đèn quảng cáo để giúp' - Ảnh 3
Đối với Duy Phương, hai con là tài sản quý giá nhất - Ảnh: Internet

Qua đó, Duy Phương cũng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ con người thật của Lê Giang. Nam danh hài cho rằng nữ diễn viên đã không làm tròn trách nhiệm làm mẹ khi liên tục bỏ con nhỏ ở nhà rồi đi thâu đêm suốt sáng.

“Em cứ nghĩ đi, có người chồng nào mà chịu được! Con đứa 3 tuổi, đứa 1 tuổi, vãn gánh hát xong, Lê Giang nói: ‘Anh chở con về đi, em đi chơi’. Tôi nói: ‘Thôi 11 giờ rồi, về đi thôi!’. Giang vẫn quyết không nghe, tôi phải một mình chở hai con từ đó về Bàu Cát”, Duy Phương nói trong nước mắt.

Duy Phương khóc nghẹn tố Lê Giang nói dối: 'Ba Giang mất không có tiền mua hòm, tôi còn phải bán đèn quảng cáo để giúp' - Ảnh 4
Ly hôn Lê Giang, Duy Phương một mình nuôi hai con khôn lớn đến ngày hôm nay - Ảnh: Internet

Sau này, khi Lê Giang đòi đệ đơn ly hôn lên tòa án, nam danh hài đã phải xuống nước năn nỉ vợ hãy nghĩ cho hai đứa con nhưng chị vẫn lạnh lùng “dứt áo ra đi”.

“Đêm từng đêm, tôi ngồi ngay đầu giường của Lê Giang, tôi nói: ‘Em, em suy nghĩ lại đi, em đừng có làm vậy, tội nghiệp con!’. Khi Lê Giang vẫn quyết định ly hôn, tôi không biết làm gì nữa. Tôi nói với Thủy bên tòa án: 'Tất cả anh đổi danh dự, sự nghiệp, anh đổi lấy con anh hết á. Có chết anh vẫn lo con anh, em cho anh nuôi con, thế thôi. Rồi khi nào chúng nó lớn mẹ nó muốn thế nào cũng được'. Ngày tháng sau này Lê Giang bỏ đi, một mình tôi ôm 2 đứa con…”, Duy Phương kết thúc vấn đề bằng một câu nói ngắt quãng.

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