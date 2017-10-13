Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu đến chân, nhìn sang nhan sắc của con gái cô ai cũng phải choáng váng

Diễn viên Lê Giang từng không ngại ngần chi số tiền khủng để “đập đi xây lại” rất nhiều nơi trên gương mặt và thân hình. Thế nhưng, khi ngắm nhìn nhan sắc của con gái cô, ai cũng phải ngã ngửa vì quá bất ngờ.

Lê Giang năm nay đã bước sang tuổi 45 nhưng khó ai có thể đoán tuổi của cô. Xuất hiện ở các sự kiện giải trí, Lê Giang vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì sở hữu vóc dáng gợi cảm cùng làn da căng mịn chưa hề có dấu hiệu tuổi tác. Tuy nhiên, để có được sự trẻ trung này, nữ diễn viên đã từng trải qua vô số ca phẫu thuật thẩm mỹ. Thú nhận với Trấn Thành trong chương Trình Gương hai chiều, Lê Giang tiết lộ chỉ trừ mắt, môi và chân, còn lại tất cả những bộ phận khác của nữ diễn viên đều đã được “đập đi xây lại”.

Khi danh hài sinh năm 1972 công khai thừa nhận nhan sắc của mình là kết quả của nhiều lần dao kéo thành công, không ít người nghĩ rằng con gái của Lê Giang chắc hẳn sẽ rất xấu. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, diễn viên Lê Lộc may mắn sở hữu khuôn mặt xinh xắn, má lúm đồng tiền rất duyên cùng nụ cười sáng bừng.