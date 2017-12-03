Thái độ khi gặp lại chồng cũ Duy Phương của Lê Giang trong một chương trình truyền hình khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Mới đây, trong chương trình Sau ánh hào quang, Lê Giang đã chia sẻ về khoảng thời gian chung sống như địa ngục với chồng cũ - diễn viên Duy Phương. Nữ nghệ sĩ khiến cho tất cả khán giả ngỡ ngàng và xót xa khi cho biết mình thường xuyên bị đánh đập thậm tệ, thậm chí còn bị chồng cũ ném từ cầu thang xuống đất.

Không chịu nổi những trận đòn đau đớn, Lê Giang quyết định ly hôn và nhường quyền nuôi 2 con lại cho Duy Phương. Chính điều này đã khiến hai người con của nữ diễn viên là Lê Lộc và Duy Phước không nhận mẹ trong suốt một thời gian dài. Các con Lê Giang chỉ mới làm lành với mẹ trong thời gian gần đây.

Chính vì quá khứ đau lòng trên nên dù Lê Giang và Duy Phương sau ly hôn vẫn cùng nhau chăm sóc cho các con nhưng cả hai luôn hạn chế việc gặp mặt hay trò chuyện. Thậm chí, trước đây họ đã cùng xuất hiện tại trường quay một chương trình truyền hình để ủng hộ con gái Lê Lộc nhưng cả hai đều tránh mặt nhau.

Lê Giang kể bị Duy Phương bạo hành, ném từ cầu thang xuống đất Cuộc hôn nhân đầu đầy sóng gió là ký ức buồn trong cuộc đời Lê Giang. Chị phải chịu cảnh chung chồng với người phụ nữ khác trong nhiều năm và không được hai con nhận mẹ.

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