Từng bị Duy Phương đánh đập thậm tệ, thái độ của Lê Giang khi gặp lại chồng cũ khiến ai cũng sốc

Giải trí 03/12/2017 11:18

Thái độ khi gặp lại chồng cũ Duy Phương của Lê Giang trong một chương trình truyền hình khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Mới đây, trong chương trình Sau ánh hào quang, Lê Giang đã chia sẻ về khoảng thời gian chung sống như địa ngục với chồng cũ - diễn viên Duy Phương. Nữ nghệ sĩ khiến cho tất cả khán giả ngỡ ngàng và xót xa khi cho biết mình thường xuyên bị đánh đập thậm tệ, thậm chí còn bị chồng cũ ném từ cầu thang xuống đất.

Từng bị Duy Phương đánh đập thậm tệ, thái độ của Lê Giang khi gặp lại chồng cũ khiến ai cũng sốc - Ảnh 1
Lê Giang bật khóc khi nhớ lại khoảng thời gian đen tối khi sống chung với chồng cũ Duy Phương - Ảnh: Internet

Không chịu nổi những trận đòn đau đớn, Lê Giang quyết định ly hôn và nhường quyền nuôi 2 con lại cho Duy Phương. Chính điều này đã khiến hai người con của nữ diễn viên là Lê Lộc và Duy Phước không nhận mẹ trong suốt một thời gian dài. Các con Lê Giang chỉ mới làm lành với mẹ trong thời gian gần đây.

Từng bị Duy Phương đánh đập thậm tệ, thái độ của Lê Giang khi gặp lại chồng cũ khiến ai cũng sốc - Ảnh 2
Nữ diễn viên cùng hai con là Lê Lộc (bìa phải) và Duy Phước (bìa trái) trong chương trình Sau ánh hào quang - Ảnh: Internet

Chính vì quá khứ đau lòng trên nên dù Lê Giang và Duy Phương sau ly hôn vẫn cùng nhau chăm sóc cho các con nhưng cả hai luôn hạn chế việc gặp mặt hay trò chuyện. Thậm chí, trước đây họ đã cùng xuất hiện tại trường quay một chương trình truyền hình để ủng hộ con gái Lê Lộc nhưng cả hai đều tránh mặt nhau.

Từng bị Duy Phương đánh đập thậm tệ, thái độ của Lê Giang khi gặp lại chồng cũ khiến ai cũng sốc - Ảnh 3
Dù cùng có mặt tại trường quay chương trình Sao nối ngôi để ủng hộ con gái nhưng Lê Giang và Duy Phương luôn tránh mặt nhau. Cả hai không ngồi gần và từ chối mọi lời đề nghị chụp hình chung - Ảnh:Internet

Từng bị Duy Phương đánh đập thậm tệ, thái độ của Lê Giang khi gặp lại chồng cũ khiến ai cũng sốc - Ảnh 4
Từng một thời là vợ chồng nhưng cả hai không nhìn mặt nhau và cũng không nói với nhau dù chỉ là một lời. Thậm chí, trong phòng trang điểm của con có mặt Duy Phương thì Lê Giang lại ra khu vực khán đài và ngược lại - Ảnh: Internet

Từng bị Duy Phương đánh đập thậm tệ, thái độ của Lê Giang khi gặp lại chồng cũ khiến ai cũng sốc - Ảnh 5
Tuy nhiên, khi biết tâm nguyện của con gái là được diễn chung cùng bố mẹ trong một tiết mục, Lê Giang và Duy Phương đã bỏ qua tất cả để đứng cùng một sân khấu sau hơn 15 năm - Ảnh: Internet 

Từng bị Duy Phương đánh đập thậm tệ, thái độ của Lê Giang khi gặp lại chồng cũ khiến ai cũng sốc - Ảnh 6
Dù có những mâu thuẫn và khoảng cách trong cuộc sống nhưng Duy Phương - Lê Giang vẫn là một đôi diễn ăn ý trên sân khấu - Ảnh: Internet

Từng bị Duy Phương đánh đập thậm tệ, thái độ của Lê Giang khi gặp lại chồng cũ khiến ai cũng sốc - Ảnh 7
Vì con gái, Lê Giang - Duy Phương đã bỏ qua quá khứ để hợp tác cùng nhau làm nhiều khán giả xúc động - Ảnh: Internet

Từng bị Duy Phương đánh đập thậm tệ, thái độ của Lê Giang khi gặp lại chồng cũ khiến ai cũng sốc - Ảnh 8
Sau nhiều năm, gia đình Lê Giang - Duy Phương mới có tấm hình chụp cùng nhau - Ảnh: Internet

Lê Giang kể bị Duy Phương bạo hành, ném từ cầu thang xuống đất

Lê Giang kể bị Duy Phương bạo hành, ném từ cầu thang xuống đất

Cuộc hôn nhân đầu đầy sóng gió là ký ức buồn trong cuộc đời Lê Giang. Chị phải chịu cảnh chung chồng với người phụ nữ khác trong nhiều năm và không được hai con nhận mẹ.

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