Vì từng qua một lần đò nên mãi 6 năm sau, danh hài Duy Phương mới cho Lê Giang danh phận làm vợ. Họ đăng ký kết hôn khi đã có hai con chung là Duy Phước và Lê Lộc. Thiệt thòi là vậy nhưng Lê Giang chưa bao giờ cảm thấy tủi thân mà luôn nỗ lực hết mình để vun vén cho gia đình nhỏ. Ngược lại danh hài Duy Phương lại quá mải mê với những thú vui mà bỏ bê vợ con, ghen tuông vô lối và thường xuyên đánh đập Lê Giang vô tội vạ.

Sống chung với danh hài Duy Phương từ những năm mới bước vào nghề, cô đào cải lương 18 tuổi Lê Giang khi đó phải tạm dừng rất nhiều hoài bão, ước mơ về sự nghiệp để tập trung sinh con, chăm sóc cho tổ ấm riêng.

Lê Giang kể, thời điểm đó chị đi đâu cũng phải cúi mặt không dám nhìn ai vì mặt mũi lúc nào cũng bầm tím sau những trận đòn nhừ tử của chồng. Dù từng cố gắng nhẫn nhịn hết sức để giữ gìn mái ấm cho các con nhưng "một bàn tay không thể vỗ thành tiếng", khi những mâu thuẫn dâng lên đến đỉnh điểm, Lê Giang quyết tâm dứt áo ra đi.

Họ chia tay lúc 2 con còn quá nhỏ. Duy Phương lúc đó vững vàng về tài chính hơn nên Duy Phước và Lê Lộc được ở với bố, còn Lê Giang một mình lăn lộn kiếm sống mong một ngày nào được đoàn tụ với các con.

Thế nhưng, sự xa cách lâu dài đã khiến tình cảm giữa 3 mẹ con cũng nhạt theo. Lê Giang đau đớn khi mỗi tìm lần gặp thì 2 con đều xua tay không nhận mẹ. "Khi tôi và Duy Phương chia tay, Duy Phước và Lê Lộc còn nhỏ lắm. Lúc đó tôi quá khó khăn nên không giữ con bên mình được. Mỗi lần thăm con, nó đều bỏ chạy. Hễ gặp con ở bất cứ tụ điểm nào nó cũng quay đi. Về nhà thăm, nó cũng không cho gần. Ra công viên với con, nó cũng chạy.

Khi ấy tôi chỉ biết khóc. Không được nhìn con, không có tình thương của con. Mình đẻ con ra mà không được kêu một tiếng Mẹ. Tôi đau đớn tột cùng. Tôi nghĩ hai đứa con mình rứt ruột đẻ ra mà giờ cũng không nhận mẹ. Mình mất hết rồi.

Mọi thứ xung quanh đều dẫn tôi vào ngõ cụt, từ cuộc sống riêng đến cả nghệ thuật là thứ tôi đam mê nhất. Lúc đó tôi thực sự bế tắc. Tôi nghĩ chúng là con nít, nếu không có sự đầu độc nào của người lớn thì chúng sẽ không bao giờ cư xử với mẹ nó như vậy", Lê Giang tâm sự về quãng thời gian khủng hoảng hồi mới chia tay chồng.

Quá nhớ thương con nhưng không được chấp nhận, Lê Giang từng uống thuốc ngủ tự tử nhưng may mắn được bạn bè cứu sống. Sau đó không lâu, chị nuốt nước mắt quyết tâm đi Úc theo diện hôn thê để kiếm tiền.

5 năm trên đất khách, Lê Giang làm đủ thứ việc chân tay, kể cả làm móng hay gội đầu chị cũng không từ. May mắn thay, khi trở về Việt Nam thì các con cũng đã lớn và hiểu chuyện. Duy Phước và Lê Lộc lúc bấy giờ không còn sợ khi gặp Lê Giang nữa mà đã biết cảm thông, quan tâm và yêu thương mẹ nhiều hơn sau những vất vả đã qua.

"Hồi mới ly dị, mỗi đêm nhớ con, tôi khóc một lần 3 tiếng đồng hồ. Nhưng rồi trời thương, khi bé Lộc và Phước lớn, hiểu chuyện, chúng nó quay lại thương mẹ. Đây là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió.

Có lẽ đó là nhân quả. Hẳn tôi phải sống thế nào mới được trời bù cho như vậy. Lúc nào tôi cũng dặn mình không bao giờ làm điều trái với lương tâm. Tôi sống không hơn thua, không ganh tỵ, không làm điều gì có lỗi với ai" - Lê Giang nói.

Giờ đây, Duy Phước - Lê Lộc đều đã là những người trưởng thành và cũng nối gót bố mẹ theo nghiệp diễn. Lê Giang rất tự hào và mong muốn 2 con sẽ luôn cống hiến hết mình vì nghệ thuật.

"Đời mẹ đã khổ, chỉ mong ước rằng hai con của Lê Giang là Duy Phước và Lê Lộc hãy chuyên tâm với nghề, sống biết trước biết sau, biết trên biết dưới, làm việc hết mình với nghệ thuật" - Lê Giang tâm sự.