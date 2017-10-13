Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, nhìn sang nhan sắc của con gái cô ai cũng phải choáng váng

Giải trí 13/10/2017 17:21

Diễn viên Lê Giang từng không ngại ngần chi số tiền khủng để “đập đi xây lại” rất nhiều nơi trên gương mặt và thân hình. Thế nhưng, khi ngắm nhìn nhan sắc của con gái cô, ai cũng phải ngã ngửa vì quá bất ngờ.

Lê Giang năm nay đã bước sang tuổi 45 nhưng khó ai có thể đoán tuổi của cô. Xuất hiện ở các sự kiện giải trí, Lê Giang vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì sở hữu vóc dáng gợi cảm cùng làn da căng mịn chưa hề có dấu hiệu tuổi tác.

Tuy nhiên, để có được sự trẻ trung này, nữ diễn viên đã từng trải qua vô số ca phẫu thuật thẩm mỹ. Thú nhận với Trấn Thành trong chương Trình Gương hai chiều, Lê Giang tiết lộ chỉ trừ mắt, môi và chân, còn lại tất cả những bộ phận khác của nữ diễn viên đều đã được “đập đi xây lại”.

Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, nhìn sang nhan sắc của con gái cô ai cũng phải choáng váng - Ảnh 1
Ở tuổi 45, danh hài Lê Giang vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung đáng ghen tị - Ảnh: Internet

Khi danh hài sinh năm 1972 công khai thừa nhận nhan sắc của mình là kết quả của nhiều lần dao kéo thành công, không ít người nghĩ rằng con gái của Lê Giang chắc hẳn sẽ rất xấu. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, diễn viên Lê Lộc may mắn sở hữu khuôn mặt xinh xắn, má lúm đồng tiền rất duyên cùng nụ cười sáng bừng.

Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, nhìn sang nhan sắc của con gái cô ai cũng phải choáng váng - Ảnh 2
Lê Lộc may mắn sở hữu nhan sắc xinh xắn khiến nhiều chàng trai xiêu lòng - Ảnh: Internet

Lê Giang đã trải qua 2 đời chồng và có 3 người con, Lê Lộc là con của chị với người chồng cũ đầu tiên - danh hài Duy Phương. Trong khi anh trai Duy Phước và em trai Luke Nguyễn sở hữu nhiều nét giống ba thì Lê Lộc lại có nhiều nét giống mẹ.

Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, nhìn sang nhan sắc của con gái cô ai cũng phải choáng váng - Ảnh 3
Khuôn mặt của Lê Lộc được nhận xét là rất giống mẹ - Ảnh: Internet

Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, nhìn sang nhan sắc của con gái cô ai cũng phải choáng váng - Ảnh 4
Lê Lộc hiện tại đã 22 tuổi và rất đam mê diễn xuất - Ảnh: Internet

Con gái cưng của Duy Phương - Lê Giang hiện tại đã 22 tuổi, cô cũng nối gót mẹ theo nghiệp diễn xuất và gặt hái khá nhiều thành công trên con đường nghệ thuật.

Sở hữu gương mặt có nhiều điểm sáng và khả năng ứng biến tình huống thông minh, diễn viên 9X góp mặt trong nhiều vở diễn trên sân khấu, phim truyền hình, game show... Lê Lộc được đánh giá là một trong những nữ diễn viên hài triển vọng, sẽ thay thế vị trí của mẹ Lê Giang trong tương lai gần.

Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, nhìn sang nhan sắc của con gái cô ai cũng phải choáng váng - Ảnh 5
Ngắm nhìn Lê Lộc, nhiều người tin rằng nhan sắc trước phẫu thuật thẩm mỹ của Lê Giang chắc hẳn cũng không tệ - Ảnh: Internet

Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, nhìn sang nhan sắc của con gái cô ai cũng phải choáng váng - Ảnh 6
Lê Lộc được kỳ vọng sẽ thay thế mẹ Lê Giang trên sân khấu hài trong tương lai - Ảnh: Internet

Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, nhìn sang nhan sắc của con gái cô ai cũng phải choáng váng - Ảnh 7

Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, nhìn sang nhan sắc của con gái cô ai cũng phải choáng váng - Ảnh 8

Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, nhìn sang nhan sắc của con gái cô ai cũng phải choáng váng - Ảnh 9

Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, nhìn sang nhan sắc của con gái cô ai cũng phải choáng váng - Ảnh 10
Hai mẹ con rất chăm chỉ chụp hình chung - Ảnh: Internet

Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, nhìn sang nhan sắc của con gái cô ai cũng phải choáng váng - Ảnh 11
Vì Lê Giang quá trẻ nên khi chụp hình với con gái trông như hai chị em - Ảnh: Internet

Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, nhìn sang nhan sắc của con gái cô ai cũng phải choáng váng - Ảnh 12
Lê Lộc rất quý mến và thần tượng Trấn Thành - Ảnh: Internet

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